El Presidente y los gobernadores

4 de diciembre de 2020

Con críticas hacia el único ausente, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández firmó con 23 provincias el Consenso Fiscal 2020 que, en medio de la crisis económica y social, les permitirá contar con unos 70.000 millones de pesos. Un gesto político importante de la Casa Rosada con los mandatarios provinciales.

Los cuestionamientos contra el gobierno porteño estuvieron dirigidos a la decisión que tomó Rodríguez Larreta de gravar las Leliqs (Letras de Liquidez) para recuperar recursos.

"Gravar con Ingresos Brutos un instrumento de política monetaria le genera un problema a todo el país. No es una forma sensata de actuar. El gobierno nacional va a utilizar todas las herramientas para impedir que esto ocurra", anticipó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En medio de la tensión con la Ciudad por la discusión de la coparticipación -la Nación ya le quitó 1,18%-, sumado a la lista de recursos que administra Rodríguez Larreta que fueron cedidos durante el gobierno de Mauricio Macri, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, mantuvo abierta la posibilidad de que el gobierno porteño suscriba el Consenso Fiscal antes de fin de año.

"Sería muy bueno seguir la discusión y contar con el Gobierno de la Ciudad. Están las puertas abiertas", sostuvo De Pedro, quien responsabilizó a la gestión anterior por el fracaso del Consenso Fiscal que se firmó en 2017 en el que las provincias se comprometían a bajar gradualmente algunos impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos. "Hoy, en 2020, lo que se plasma es quizás parte de un mal resultado que tuvo la política durante cuatro años", agregó.

El Presidente firma el Consenso Fiscal

El Consenso Fiscal también incluye "el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos". Una crítica directa de la Nación y los mandatarios provinciales a la forma en la que el entonces presidente Mauricio Macri elevó el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de 1,4% a 3,75% cuando traspasó la Policía Federal.

Tras la firma del acuerdo, que fija límites para la toma de deuda en dólares "para promover el endeudamiento responsable y sostenible" y suspende las demandas por el lapso de un año contra el Estado Nacional a partir de la entrada en vigencia del pacto, el Presidente y los 23 representantes provinciales partieron desde la Casa Rosada a la quinta presidencial de Olivos para almorzar.

"Los gobernadores entendieron lo importante que es que trabajemos juntos, que hay un país que nos reclama que trabajemos unidos, y que más allá de las diferencias políticas y las pertenencias partidarias, lo más importante es pensar en nuestra gente", manifestó el Presidente, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Y añadió: "Este acuerdo habla de la responsabilidad que tenemos para seguir adelante, y la responsabilidad no es de la que se hablaba años atrás cuando significaba ajustar, la responsabilidad es cómo vamos a crecer y la sensatez que tenemos que tener para poder crecer".

Estuvieron presentes Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).

El Presidente, Wado De Pedro y Martín Guzmán

Fue justamente el gobernador tucumano el primero en hacer mención a los "inconvenientes" que generaría que la Ciudad grave a las Leliqs. Sus palabras fueron después respaldadas por Gutiérrez y Uñac en una breve conferencia de prensa en el Museo del Bicentenario.

Por Córdoba, Santa Cruz y Santa Fe, firmaron los vicegobernadores. Mientras que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, suscribió el acuerdo más temprano por problemas de agenda. Además, estuvo presente el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mientras que el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no pudo participar por recomendación médica. Ambas provincias no firmaron el acuerdo, aunque manifestaron su apoyo, por no haber adherido al Consenso Fiscal 2017.

Con este nuevo pacto también se resolvió que la AFIP pondrá a disposición de las provincias las herramientas necesarias para que las administraciones tributarias provinciales validen la CUIT/CUIL/CDI. Además, deberán remitir a la AFIP -una vez al año- información sobre la titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrables y su valuación.

