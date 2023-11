escuchar

Los tres tercios que fueron protagonistas de la elección presidencial estarán representados, a partir del 10 de diciembre, en la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por eso, La Libertad Avanza (LLA), Pro y Unión por la Patria (UxP), las fuerzas que, respectivamente, estarán al frente de estos tres poderes ejecutivos deberán ejercitar el diálogo y coordinar políticas comunes. ¿Quiénes serán los interlocutores de cada uno de estos equipos y cuáles son los vínculos que los acercan? Guillermo Francos, el ministro del Interior de Javier Milei, será una pieza fundamental en este enclave.

Francos es un abogado recibido de la Universidad del Salvador con una variada trayectoria política y empresarial con terminales tanto en el peronismo como en la dirigencia Pro de la primera hora. Una característica virtuosa para un contexto de fragmentación en la que se requerirá sacar a relucir el poder de negociación.

Será relevante la persona que ocupe la estratégica secretaría de Interior, que estará bajo su comando. Dos nombres suenan para esta posición. Lisandro Catalán, actual director nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia es el candidato de Francos. En campamento bullrichista postulan a Sebastián García de Luca, quien tuvo ese rol durante el gobierno de Mauricio Macri.

Guillermo Francos llegando al hotel Libertador, donde se reunió esta semana con el presidente electo, Javier Milei Ricardo Pristupluk

Antes de sumarse al equipo de LLA, el futuro ministro del Interior fue el representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), designado por el presidente saliente Alberto Fernández. Previamente, fundó en 1996 junto al exministro de Economía Domingo Cavallo el partido Acción por la República, por el que fue electo diputado nacional en 1997. Durante su paso por el gobierno menemista, entabló vínculos con Néstor Grindetti, quien será el Jefe de Gabinete de Jorge Macri, alcalde electo de la Capital Federal. Para ese entonces, Grindetti trabajaba para el holding de empresas del grupo Macri, que llevó adelante diversos negocios durante la administración presidencial de Carlos Menem.

Este vínculo será clave si se considera que la ciudad de Buenos Aires será el escenario donde se libre la discusión pública. “Viene un momento de mucho conflicto. Va a haber un ajuste y la corrección de los precios relativos. Va a ser muy difícil que la Ciudad se pueda aislar de la conflictividad”, analizó en diálogo con LA NACION un funcionario porteño que conoce las negociaciones sindicales que serán parte de la nueva etapa de gobierno. “La paritaria docente es la primera que se va a discutir y la que marcará la cancha para todas las demás”, agregó.

Por eso, Patricia Bullrich, que fue confirmada el viernes al frente del próximo Ministerio de Seguridad nacional, trabajará en tándem con Waldo Wolff, quien será su par en la Ciudad, y Diego Kravetz, designado como número dos en la cartera porteña. Tres dirigentes Pro vinculados con el sector “halcón” de la dirigencia “amarilla”, a pesar del fugaz apoyo de Wolff a las aspiraciones presidenciales de Horacio Rodríguez Larreta.

Jorge Macri confirmó esta mañana que Waldo Wolff será su Ministro de Seguridad, quien estará secundado por Diego Kravetz

En este esquema, será clave el rol de César “Tuta” Torres, operador todoterreno de Macri, quien estará al frente de la secretaría porteña de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Tendrá la tarea de negociar con intendentes y el gobierno bonaerense en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se espera que trabaje junto a Ezequiel Sabor, contador y exsecretario de Trabajo macrista, que cuenta con terminales de poder en sindicatos de peso. “Va a tener un lugar relevante”, indicaron sobre Sabor en el equipo de Macri.

En La Plata, el gabinete del gobernador Axel Kicillof todavía no está completamente definido. Se especula, no obstante, con que Alejandro Granados sea el reemplazante de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad. El exintendente de Ezeiza ocupó ese mismo rol en la provincia de Buenos Aires durante los últimos años de gobierno de Daniel Scioli, cuando Francos y Milei también pertenecían a ese espacio. Trabajaron juntos en la Fundación Acordar, un think tank que tenía como objetivo apuntalar la campaña presidencial de Scioli en 2015.

Axel Kicillof Gobierno PBA

A la vez, Carlos Bianco, actual jefe de Asesores del gobernador bonaerense y su mano derecha, tiene buen vínculo con Grindetti. El intendente de Lanús fue uno de los interlocutores del “Grupo Dorrego”, el espacio que nucleaba a alcaldes Pro, con el gobierno provincial. Bianco negociaba con los líderes comunales desde su rol de jefe de Gabinete. Entre otros, se encontraba Macri como intendente de Vicente López. El objetivo de este armado, que tuvo su apogeo entre 2019 y 2021, era que la superestructura partidaria no les impusiera un candidato en la provincia. Buscaban afianzar un proyecto político territorial bajo la idea encarnada en el enunciado que solían repetir: “Desde la provincia y para la provincia”.