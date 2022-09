Con actos separados, Larreta y Bullrich miden fuerzas en territorio bonaerense y la interna no cede

La encarnizada disputa interna en Pro desembarcó con todas sus huestes en el estratégico conurbano bonaerense. Cada uno por su lado, los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta protagonizaron ayer sendos actos partidarios: mientras la jefa de Pro movilizó a los suyos a Olivos acompañada de Joaquín De la Torre y Javier Iguacel, el jefe de gobierno porteño lanzó, junto a Diego Santilli, su consigna de campaña “Prepararse para gobernar” en San Martín.

El enfrentamiento entre Bullrich y Rodríguez Larreta se expuso al rojo vivo cuando ambos se trenzaron en una áspera discusión sobre el operativo que instaló la policía de la ciudad frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lejos de quedar saldada, la disputa promete abrir nuevos frentes de batalla. Por de pronto, ambos comenzaron a pertrecharse en el territorio bonaerense con vistas a las elecciones primarias del año próximo, en las que se definirán los liderazgos en Juntos por el Cambio.

En el Golf Club de San Martín, más de 40 referentes de la primera y tercera sección electoral recibieron con aplausos Rodríguez Larreta y a Santilli, precandidato a gobernador bonaerense, quienes fueron recibidos por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “Larreta, Santilli, Valenzuela. Es en equipo. Juntos”, rezaban los carteles de bienvenida.

“ Estamos acá, todos juntos, dando una señal de que vamos a ir a fondo y vamos a dar la pelea en todos los distritos que gobierna el kirchnerismo hace décadas. Tenemos la oportunidad histórica de cambiar con una matriz que ha generado atraso, frustración y pobreza estructural. No podemos desaprovecharla”, afirmó Santilli, quien se mostró acompañado por el ex ministro de Economía bonaerense y nacional Hernán Lacunza, responsable del programa económico del larretismo.

Al finalizar el encuentro, Rodríguez Larreta enfatizó la necesidad de planificar un rumbo claro ante la perspectiva de un triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia y en el país. “La dedicación para hacer un buen plan de movida es condición sine qua non. Para llegar y empezar desde el primer día. Tenemos que ponernos metas, porque lo que no se mide no se mejora. Desde la provincia se va a acompañar con mucha fuerza la transformación que vamos a llevar adelante en toda la Argentina”, sostuvo.

A pocos kilómetros de allí, en Olivos, Bullrich, acompañada por el diputado Gerardo Milman, se mostró rodeada de medio millar de militantes y escoltada por el senador provincial De la Torre y el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, ambos aspirantes a la gobernación bonaerense. Así como Rodríguez Larreta se mostró con Lacunza, Bullrich se presentó con el diputado nacional Luciano Laspina, su referente en materia económica.

En clave de campaña , Bullrich criticó la postulación de Santilli -quien fuera vicejefe de gobierno porteño- como candidato a gobernador bonaerense . “Es importante que gente comprometida con la provincia y que la conozca compita en el territorio. Uno no imaginaría que no sea un cordobés quien se postule como gobernador de Córdoba; lo mismo en cualquier otra provincia. Es importante respetar la identidad. A mí mil veces me dijeron que cambie el domicilio y que compita en la provincia de Buenos Aires. Yo amo la provincia, es mi segundo hogar, pero nací en la Capital. Por eso dije que no”, acicateó.

Patricia Bullrich, en Olivos Prensa Bull

También alentó a los suyos a dar la pelea a nivel nacional. “Hoy la ciudadanía está angustiada y triste como nunca he visto antes. La gente llora por sus hijos que se van, porque no les alcanza el dinero para comer, para pagar la escuela; siente que la Argentina se les va de las manos. Nosotros tenemos que lograr convertir ese llanto en amor para transformar la patria y la provincia”, exaltó.

En un intento por bajar el tono de la contienda, ya lanzada, Santilli celebró la incursión de Bullrich por el territorio bonaerense.