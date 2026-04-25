El mundo diplomático se convirtió en un hervidero por el ascenso de 43 diplomáticos

El mundo diplomático nacional vive horas de tensión y pases de factura. El tratamiento de los pliegos de 43 diplomáticos, en un listado de ascensos aprobado meses atrás por el gobierno del presidente Javier Milei, debería ser un trámite burocrático. Pero se transformó en el centro de intensas discusiones internas, con acusaciones mutuas, dentro y fuera del Palacio San Martín.

En principio, el jueves pasado, la comisión de Acuerdos del Senado postergó por falta de consenso el debate sobre los ascensos de esos 43 diplomáticos a los cargos de embajador, ministro de primera y ministro de segunda. Se trata de las promociones de 2024 y 2025, que vienen sufriendo postergaciones desde el gobierno de Alberto Fernández en algunos casos.

Las listas vigentes, coinciden en la Cancillería, fueron diseñadas durante la gestión del entonces canciller Gerardo Werthein y conforman la “herencia” con la que debe lidiar el actual canciller, Pablo Quirno.

El excanciller Gerardo Werthein y Karina Milei DANIEL DUARTE - AFP

¿Por qué se postergó? “No hay consenso para todos los pliegos”, definieron, con simpleza, desde un importante despacho de la Casa Rosada, con conocimiento de los nombres que se discuten.

Los reparos provinieron de senadores aliados del Poder Ejecutivo –radicales, PRO y algunos provinciales– quienes habrían recibido llamados de embajadores y consejeros; enojados por la composición de las listas, objetaron que algunos de los diplomáticos propuestos “no cumplirían los requisitos” para ser ascendidos.

Desde el radicalismo agregan que el pasado “peronista y kirchnerista” de algunos es la razón de las objeciones, que incluyeron el pedido de “revisión” y el envío de otra lista. “Hay diplomáticos radicales que vienen a agua y pasto desde hace seis años”, recuerdan.

Quirno y la principal espada legislativa de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich, estarían dispuestos a aceptar algunas modificaciones en los plazos de aprobación (no así en los nombres) y fijaron fecha de tratamiento de los pliegos para el miércoles y jueves próximos.

Cruces

Esta semana, el sindicato que nuclea a los diplomáticos, APSEN, emitió una comunicación a sus afiliados con quejas por las dilaciones del Senado. Sin dar nombres, el sindicato recordó que “el procedimiento que regula los ascensos a los rangos superiores se encuentra establecido por ley” y que resulta “improcedente y antiético cualquier accionar que se realice en desmedro del procedimiento previsto en la normativa vigente”. Sin decirlo, apuntaron a funcionarios de la Cancillería que habrían presionado a varios de los senadores para frenar los ascensos.

Dos fuentes aseguraron que la presión para modificar algunos nombres de la lista tiene responsables concretos, incluidos en un chat que nucleó a 12 diplomáticos. Un diplomático de carrera los define como “los doce apóstoles”.

Mario Verón Guerra, actual embajador en Colombia y de orientación radical, y Ariel Campero, agregado cultural en Lima y primo del actual diputado “radical peluca”, Mariano Campero, fueron quienes, junto a otros 10 diplomáticos, cuestionaron a varios de sus pares y consiguieron la postergación.

“No tengo información al respecto, y no integro la junta calificadora que toma las decisiones”, retrucó uno de los apuntados. “No tenemos el poder para frenar una tanda de ascensos”, afirmó otro de los supuestos apóstoles. Y criticó el comunicado de Apsen, aunque remarcó que “en la lista de propuestos no hay un solo radical”.

En la lista de ascensos a embajadores y ministros se destacan varios de los actuales colaboradores de Quirno: el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el actual subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, y el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi, todos con destinos y puestos de importancia también en gestiones anteriores. Los “críticos” cuestionarían otros nombres, como los de Santiago Villalba Díaz, cónsul en New York designado durante el gobierno de Alberto Fernández; a Juan Manuel Cortelleti, jefe de misión de la sede diplomática argentina en Estados Unidos, o a Pablo Deangelis, designado en la embajada en Brasil durante la gestión del actual secretario de Turismo, Daniel Scioli.

Según pudo saber LA NACION, la contraoferta consensuada entre Quirno y Bullrich se centraría en la aprobación de una primera tanda de pliegos esta semana, y que otros queden para una segunda instancia, mientras avanza el listado de ascensos de 2026. “Está todo bastante arregladito”, afirman, optimistas, allegados a Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta y que colabora con el titular de la comisión, el senador riojano Juan Carlos Pagotto.