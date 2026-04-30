Con 16 excluidos, el Senado avanza con el polémico ascenso de diplomáticos

Luego de sucesivas postergaciones y no pocas discusiones dentro de la Cancillería, que fueron consignadas por LA NACION, la comisión de Acuerdos del Senado aprobó ayer los pliegos de ascensos de diplomáticos correspondientes a 2024 y 2025, aprobados por el Poder Ejecutivo durante la gestión de Gerardo Werthein al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pero en el camino, 16 de los 43 nombres originales quedaron afuera, luego de los rumores de “presiones” de diplomáticos a senadores aliados al oficialismo para dejar de lado los pliegos de diplomáticos “kirchneristas”. En una comunicación interna, Apsen, el gremio que representa a los diplomáticos, había recordado que “el procedimiento que regula los ascensos a los rangos superiores se encuentra establecido por ley” y calificado de “improcedente y antiético cualquier accionar que se realice en desmedro del procedimiento previsto en la normativa vigente”. Sin decirlo, desde el sindicato apuntaron a funcionarios y exfuncionarios de la Cancillería, varios de los cuales son hoy embajadores en actividad, que habrían presionado a senadores- todos de partidos aliados a LLA- para frenar algunos de los ascensos.

¿Qué dicen en la comisión de Acuerdos, que encabeza el libertario riojano Juan Carlos Pagotto? “No se los bochó por un tema ideológico, sino porque las carreras no eran satisfactorias. Muchos de ellos eran personas de cierta edad, que subían a ministros de segunda y no llegarán a ser embajadores. Son un tapón para las nuevas camadas”, se defendieron desde la comisión, en la que pesa de modo decisivo la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich. “Se ordena la Cancillería de acuerdo al mérito, y no por favores políticos”, agregaron. Otra fuente de la comisión, que también integran los radicales Carolina Losada (Santa Fe), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Mariana Juri (Mendoza), no descartaron que los excluidos de ayer sean sumados a las listas de ascensos de este año, nóminas que sí estarán bajo la supervisión del canciller Pablo Quirno, quien, según fuentes cercanas al funcionario, no participó de las discusiones de estos pliegos.

El Presidente, Karina Milei, Sandra Pettovello y Pablo Quirno, durante el informe de Adorni en Diputados Santiago Oroz

El jueves de la semana pasada, la comisión de Acuerdos del Senado había postergado por falta de consenso el debate sobre los ascensos de esos 43 diplomáticos a los cargos de embajador, ministro de primera y ministro de segunda.

Entre los 16 diplomáticos cuyos pliegos no fueron incluidos figuran María Jimena Rivero, exjefa de ceremonial durante el mandato de Alberto Fernández y la gestión de Santiago Cafiero en la Cancillería, y Cecilia Meirovich, exfuncionaria de derechos humanos durante la misma administración. También aparece Pablo Deangelis, designado en la embajada en Brasil durante la gestión del actual secretario de Turismo, Daniel Scioli. Sí quedaron en pie los ascensos de funcionarios actuales de la Cancillería, como el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el actual subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro; y el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi, todos con destinos y puestos de importancia también en gestiones anteriores.

Antes y después de conocida la discusión interna, diversas fuentes de Cancillería aseguraron que la presión para modificar algunos nombres de la lista tiene responsables concretos, incluidos en un chat que nucleó a 12 diplomáticos.

Un diplomático de carrera los definió, incluso, como “los doce apóstoles”. Varios de los aludidos, que prefirieron el anonimato, cuestionaron esa información y rechazaron de modo terminante a LA NACION haber tenido que ver con los cambios, que efectivamente terminaron achicando la lista de los 43 originales a solo 27 pliegos, que serán discutidos por el pleno del Senado en las próximas sesiones. Críticos del comunicado de Apsen, en la UCR coincidieron sin embargo en que en la lista original “no hay un solo radical”, dándole la razón al supuesto reclamo.