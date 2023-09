escuchar

Javier Milei empoderó fuertemente a Emilio Ocampo dentro del sistema de economistas que orbitan alrededor del proyecto libertario. Mientras mantiene bajo siete llaves el nombre de su eventual ministro de Economía, el líder de La Libertad Avanza (LLA) le encargó a Ocampo que, en caso de ganar las elecciones, asuma como presidente del Banco Central (BCRA) y que encare los dos temas que encarnan el corazón de su propuesta: dolarizar la economía y cerrar la entidad monetaria. Para distintos referentes de LLA, Ocampo podría tener el status de “superministro” por la cantidad de atribuciones que podrían quedar a su cargo, si es que asume.

“Emilio, cerralo por favor (al BCRA). La historia te recordará como la persona que asesinó a la inflación”, le dijo Milei a Ocampo mirándolo a los ojos en el evento que le organizó Luis Barrionuevo en Parque Norte. En LLA reconocen que hubiera sido difícil que otro economista agarrara la botonera para liquidar el Banco Central. “Milei quiere cerrar el BCRA y Ocampo cree en eso… Alcoyana, Alcoyana. Para otros economistas del espacio no sería posible hacer esa tarea porque creen imposible cerrar el BCRA”, admitió uno de los colaboradores del espacio. En el el Bloomberg Economic Summit, Ocampo dijo esta semana: “Javier me ha pedido que me vaya del Gobierno lo más rápido posible. Es decir, que cierre el Banco Central lo antes posible”.

El otro economista que está ganando ascendencia dentro de LLA es Héctor Rubini, profesor de la UCEMA, donde además hizo un máster en finanzas. La universidad que es hija de la Escuela de Chicago en la Argentina viene siendo una cantera de cuadros para los equipos técnicos de Milei, como alguna vez lo fue para el gobierno de Carlos Menem. Según pudo reconstruir LA NACION, Rubini -que es además candidato a diputado- participó del diseño de la reforma del Estado que plantea el libertario (la reorganización del gabinete nacional), entre otros temas de la agenda económica.

Javier Milei y Roque Fernández Gentileza

Lo que todavía Milei maneja con extrema reserva es en quién está pensando para el Ministerio de Economía. Con Patricia Bullrich sacando a la cancha a Carlos Melconian y los rumores que circulan cerca de Sergio Massa de que presentaría en sociedad a su potencial ministro en el debate presidencial del domingo, en LLA aseguran que prefieren no quemar esa carta todavía. “Solo lo saben Javier y a lo sumo Karina (Milei) y (Nicolás) Posse -jefe de los equipos técnicos”, dijeron cerca del líder libertario.

Si hace algunas semanas se hablaba de un “alter ego obediente” del propio Milei, que se perfila como un presidente-ministro, hoy cada vez son más los que creen que finalmente elegirá a alguien con peso específico. “Tiene que ser un nombre con credenciales en los Estados Unidos que crea en la dolarización”, aventuró un colaborador de Milei.

En segundo plano

Con el lugar preponderante que Milei le asignó a Ocampo, otros economistas estrella de LLA quedaron en un segundo plano. Roque Fernández, exministro de Economía de Menem, que había sido presentado como miembro del “consejo de asesores económicos”, se prestó para la foto con Milei para darle seniority a su propuesta y, si bien estudió distintos temas, hoy no participa activamente del diseño de un eventual programa económico. “Está más corrido”, reconoció un colaborador del espacio.

Carlos Rodríguez, jefe de asesores del Ministro de Economía en el menemismo y presidente del “consejo de asesores” de LLA, a quien Milei se refiere como “el Profe”, también se dedicó a hacer distintas propuestas para el equipo libertario en los últimos meses. Pero la entronización de Ocampo lo dejó más eclipsado: ambos economistas habían trabajado por separado en soluciones y recetas para encarar un plan de dolarización con notorias diferencias de implementación.

Carlos Rodríguez junto a los hermanos Milei Twitter

Rodríguez, que viene exponiendo ideas en sus redes sociales, cree que el primer paso es disponer la libre circulación de dólares mediante la suspensión de las restricciones cambiarias y bajar la tasa de las Leliqs para poder luego rescatarlas. También propone una “Ley de Perdón Popular de Mercado” para fomentar un masivo blanqueo de dólares.

Ocampo, en cambio, habla de cerrar el BCRA. En su libro, “Dolarización: una solución para la Argentina”, hace alusión a las letras intransferibles del BCRA denominadas en dólares que él estima en un valor de unos U$S 41.000 millones. Propone titulizar esos activos netos del BCRA e incorporarlos a un fideicomiso denominado Fondo de Estabilización Monetaria (FEM) que emitiría tramos de deuda para reemplazar a las Leliq. Para Rodríguez, sin embargo, esos activos del BCRA no tienen un valor tan significativo y sería necesario primero un shock de confianza que los revalorice. De todas formas, en LLA señalan que Ocampo no necesariamente utilizaría a su libro como un manual a seguir y que trabajará en distintas soluciones dada la volatilidad que hay en la Argentina.

Javier Milei y Darío Epstein Twitter @jmilei

“Ocampo, Rubini y el consejo de asesores son tres islas sin contacto entre sí. De todas formas los asesores ad honorem no van a ser altos funcionarios en un eventual gobierno, al que hay que tener en cuenta es a Ocampo”, dijo un importante colaborador de LLA.

Darío Epstein y Juan Nápoli, los dos interlocutores frente al mundo financiero de Milei, también bajaron el perfil en los últimos días. Tras la cena que ambos mantuvieron con inversores de Wall Street en la casa de Gerry Mato, exjefe de Global Banking Americas del HSBC, en Connecticut, el líder libertario estuvo disgustado, no por la performance que tuvieron en esa reunión, sino por lo que trascendió mediáticamente sobre lo ocurrido en el encuentro.

El cónclave de Connecticut no llegó a ser un road show. Los emisarios de LLA no expusieron un plan de gobierno ni brindaron detalles de cómo pretenden hacer el ajuste fiscal y la dolarización, sino que solo se dedicaron a escuchar inquietudes, planes e ideas de los lobos de Wall Street.