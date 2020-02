Comodoro Py de luto: las reacciones por la muerte de Claudio Bonadio

Los colegas del magistraron expresaron su pésame a través de una acordada Fuente: Archivo

Expresiones serias y silencio. Los pasillos judiciales, por los que Claudio Bonadio caminó durante 26 años, están de luto. Apenas se conoció la noticia de su muerte, periodistas, abogados y funcionarios judiciales se asomaron al Juzgado Federal Nro.11, ubicado en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, para saludar a sus asistentes y secretarios letrados. Su secretaria desde hace 20 años, Mónica, fue quien confirmó la noticia: el juez, de 64 años, murió a las 6:33 horas, en su casa de Belgrano R.

De las declaraciones públicas surgen dos descripciones:dirigentes políticos y abogados identificados con el kirchnerismo hablaron a los medios en cuanto se conoció la información y criticaron fuertemente el desempeño del juez, y aquellos más cercanos a la oposición lo reivindicaron y lamentaron su partida. Mientras tanto, la mayoría de sus colegas optó por no dar declaraciones hasta esta tarde. En el tercer día de actividad judicial, finalizada la feria, el movimiento en los tribunales federales fue casi nulo.

Despúes de una mañana en silencio, a las 16 horas se publicó a través del Centro de Información Judicial (CIJ), una acordada firmada por trece magistrados federales -jueces de primera instancia y camaristas-, quienes dieron el pésame. Y requirieron a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, que disponga de las medidas de duelo que correspondan.

La acordada lleva las firmas de los camaristas federales Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, así como las de los colegas de Bonadio:

Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Julián Ercolini, Sebastián Casanello, Luis Rodríguez, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Ramos, María Eugenia Capuchetti y, Rodolfo Canicoba Corral. Esa acordada expresa, en letras mayúsculas: "PÉSAME POR EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR CLAUDIO BONADIO".

Por otro lado, quien fue su colega en la investigación conocida como los cuadernos de las coimas, en la que se dictaron decenas de procesamientos y prisiones preventivas, Carlos Stornelli, dijo a LA NACION que la noticia le resultó " muy triste", y que vio por última vez al magistrado a finales del año pasado, antes de irse de vacaciones.

Otro magistrado, que dialogó con LA NACION, dijo, en off the record: "La noticia es triste y muy fuerte. Claudio fue un tipo fuerte, con lo bueno y lo malo, pero hoy no es un día para hablar de eso, hay que respetar a su familia".