Con distintos actos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner compitieron por la atención en la noche del martes

escuchar

Con pocos minutos de diferencia, el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, encabezaron en la noche del martes distintos actos y estuvieron cerca de competir por la atención de la opinión pública desde distintos puntos del país. El Presidente inauguró la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N°11 en Resistencia, Chaco, mientras que la vicepresidenta encabezó el cierre del foro del Grupo Puebla en el CCK de la ciudad de Buenos Aires.

Alberto Fernández arrancó su discurso alrededor de las 20.40 y la exmandataria lo hizo pocos minutos después a las 21.16. En ese momento, la transmisión del canal de YouTube Cristina -de nombre homónimo- marcaba que 3700 usuarios sintonizaban el streaming. En tanto, en el canal de la Casa Rosada fueron apenas 60 los conectados. En total, en la plataforma de videos la expresidenta tuvo 29.391 visualizaciones, mientras que el jefe de Estado no llegó a los cuatro dígitos (931).

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el acto por los 100 años de YPF

En Twitter también se marcó la diferencia. El streaming de la exmandataria tuvo 32.400 espectadores, con más de 2000 ´Me Gusta’ y casi 5000 retuits. Por su parte, la cuenta oficial de la Casa de Gobierno contabilizó 6100 reproducciones, 128 ‘Me Gusta’ y 58 retweets.

La TV Pública transmitió casi en porcentajes idénticos los dos discursos oficialistas aunque priorizó las intervenciones de los invitados en el CCK entre los que se encontraban Rafael Correa, Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper y Evo Morales. Los discursos de ambos se transmitieron completos. Alberto Fernández habló casi 15 minutos y Cristina Kirchner algo más de 20.

Los actos de la dupla presidencial -que mantiene diferencias internas- generaron impacto en el mundo digital. En las búsquedas de Google, el nombre de Cristina Kirchner alcanzó su pico máximo de búsquedas en la web a las 21.09. Fue ampliamente superior a la popularidad de las búsquedas relacionadas con el presidente argentino, que en su máximo nivel estuvo 68 puntos por detrás de la vicepresidenta.

Las métricas de Google Trends sobre la búisqueda de Alberto Fernández y Cristina Kirchner Google

Durante su discurso Fernández estuvo acompañado de el gobernador de Chaco y exjefe de gabinete de Cristina, Jorge Capitanich, y del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. El mandatario acusó al gobierno anterior de paralizar obras importantes en todo el país y consignó que la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania dificultaron la gestión nacional por su imprevisibilidad pero que aún así siguieron adelante.

En tanto, Cristina con la “persecución” judicial en su contra. Cuestionó a la Justicia, al Gobierno de Mauricio Macri y sugirió que hay complicidades con la situación del narcotráfico, que también pidió observar. “No me interesa si me van a condenar, lo que me interesa es construir un estado democrático en el que las garantías de la Constitución no sean cartón pintado”, dijo.

El acto de Alberto

Al inaugurar la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N°11, en Resistencia, Fernández recalcó que sus políticas beneficiaron al norte del país y aseguró que su gobierno no postergó “las necesidades del pueblo” en lo que llamó “el peor tiempo de la historia” en relación a la pandemia, los efectos generados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la sequía. “A las calamidades, los peronistas le seguimos poniendo el pecho”, dijo.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) inaugura la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N°11 en Resistencia, Chaco. https://t.co/eGmTSwpLS3 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 21, 2023

Fernández sostuvo que trabajó “incansablemente en estos cuatro años para que el Norte Grande se integre a la Argentina” y remarcó que esa región “tiene las riquezas que el mundo necesita”. A su vez, sostuvo que, a pesar de las dificultades, las aspiraciones que hubo en 2019 se concretaron. “Todos los compromisos fueron cumplidos hoy y es una tranquilidad que tengo como Presidente”.

Previamente, el mandatario encabezó la inauguración del primer edificio propio de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. Acompañado por el gobernador Jorge Capitanich, señaló que las nuevas instalaciones buscan “favorecer el desarrollo federal e igualitario en la Argentina”.

LA NACION