Después de las fuertes tensiones entre Larreta y Bullrich, la cúpula del Pro se reúne con la presencia de Macri

En medio de un nuevo round entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta desencadenado por el operativo porteño frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los dirigentes de Pro participarán de una nueva cumbre este mediodía. La primera plana del partido fundado por el expresidente Mauricio Macri asistirá de un almuerzo en la Costanera.

La líder de Pro mantiene sus críticas contra la estrategia de Larreta. “Nosotros tenemos algo que nos plantean siempre y es que tenemos poca capacidad para ponernos enfrente de los problemas, solucionarlos, gobernar y no dejarnos avasallar. Cuando pasan estas cosas fuertes, existe en la sociedad la idea de que nosotros no estamos en condiciones de hacerle frente al kirchnerismo, de hacerle frente a Cristina Kirchner”, sostuvo esta mañana en Radio Mitre y agregó: “Es muy importante que nosotros mostremos fortaleza. Venimos en una situación en la que el kirchnerismo ataca a la Ciudad desde hace mucho tiempo”.

Ayer, compartió en su cuenta de Twitter una recorrida por Adrogué y dijo: “Tenemos que demostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ni Cristina de la esquina de su casa”. Bullrich le objeta al jefe de gobierno haber puesto vallas y desplegado un operativo y luego haber negociado con el gobierno nacional para sacarlas. En los sectores más duros del partido creen que al jefe de gobierno porteño “le faltó política”. Consideran que debería haber negociado antes con el gobierno nacional. Por el contrario, una vez tomada la decisión, hubieran preferido que siguiera adelante con el operativo.

Mauricio Macri a la salida de la reunión de Juntos por el Cambio Mauro Alfieri - LA NACION

El mismo sábado, horas después de haberlo apoyado a través de un comunicado de la mesa nacional, Bullrich se diferenció y expuso públicamente su disconformidad. Después de la conferencia del jefe de gobierno porteño, a la que fue invitada pero decidió no asistir ante el cambio de estrategia y porque el informaron que el único orador sería Larreta, disparó en Twitter: “Ni un paso atrás. No podemos seguir naturalizando lo que está mal ni tampoco seguir entregándole el país a esta gente”

Pero en el larretismo decidieron no contestar y consideraron que fue una crítica “indirecta”. El enojo llegó cuando la líder del partido dijo en TN: “Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podes entregar ese orden” y agregó: “Yo, cuando puse vallas, no las pasaron nunca”.

Tras esas declaraciones decidieron salir a contestarle coordinadamente y la acusaron de “ser funcional al kirchnerismo” por priorizar su carrera política. En una catarata de tweets le respondieron desde funcionarios porteños como Marcelo D’Alessando, Soledad Acuña, Fernando Straface y Jorge Macri hasta legisladores o incluso el diputado nacional Diego Santilli.

Jorge Macri Mauro Alfieri - LA NACION

“Me llaman mucho la atención las declaraciones de Bullrich sobre el accionar de la Policía. Actuaron con firmeza, profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes. La actitud resulta funcional al kirchnerismo, que pretende caos y violencia. Es momento de unirnos y dejar de lado las mezquindades políticas”, afirmó D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad.

Al almuerzo, convocado por Macri antes de la crisis interna, además del jefe de gobierno porteño y la líder del partido asistirán Federico Angelini, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Cristian Ritondo, Fernando De Andreis, Diego Santilli, Federico Pinedo y Humberto Schiavoni.