Durante el conflicto por el campo Casa Nueva, en Entre Ríos, el exministro de Agricultura de la gestión de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere denunció en Twitter que había funcionarios nacionales en la estancia y dijo que la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, "durmió en la usurpación de Entre Ríos".

La funcionaria aseguró hoy que "tenía pautado un viaje institucional a Entre Ríos", que intervino "en relación con la situación de desigualdad de Dolores para acceder a Justicia" y fue muy crítica con el accionar de los hermanos Etchevehere.

En una entrevista para El Destape Radio, Carpineti indicó: "Acceso a la Justicia interviene porque Dolores lo pide, por considerarse ella -y lo manifestó así en la Justicia- víctima de violencia de género y con una dificultad estructural de acceder a Justicia desde hace más de una década, en relación con su derecho como legítima heredera".

En esa misma línea, agregó: "Intervine en relación con la situación de desigualdad de Dolores para acceder a Justicia, si bien no es una mujer desapoderada en términos económicos. A pesar de que hoy Dolores vive con muy poco, no es propietaria de ninguna propiedad, ayer tomé conocimiento de que tenía dificultades para adónde ir a vivir luego del desalojo, claramente está en una situación de desigualdad ante la Justicia en relación con sus hermanos. Tomé conocimiento de que en los últimos dos años fue extorsionada, obligada a firmar una serie de cuestiones en el marco de que su hermano era ministro. Ahí hay una desigualdad de poder y los dispositivos que protegen los derechos de las mujeres no pueden ser neutrales ante esto".

La funcionaria aseguró que "Dolores es víctima de violencia de género" y expresó: "Tuve la posibilidad de escucharla y es desgarrador su relato, para mí es absolutamente verosímil y es suficiente para nuestra ley que una mujer denuncie situaciones de violencia hacia ella para que se implementen las medidas de protección, al mismo tiempo que avance la investigación penal correspondiente".

Comentó también que dialogó con los fiscales "antes de la audiencia del miércoles, trabajando para intentar construir una alternativa al conflicto", que participó de dicha audiencia "permitido eso por el fiscal y el juez", que "no hay sentencia definitiva". Sin embargo, remarcó: "Sobre la cuestión sucesoria no opiné y no voy a opinar".

En referencia con su presencia en Casa Nueva, sostuvo: "Estaba cumpliendo con mi deber, no estuve todo el día ahí". A su vez, indicó: "Frente a las situaciones de violencia que se estaban dando durante la noche, al mismo tiempo que se desarrollaba la audiencia, me apersone ahí y cuando me quise ir fue impedido por los hermanos Etchevehere. Recibí insultos muy violentos en mi condición de mujer y funcionaria, uno de los hermanos me quiso meter la mano en la mochila, como si fuese la policía que requisa. Se creen que tienen la suma del poder público, porque intentar meterle la mano en la cartera a una funcionaria mujer es algo indebido, no corresponde".

Carpineti se manifestó en cuanto a la versión que mencionaba un supuesto ahorcamiento a un casero, cuando Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas ingresaron al casco de la estancia.

"Tuve la posibilidad de leer el expediente penal y no vi ninguna prueba referida a eso, ni ninguna testimonial de alguien que haya denunciado ahorcamiento, a las pruebas hay que remitirse", dijo la funcionaria, quien cerró: "El Estado a veces actúa demasiado rápido a favor de los poderosos y muchas veces lento y retardatario con los más débiles. Lo que está en debate profundamente en la Argentina es esto, es la fuerza del Estado para defender a los más débiles, en situaciones de desigualdad".

