Cómo reflejaron los medios del mundo la condena a Cristina Kirchner

Casi dos años desde que se conociera la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner por haber direccionado licitaciones de obras públicas en Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. La noticia tuvo un impacto a nivel local, pero también trascendió los límites nacionales y el caso tuvo eco en los medios internacionales.

Con un despliegue de notas alusivas al tema, El País de Uruguay tituló la primera de ellas sin ningún tipo de adjetivación. “Confirman la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión en el marco de la causa Vialidad”, dice el artículo principal, que en la bajada aclara que “la expresidenta argentina no será detenida porque le queda un recurso ante la Corte”.

El País, Uruguay

El diario La Tercera de Chile también se refirió a la noticia. “Seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos: confirman condena contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad”, titularon y luego señalaron que “la defensa de la expresidenta recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia”.

“La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal podría ser apelada por Fernández, dos veces presidenta entre 2007 y 2015 y vicepresidenta de 2019 a 2023, en un caso conocido como Vialidad. En ese sentido, la defensa de la expresidenta presentó un escrito en el que informó que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia posible”, detalla.

Diario La Tercera, Chile

El sitio O Globo, de Brasil, contó que un“Tribunal argentino confirma la condena de la expresidenta Cristina Kirchner por corrupción” y, en el interior del texto, destaca que “Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras durante su presidencia (2007-2015), decisión que ahora fue confirmada por un tribunal superior”.

La publicación de O Globo

En México, El Universal utilizó un textual de la exvicepresidenta para titular una de las dos notas que publicó al respecto. “Me castigan por ser mujer”, dice Cristina Kirchner tras ratificación de su condena; fue sentenciada a seis años de prisión”, publicaron.

“La expresidenta Cristina Fernández, que gobernó la Argentina entre 2007 y 2015, dijo que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar su condena es un castigo ‘por ser mujer’. ‘Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón”, mencionaron en alusión a los dichos que la exjefa de Estado expresó en una actividad en Moreno, en la provincia de Buenos Aires.

El Universal, México

En tanto, El Tiempo de Colombia habló de la confirmación de “la condena contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner a seis años en prisión” y remarcó que “la exmandataria entre 2007 y 2015 fue hallada culpable en 2022 en un caso de corrupción por irregularidades en obras viales”.

“La expresidenta fue condenada como ‘autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública’. Los jueces de la Casación la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita”, precisaron.

El Tiempo, Colombia

Por su parte, El País de España contó que “Un tribunal de apelaciones ratifica la condena a seis años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción”. En el interior, relata: “Cristina Kirchner pierde una nueva batalla judicial. La Cámara de Casación penal argentina, un tribunal de apelaciones de segunda instancia, ratificó este miércoles una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción contra la expresidenta. Kirchner apelará el fallo ante la Corte Suprema, la última instancia donde puede pedir su absolución. La Corte no tiene plazos y su decisión puede demorar años. Mientras tanto, Kirchner seguirá en libertad y haciendo política”.

LA NACION