Con los candidatos en carrera, el escenario de tercios se diluye y puede volver la polarización entre JxC y el oficialismo

escuchar

Tras el cimbronazo político que provocó el cierre de listas y la inscripción de las candidaturas a nivel nacional, las primeras mediciones electorales empiezan a perfilar a la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) a la cabeza de la intención de voto, seguida por el oficialismo ahora denominado Unión por la Patria (UP). En tercer lugar queda La Libertad Avanza, de Javier Milei, cuya tendencia a la baja en los sondeos lleva ahora a los analistas a considerar la posibilidad de que el escenario de tercios se desdibuje durante las seis semanas que restan hacia las PASO del 13 de agosto.

De acuerdo a una ronda de consultas que hizo LA NACION con encuestadores y analistas, la interna más disputada es la que mantienen Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta dentro de JxC, donde la exministra de Seguridad aparece arriba en los sondeos, aunque el cierre de listas le permitió al alcalde porteño acercar posiciones. En UP, el ministro de Economía, Sergio Massa, ve potenciado el apoyo que consigue respecto de los números que tenía antes de su designación, al tiempo que el dirigente social Juan Grabois aparece como partenaire a caballo del sector más progresista del kirchnerismo.

Una encuesta realizada por la consultora Opinaia tras el cierre de listas, entre el 26 y el 29 de junio, le puso números a este escenario electoral. Según el sondeo anticipado a este diario, si el próximo domingo se votara para presidente JxC acumularía el 32% de los votos -desagregados entre un 18% de Bullrich y otro 14% de Larreta-; UP sumaría un 24% -19% de Massa y 5% de Grabois- y LLA obtendría un 19% con la candidatura única de Milei. Más atrás quedarían Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y la izquierda acumulada -Myriam Bregman más Gabriel Solano- con el 3% de los sufragios.

La encuesta de Opinaia realizada entre el 26 y el 29 de junio

El sondeo se hizo sobre 1.300 casos a nivel nacional, en modalidad online y con un error muestral de +/-2,2 puntos porcentuales. “El escenario de tercios que planteó Cristina (Kirchner) había que entenderlo en términos conceptuales, en el sentido de que la que viene no será una elección polarizada , sino que se puede dar algo similar a lo que sucedió en 2015, cuando los principales candidatos no llegaron al 40% y el tercero, que fue Massa, estuvo en el orden del 20%”, sostuvo Juan Mayol, de Opinaia, una de las firmas que reflejan que Milei está debajo del 20% de intención de voto, pese a que meses atrás cruzó ese Rubicón.

En la misma línea se expresó Juan Germano (Isonomía), quien atribuyó parte de la caída de Milei a que “no apareció en ninguna foto en las provincias”, ya que sus candidatos estuvieron lejos de ganar una elección o de conseguir un porcentaje similar de respaldo al que tiene el jefe libertario a nivel nacional. “Eso generó un cambio de clima” , sumó el analista. A su vez, Cristian Buttié (CB Consultora) corroboró la “decepción de la estructura libertaria por los resultados en las provincias”, pero advirtió: “Si los índices inflacionarios se mantienen, los desencantados pueden volver a Milei”.

La interna de JxC

El escenario electoral que se configura de cara a las PASO vuelve a poner el foco sobre la performance del oficialismo y de JxC, las dos coaliciones que disputarían el control del gobierno desde el 10 de diciembre. En el caso de la alianza opositora, que encabeza los primeros sondeos post cierre de listas medidos por espacios, Patricia Bullrich se ubica adelante de Rodríguez Larreta aunque por mayor o menor distancia de acuerdo a los distintos sondeos . El de Opinaia la muestra ganando por cuatro puntos porcentuales, el de CB por solo 0,8% y un tercero, de Proyección, por más de seis puntos.

Sin embargo, los analistas coincidieron en afirmar que el cierre de listas que hizo Larreta -sumando a dirigentes “con votos” como Gerardo Morales, Elisa Carrió, Miguel Pichetto y José Luis Espert- lo puede llevar a emparejar la pulseada con Bullrich, quien optó por reforzar su identidad política al elegir como compañero de fórmula a Luis Petri. “Su estrategia es clarísima, pero cabría preguntarse si el votante de Cambiemos seguirá eligiendo la identidad o reforzará su pragmatismo en caso de que se vea amenazado por una candidatura más fuerte como la de Massa”, planteó Germano en diálogo con LA NACION.

El especialista dijo que, por estas razones, la campaña proselitista que hagan Bullrich y Larreta “va a importar” para la decisión que tomen los votantes de JxC. El punto de partida de la exministra de Seguridad y el alcalde porteño varía según la encuesta de la cual se trate. En la última semana se conoció una de la firma Proyección que le dio a la dama 20,6% de intención de voto y al jefe de gobierno 14,1%, aunque otro sondeo de CB Consultora redujo ese margen prácticamente a un empate técnico , al otorgarle a Bullrich el 17,3% y a Larreta el 16,5%. La buena noticia, para JxC, es que el acumulado lo ubica arriba de UP.

La encuesta de CB Consultora

El oficialismo se potencia

Los analistas consultados por LA NACION afirmaron que al menos en el plano “perceptivo”, la designación de Massa como candidato de UP le otorga al oficialismo una “competitividad” que antes no tenía. Y que no hubiera alcanzado con una interna entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli. “El cambio de clima en el peronismo es visible, aunque para sus votantes Massa sea difícil de digerir”, sostuvo Germano, mientras que Mayol llamó la atención sobre los números de Grabois, que tras el cierre de listas empezó a medir en las encuestas.

“Grabois toma parte del apoyo que pudo haber tenido De Pedro o (Axel) Kicillof si hubiera sido candidato a presidente. Es un voto ideológico” , aseguró uno de los principales responsables de Opinaia. De hecho, la presencia del referente cercano al Papa Francisco en la PASO presidencial del peronismo -con condiciones favorables que se le negaron a Scioli- se debe a que la cúpula de UP evaluó que ayuda a consolidar el voto duro de la progresía kirchnerista decepcionada por la frustrada postulación de “Wado” y que hasta hace poco tiempo pedía que la candidata fuera la propia Cristina Kirchner.

“Grabois va a hacer una mejor elección de lo que se supone y nosotros vamos a retener esos votos en octubre”, dijo un dirigente al tanto de la estrategia de Massa de cara a las elecciones generales de octubre. Y agregó: “Sergio no retiene al votante cristinista, pero luego de las PASO ese segmento no tendrá a dónde ir” . Por su parte, Buttié afirmó que el ministro de Economía es un candidato que puede “conservar la base del peronismo”, pero advirtió que “su problema es el techo” electoral, que ahora “está en 41,3%”, lejos del 50% requerido para el ballottage. “Pero la campaña aún no comenzó”, balanceó.

Sergio Massa, ayer en el inicio de su campaña, tomando mate con vecinos en la localidad de San Martín

En este marco, una encuesta realizada por la consultora Analogías, que suele medir para el kirchnerismo, registró prácticamente un empate entre JxC y UP en tanto espacios, mientras que ubicó a Massa como el candidato individual con más intención de voto (28,3%), seguido por Bullrich (21,1%). El sondeo, cuyos datos fueron dados a conocer ayer y se realizó sobre 2.569 casos por el sistema de IVR, relegó al tercer lugar de ese podio a Milei (17,8%) y fue especialmente festejado en la coalición oficialista.

Las mediciones y los indecisos

Los consultores que hablaron con este diario -los que aparecen en esta nota y los que no- aclararon que las mediciones se irán ajustando cuando baje el elevado nivel de indecisos. También alertaron que las primeras encuestas post cierre de listas se realizaron de manera online, ya que la modalidad presencial requiere de más tiempo en campo para la recolección de los datos y su posterior procesamiento. Los especialistas siguen encontrando grandes dificultades para que las personas respondan los sondeos , especialmente entre sectores de clase media baja y baja. Pero aún así, las tendencias empiezan a configurarse.