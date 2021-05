Con la bendición del Papa, Scholas lanza una escuela de formación política: la dirige un exfuncionario de Larreta

ROMA.- Con la bendición del papa Francisco, la fundación pontificia Scholas Occurrentes, que trabaja para una cultura del encuentro a través de una red educativa en 190 países, lanzará este jueves una Escuela de Formación Política inspirada en Fratelli Tutti, la última encíclica del Pontífice sobre la fraternidad y la amistad social.

“La idea es bajar la Fratelli Tutti a algo concreto”, adelantó a LA NACION José María del Corral, director mundial de Scholas, que reveló que al frente de la Escuela de Formación Política va a estar Juan Ignacio Maquieyra, joven político de 34 años vinculado al Pro, que renunció recientemente a su puesto de asesor en el gabinete porteño de Horacio Rodríguez Larreta y que fue presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, con el que buscó urbanizar e integrar a las villas.

Maquieyra saltó a la fama cuando en 2012, siendo estudiante de una maestría en Harvard y ya militante de Pro, le hizo una pregunta incómoda a la entonces presidenta Cristina Kirchner, sobre una eventual tercera reelección luego de un cambio de la Constitución.

Juan Maquieyra se dio a conocer por la pregunta que incomodó a Cristina Kirchner durante una exposición en Harvard DyN - Archivo

Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA), Maquieyra nació en General Pico, provincia de La Pampa y apenas llegó desde allí a Buenos Aires para estudiar, a los 19 años, comenzó a trabajar en política junto al hoy senador Esteban Bullrich en el Ministerio de Educación.

“En la Escuela de Formación Política no buscamos un pensamiento único, sino apertura y valores y se podrán inscribir entre 20 y 50 jóvenes de todo el mundo de derecha, izquierda, musulmanes, judíos, etc, de entre 18 y 30 años”, contó del Corral, subrayando que la iniciativa no tiene ningún color político, consciente de que causará como siempre malinterpretaciones y manipulaciones, sobre todo en la madre patria del Papa.

“La idea es recoger a pibes desilusionados con la política a quienes les gustaría hacer política de verdad y ayudarlos para eso en un camino de un año y medio”, explicó con entusiasmo del Corral, que conoce a Jorge Bergoglio desde hace mucho tiempo. En este sentido, recordó que Scholas Occurrentes, una realidad educativa que hoy tiene alcance mundial, se remonta a las Escuelas Vecinales que impulsó hace 20 años Jorge Bergoglio siendo arzobispo de Buenos Aires, junto a dos docentes: él y Enrique Palmeyro, que es también director mundial de la fundación. “Ahí, en las escuelas de vecinos, justamente veíamos la necesidad de enganchar a los chicos con la política”, destacó.

Larreta junto a Santilli (derecha) y Maquieyra (izquierda) Prensa GCBA

Si bien la sede administrativa estará en el Vaticano, la Escuela de Formación Política “va a ser itinerante y mundial” y, además, totalmente gratuita. “No va a ser Harvard”, bromeó del Corral, que destacó que la Escuela de Formación se inspira en la encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco, documento que llama a la rehabilitación de la política y que le dedica un capítulo justamente a “La mejor política”.

Del Corral contó que si bien la Escuela tendrá una parte virtual, su gran aporte serán las experiencias prácticas que podrán hacer sus participantes en las comunidades que Scholas tiene en todo el mundo, desde Paraguay a la selva de Mozambique. “Por ejemplo, vamos a llevar al joven irlandés o iraquí que realmente tiene vocación de hacer política, con P mayúscula, a que viva durante dos meses en la casa que estamos inaugurando en El Impenetrable, Chaco, donde podrán ver ese tipo de realidad que vive la gente”, explicó.

De hecho, Scholas Occurrentes se ocupará sobre todo de la formación humanística de los futuros políticos, mientras que a cargo de la parte “técnica” estará la Fundación Liderar con Sentido Común que dirige Antonio Sola, conocido estratega político español y asesor de campaña de diversas figuras políticas, de 44 años.

“La idea es que haya una renovación de la política de abajo hacia arriba”, resumió del Corral, que resaltó que este lanzamiento será solo una de las novedades a las que le dará su bendición este jueves el papa Francisco, cuando volverá a visitar la sede romana de Scholas del Palazzo San Calisto, del barrio de Trastevere.

Tal como se adelantó, en este evento el Papa volverá a verse con la primera dama, Fabiola Yáñez, a quien recibió en audiencia junto a Alberto Fernández y su comitiva el jueves pasado y que se quedó en Roma justamente para participar en un bloque dedicado al grupo solidario que integra junto a esposas de presidentes latinoamericanos comprometidas con la Fundación pontificia. El evento podrá seguirse en directo a través de Vatican Media Live: www.youtube.com/watch?v=qtlFK1OVhAI