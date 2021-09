Con nuevo gabinete, Alberto Fernández anunciará aperturas a las restricciones e incentivos económicos

El gobierno nacional busca una salida a la crisis institucional que se desató y que derivó en una renovación parcial del gabinete nacional. Tras la puesta en escena de la jura de los nuevos ministros, con la que intentó mostrar al Frente de Todos unido, desde mañana temprano comenzarán los anuncios que estarán centralizados en la economía y la cuestión sanitaria.

Desde la Casa Rosada intentaron mostrar que el terremoto político que provocó la vicepresidenta Cristina Kirchner quedó atrás y que comenzó la etapa de la reconstrucción. Fue, incluso, el mensaje central que emitió el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur. “Las diferencias están terminadas”, anunció el mandatario tucumano en uso de licencia, que mañana protagonizará su primera conferencia de prensa 8.30.

La carta que la expresidenta presentó el último jueves ahondó la debilidad de origen del mandatario y lo expuso ante los propios, a los que no pudo sostener en sus cargos. Sus intenciones quedaron subordinadas a las de la vicepresidenta y La Cámpora, que ayer estuvo representada por el jefe del bloque de Diputados, Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro –el primero en renunciar públicamente lo que desató la inestabilidad política– ; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y Luana Volnovich (PAMI).

El Presidente Alberto Fernández, toma juramento a los nuevos Ministros: Juan Manzur, Jefe de Gabinete; Fabián Marelli - POOL ARGRA

“ La solución no está en dividirnos, sino en estar más unidos que nunca . Los debates no me asustan, soy presidente del PJ y me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, que no discute, antes que un movimiento que reflexione”, dijo el jefe del Estado, que convocó a la militancia a un acto este miércoles en José C. Paz, en lo que será el relanzamiento de la campaña con el objetivo de dar vuelta el resultado de la elección el 14 de noviembre.

Por primera vez desde que asumió, el Presidente utilizó un acto de estas características –les tomó juramento a Manzur, Santiago Cafiero (Canciller), Aníbal Fernández (Seguridad), Julián Domínguez (Agricultura), Daniel Filmus (Ciencia), Jaime Perzyck (Educación) y Juan Ross (secretaría de Comunicación y Prensa)– para dar un discurso de tono político.

El Presidente Alberto Fernández, toma juramento a los nuevos Ministros: Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores Fabián Marelli - POOL ARGRA

Otro de los objetivos del acto fue mostrar a un Presidente rodeado de gobernadores –estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros– , intendentes y sindicalistas.

También estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien ofició de intermediario en los últimos días. La única ausente fue Cristina Kirchner. Los cambios podrían no ser definitivos. Algunos funcionarios aún mantienen la esperanza de que en noviembre todo vuelva a su curso natural.

El segundo capítulo de la restauración del Gobierno comenzará a partir de este martes cuando el Presidente y Manzur presenten las primeras medidas que estarán focalizadas en la economía. El primer acto, según anticiparon fuentes oficiales, serán mañana por la mañana. Se espera que el Presidente, junto al ministro coordinador, anuncien el aumento del mínimo no imponible de Ganancias .

También están en carpeta la convocatoria del Consejo del Salario para incrementar el salario mínimo un 46 por ciento . Un bono para jubilados, otro para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la implementación de créditos para Pymes, entre otras cuestiones.

El Presidente Alberto Fernández, toma juramento a los nuevos Ministros: Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad Fabián Marelli - POOL ARGRA

En su primera conferencia de prensa como ministro coordinador, Manzur adelantó que mantendría una serie de reuniones, entre hoy y mañana, con los ministros que integran el gabinete económico, entre ellos Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Económico), para interiorizarse de los detalles.

“Tenemos anuncios económicos y anuncios que tienen que ver con lo sanitario. En fin, todo lo vamos a ir haciendo en el transcurso de esta semana a través de conferencias de prensa”, dijo Manzur, que reclamó un poco de tiempo antes de dar precisiones. “Vamos a bajarle un cambio a esto, vamos más despacio. Sin prisa, pero sin pausa. Hay un rumbo claro que tiene que ver con mejorar el ingreso, generar trabajo, inversiones, poner el énfasis en lo productivo”, detalló.

El jefe de ministros, exministro de Salud, también contó que se reuniría con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para avanzar con nuevas aperturas . “Estamos dejando atrás en la última etapa de la pandemia”, sentenció el tucumano.