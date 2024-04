Duro cruce entre Federico Sturzenegger y Roberto Cachanosky por los créditos hipotecarios UVA

Escuchar

Entre elogios y críticas, un amplio listado de economistas y políticos se divide al analizar las condiciones de los nuevos créditos hipotecarios lanzados por los bancos Hipotecario, Ciudad y Supervielle. Uno de los que se mostró a favor de la propuesta fue el expresidente del Banco Central de la Nación, Federico Sturzenegger, que aseguró que el proyecto le ”voló la cabeza” y “va a ser un antes y un después”. Así, el padrino del plan económico de Javier Milei aprovechó para desmentir las “confusiones” de colegas como Carlos Melconian y Roberto Cachanosky, quienes se habían mostrado suspicaces ante la novedad.

El respaldo de Sturzenegger a los créditos hipotecarios UVA fue rechazado por Cachanosky, quien apuntó: “Estimado @fedesturze, no existe el crédito a largo plazo sin ahorro a largo plazo. El UVA es una ficción de crédito parecido a una ruleta rusa ”.

“La deuda crece en forma exponencial porque el ajuste es por tasa compuesta. La única forma en que te vaya bien es que haya un estallido hiper, tengas ahorrados dólares y el dólar suba más que la inflación. Sabés que mi opinión va con onda y no es nada personal”, siguió Cachanosky.

Estimado @fedesturze no existe el crédito a largo plazo sin ahorro a largo plazo. El UVA es una ficción de crédito parecido a una ruleta rusa.

La deuda crece en forma exponencial porque el ajuste es por tasa compuesta.

La única forma en que te vaya bien es que haya un estallido… https://t.co/iXfWYRMA1Z — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 29, 2024

El cruce alcanzó un nuevo nivel cuando el exministro de Economía Hernán Lacunza se sumó a las críticas hacia Cachanosky y desmintió sus comentarios. “Tenés prestigio y 350.000 seguidores merecidos. Que no pierdan la oportunidad de acceder a su vivienda. No es correcto que solo conviene con un estallido que licue el pasivo”, dijo, y continuó: “Funcionó en muchos países (Chile, Colombia) durante décadas, e inclusive en la inestable Argentina 2017-24. Al menos hay 100.000 familias con hogar y cuota al día más baja que un alquiler, y una propiedad que vale más que la deuda”.

@RCachanosky tenés prestigio y 350.000 seguidores merecidos. Que no pierdan la oportunidad de acceder a su vivienda. No es correcto que solo conviene con un estallido que licue el pasivo. Funcionó en muchos países (Chile, Colombia) durante décadas, e inclusive en la inestable… — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) April 29, 2024

El economista, en tanto, redobló la apuesta y no tardó en contestarle a Lacunza. Cachanosky señaló que Chile tiene créditos porque cuenta con ahorros de largo plazo gracias a las Administradoras de Fondos de Pensiones (instituciones financieras privadas encargadas de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones). “Acá no existe el ahorro de largo plazo. Chile tiene tasas de inflación promedio anual del 3% aproximadamente. Acá te hacen pomada el salario real en un abrir y cerrar de ojos. En mi humilde opinión, sería cauto al momento de recomendar un crédito ajustable por inflación en un país que el salario real no sube por falta de inversiones ”, indicó.

@hernanlacunza Chile tiene crédito porque tiene ahorro de largo plazo gracias a las AFP. Acá no existe el ahorro de largo plazo

Chile tiene tasas de inflación promedio anual del 3% aproxi. Acá te hacen pomada el salario real en un abrir y cerrar de ojos

EMHO sería cauto al… — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 29, 2024

El economista y exvicepresidente del Banco de la Nación Lucas Llach también subió al ring virtual. Ironizó sobre las acusaciones de Cachanosky y también cuestionó sus críticas a los créditos hipotecarios UVA. Así, simulando un problema matemático simple, defendió la aplicación de tasas con interés y aseguró que todos los años se “pagaría menos”.

No se entiende en UVAs: vamos con manzanas.

Y dibujitos 🍇🍎

Si te prestan 100 🍎 y la tasa es 5% a 20 años, vas a pagar cada año 8 🍎 y sólo 8 🍎 (así es el sistema francés: cuotas fijas).

De esas 8 🍎, el 1er año 5🍎 son de interés (5% de 100 🍎) y 3 de devolución de capital.… https://t.co/wdw3nEzIAP — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) April 29, 2024

La defensa de Sturzenegger

Además de refutar las declaraciones de Cachanosky, el economista y académico continuó con su defensa de los créditos hipotecarios UVA. “El crédito UVA funciona porque no obliga a meter en la cuota la actualización del capital por inflación. Esto baja las cuotas iniciales (sube las finales) haciendo que el crédito sea accesible. Cuando el Nación sacó a 3,5% de tasa la cuota era más barata que un alquiler”, detalló. “Lo cierto es que el capital en valor real siempre se va reduciendo”, acotó, frente a lo dicho por sus pares.

“Entre 2016 y 2017, unas 150.000 familias accedieron a sus viviendas gracias a los créditos UVA. Fue la política habitacional más exitosa en décadas. No hubo mora, y mirá que en la Argentina pasaron cosas desde entonces”, agregó, junto a un gráfico que mostraba los detalles.

Entre 2016 y 2017 unas 150.000 familias accedieron a sus viviendas gracias a los créditos UVA. Fue la política habitacional más exitosa en décadas. No hubo mora, y mirá que en Argentina pasaron cosas desde entonces. pic.twitter.com/RAMyNyVJaM — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 29, 2024

En la misma línea, apuntó contra otras figuras que históricamente se mostraron en contra o afectaron a los citados créditos. “Los créditos UVA fueron atacados primordialmente por el colectivo @HipotecadosUVA. Creo que querían ver si la sociedad les pagaba sus deudas. Pero hoy toda esa crítica egoísta ayuda. Quien saque un préstamo UVA estará más consciente del contrato financiero en el que entra”, afirmó, antes de dirigir un ataque directo hacia el expresidente: “Entra en juego también el inefable Alberto Fernández. Llevando la inflación al 200% y empeorando la ley de alquileres, demolió la oferta de alquileres que aumentaron de manera sideral. Se consolidó la idea de que un crédito hipotecario con capital ajustable era mejor que un alquiler”.

Y sumó: “Otra cosa alentadora. El Banco Central defendió durante todo este período el instrumento financiero con lo cual pudo sobrevivir al tiempo oscuro del kirchnerismo casi intacto. El Banco Ciudad, Banco Hipotecario y el Supervielle salieron a otorgar nuevamente. Maravillas del superávit fiscal de Javier Milei . En vez de ‘crowding out’ hay ‘crowding in’. El superávit fiscal le devuelve recursos al sector privado y reaparece inmediatamente el crédito”.

Finalmente, auguró resultados positivos en un corto futuro: “Más bancos se sumáran. Porque colocar plata a UVA a tasa negativa en bonos si se puede colocar a UVA a tasa positiva en un instrumento crediticio sin mora. Cuando esta cartera crezca, permitirá ofrecer depósitos protegidos de la inflación. Entonces va a crecer nuestro sistema financiero”.

LA NACION