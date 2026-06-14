Días de hartazgo y desconcierto en la Casa Rosada: crece la presión interna para que Manuel Adorni deje su cargo

La noche anterior a que arrancara el Mundial, Manuel Adorni habló en LN+ y presentó su declaración jurada. Cuando Shakira se aprestaba a mover las caderas en el estadio Azteca, la documentación quedó disponible al público en la página de la Oficina Anticorrupción. Ni ese timing mundialista bajó el escándalo. Arrancó a jugarse la copa y, al contrario de las expectativas que tenían en la Casa Rosada, el caso Adorni se exacerbó.

“Es difícil sacar el tema del medio. Arrancó el Mundial y nada. El martes juega Argentina... pero no hay manera”, se lamentaban al final de la semana en un despacho oficial. “Existe alguna especulación con que el martes arranca a jugar Argentina... pero hay preocupación porque estas horas son terribles”, adherían.

Shakira durante el arranque del Mundial 2026 en México Eduardo Verdugo - AP

La sensación es de hartazgo. Dentro del Gobierno reconocen un abordaje de crisis paupérrimo, que tuvo su último episodio cuando Adorni aseguró que se enriqueció por invertir US$200.000 en criptomonedas, a la vez que florecían videos y viejos tuits suyos en los que él mismo contaba su desconocimiento del bitcoin, que pronuncia con tilde en la O. En la política analizaron que Adorni le habló a Comodoro Py, no a la gente de a pie. Asumen que esa batalla ya está perdida.

“No hay manera de que esto se termine... y va a seguir. Javier y Karina no lo quieren soltar y todo el resto lo quiere tirar por la ventana“, resumió una fuente del Gobierno respecto a los ánimos en Balcarce 50. “Es lo que quieren, que se quede”, se apenaba otra fuente de peso. “Nunca estuvo tan golpeado el hombre como esta semana”, se escuchó.

Un libertario de fluido ida y vuelta con la cúpula graficó la situación así: “Si antes de esta semana había 20% de probabilidades de que Adorni se fuera, ahora hay 50%. Aumentó más del doble, pero no es tan alta. Hay mucha más gente puertas adentro que lo cuestiona, pero Milei en su forma de expresarse no muestra ningún indicio de querer tomar esa decisión, por el contrario”.

Este último punto, en las voces autorizadas de la Casa Rosada se traduce: “Manuel no se va a ir, ni lo van a echar”.

Manuel Adorni con José del Rio en LN+ Augusto Famulari - LA NACION

Pero en tándem, y paradójicamente a ese aferramiento del Presidente, por primera vez voces importantes de Balcarce 50 dejaron trascender que hubo intentos reales de buscar un reemplazante. Nadie pudo explicar de dónde salieron las propuestas; se habló hasta de presión del círculo rojo. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sonaron como posibles.

En ese berenjenal, no obstante, todos admiten que a Milei lo notan inflexible y malhumorado con los pocos que se atrevieron a deslizarle que le encontrara una salida decorosa a Adorni. Ante la pregunta reiterada de por qué lo sostiene, la mayoría entiende que el Presidente cree que detrás de Adorni lo quieren hacer caer a él. Hay otra versión, incluso de gente que lo frecuenta y le tiene aprecio: que su ego le reitera que no deje a nadie decirle lo que tiene que hacer.

Al Gobierno, encima, se le volvió a complicar el Congreso. En ambas cámaras hay pedidos de interpelación y moción de censura contra Adorni, que ante la presión irá al Senado a presentar su informe de gestión el 2 de julio, y que -en otro orden de cosas- empantanó las correcciones en la ley de Inocencia Fiscal. Es que apenas antes de presentar su DDJJ se sumó al Régimen Simplificado de Ganancias (paso indispensable para entrar al blanqueo) y sumó opacidad a una política a la que apuesta la Casa Rosada para conseguir dólares del colchón. En algunos despachos renegaron porque hubo rumores de que Adorni no avisó.

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, trabaja a destajo para darle a Karina Milei el primer elemento en el camino a la reelección: que se eliminen (o se suspendan) las PASO. Así, la secretaria general, en momentos duros para el oficialismo, tendría la lapicera para supeditar a sus socios y aceleraría la ruptura definitiva del peronismo.

Santilli y Lule Menem con gobernadores

Pero hay sectores que ponen dudas. “En las PASO se cruza el interés político y hay algo que no está claro: si Milei va a reelegir”, resume una fuente libertaria de experiencia.

En la Casa Rosada, bien en silencio, observan que las supuestas bondades del plan todavía no llegaron a sectores urbanos de peso electoral. Tras rebotar en marzo, la industria y la construcción volvieron a caer. A esto se suma el impacto negativo del caso Adorni.

“Está complicado el metro cuadrado, la clase media”, decía una fuente libertaria, al tanto de que los gobernadores -claves para que el Congreso vote la eliminación de las PASO- también lo ven. Otra, en sintonía, acotaba: “A la micro todavía no llegó”.

En Balcarce 50 coinciden en que la reforma política está verde, y que después del Mundial la discusión será más difícil por acercarse la elección. En el oficialismo detectaron que la oposición activó por estos días el chip 2027 y que se subió al caso Adorni como un insumo para pegarle al discurso anticasta, de austeridad y de esfuerzo ante el ajuste.

Santilli y el secretario parlamentario, Ignacio Devitt, muestran pese a eso esperanzas de lograr el descarte de las PASO. El ministro armó un súpermartes, también para mostrar gestión entre el caos: se verá con Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). A algunos mitines ya se sumaron la propia Karina Milei y su principal ladero, Eduardo “Lule” Menem. Dicen que hay que mirar esas fotos: su presencia podría señalar algún intento de acuerdo provincial. En las oficinas de Santiago Caputo trinan para arreglar con los gobernadores en 2027: la misma discusión que en 2025.

Entre los socios, Mauricio Macri expone alto perfil. Que Pro compita con su propio candidato sería un golpe para LLA. Pero en la Rosada la mayoría cree que su vuelta a la palestra obedece más a que quiere negociar que los violetas no se entrometan en la Ciudad. “¡Esto le sube el precio a Macri!“, exclamaba por estas horas un integrante del Gobierno, que reconocía la importancia que tendrán los votos de Pro para evitar la moción de censura contra Adorni.

Mauricio Macri acelera sus apariciones públicas Rodrigo Néspolo

Cuando hay señales de que un sector del círculo rojo evalúa postulaciones alternativas para el año que viene, otra incertidumbre es Patricia Bullrich. Ella jura que no va a romper.

La jefa de la bancada oficialista en el Senado volvió a arremeter contra Adorni; dijo que había incurrido en una “omisión ética” y que no se condecía con “la moral como política de Estado” libertaria. Pero después Karina Milei le subió una foto para su cumpleaños 70 en la que Adorni apareció al costado en el festejo. Dejaron trascender también que él le encargó la torta. En esa mesa política hubo otro contrapunto entre ambos, que no llegó a ningún puerto.

La foto que subió Karina Milei en el cumpleaños de Bullrich durante la mesa política X Karina Milei

Milei prefiere seguir con el anarcocapitalismo y con sus efectos en la economía real. Celebró que la inflación marcó 2,1% y que el riesgo país tocó los 437 puntos, a niveles de 2018.

“La economía todo lo ordenará”, repiten el Presidente y los suyos, como un mantra.