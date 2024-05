El Gobierno dijo que respeta la libertad de prensa, tras el informe global que mostró un fuerte retroceso de la Argentina en la materia

Escuchar

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo hoy que para el Gobierno “es importante respetar la libertad de prensa”. Fue poco después de que se conociera el último informe global de Reporteros sin Fronteras, que alertó que la libertad de prensa sufrió un fuerte retroceso en la Argentina este año, con el gobierno de Javier Milei. En la Casa Rosada no hicieron hasta ahora declaraciones públicas sobre este informe.

“El 11 de diciembre, cuando inauguramos estas conferencias de prensa, dije que para nosotros como gobierno es importante respetar la libertad de prensa. Creo que todos [los periodistas] se sienten respetados”, dijo Adorni esta mañana, consultado sobre el Día de la Libertad de Prensa, que es hoy.

Reporteros sin Fronteras -que hace una clasificación mundial de los países según las garantías para ejercer el periodismo- advirtió que Milei “alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos”. Además, el informe hace mención al cierre de la agencia estatal Télam, lo cual -sostuvo- “supone un duro golpe para el derecho a la información”.

Respecto a Télam, hoy el Gobierno inició el proceso para cerrar todas las corresponsalías de la agencia en el país, dos meses después de que la gestión de Milei pusiera fin al servicio informativo y pasara a disponibilidad a la totalidad de su planta de trabajadores. “Si la agencia está cerrada y sus trabajadores están dispensados, no tiene sentido tener corresponsalías” , defendió hoy la medida Adorni.

En cuanto al informe global de Reporteros sin Fronteras, fuentes de la Casa Rosada dijeron que “la libertad de prensa en la Argentina está garantizada”. Afirmaron que respetan el contenido del informe de RSF, pero que no lo comparten. “Cuando más estuvo en riesgo la libertad de prensa fue con los gobiernos que metieron militantes en medios públicos y bajaron línea”, dijo a LA NACION un importante colaborador del área de Prensa y Comunicación, en alusión al kirchnerismo.

El futuro de Télam

El Gobierno no retrocede con el plan de cerrar la agencia Télam y pretende avanzar con la privatización de Radio y Televisión Argentina S.E., según lo estipulado en el proyecto de Ley Bases, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Respecto a la hostilidad de Milei hacia los periodistas críticos, en la Casa Rosada se limitaron a decir que “son dichos que corren por cuenta del Presidente”, a título personal. El Jefe de Estado viene reivindicando su trato hacia la prensa y hacia las voces críticas en distintas entrevistas. Recientemente dijo que va a pasar como “una aplanadora” sobre aquellos que “mienten” o hacen críticas “intelectualmente deshonestas”.

El presidente Javier Milei, durante su entrevista con El Observador Captura de Pantalla

Milei puso como ejemplo a los economistas que están planteando cuestionamientos a su rumbo económico. Hizo una diferenciación entre quienes hacen una “crítica fundamentada” y quienes “construyen una falacia”. “La crítica fundamentada, con sustento, a mí me sirve. Ahora, me voy a seguir peleando todos los días, si vos me construís la falacia del hombre de paja, si mentís sobre algo que no es así, o alternativamente la crítica es intelectualmente deshonesta”, dijo el Presidente esta semana a la radio El Observador. “A esos les voy a pasar como una aplanadora. O sea, ¿por qué tengo que permitir que mientan, calumnien, injurien, todas esas cosas? No, tengo todo el derecho a defenderme”, completó.

Esta mañana, Adorni dijo en su conferencia que “la libertad de prensa pasa por ejercer la vocación del periodismo sin condicionamientos”.

El vocero Manuel Adorni arriba a la cena de la Fundación Libertad Santiago Filipuzzi - LA NACION

El vocero presidencial aprovechó para cuestionar a la Universidad de La Plata y dijo se le cursó una invitación a los estudiantes de periodismo, pero que la casa de estudios no respondió. “Quiero destacar que los estudiantes, a pesar de que su universidad no respondió a la invitación de la Casa Rosada, tuvieron la valentía da venir y de escribirnos para poder participar”, dijo Adorni.

En la clasificación de RSF los dos países que más retrocedieron en América Latina fueron Ecuador (cayó 30 posiciones, hasta el 110) y la Argentina (bajó 26 puestos, hasta el 66). Sobre la Argentina, el informe señala que “la llegada al poder de Milei, abiertamente hostil con la prensa, marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país”.

Esta semana, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, le reclamó a Milei que se abstenga de atacar la libertad de prensa, que deje de “estigmatizar a periodistas” y les permita “hacer su trabajo sin restricciones”, en un comunicado que se suma al de otras organizaciones locales e internacionales que expresaron preocupación por la actitud del mandatario libertario.

