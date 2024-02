escuchar

Centenares de personas hicieron este lunes una extensa fila en las inmediaciones del Ministerio de Capital Humano para reclamar asistencia alimentaria luego de que la titular de la dependencia, Sandra Pettovello, dijera que recibiría “uno por uno a quienes tuvieran hambre”. Sin embargo, la funcionaria afirmó que no había hecho una convocatoria y no los recibió, lo que provocó un duro mensaje por parte de la CGT.

La central obrera recurrió al registro de las declaraciones que la ministra había hecho la semana pasada, cuando habló ante referentes de organizaciones sociales y les dijo que a ellos no los recibiría, pero que sí lo haría con la gente que necesita alimentos. “¿Tiene hambre la gente? que venga... yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre”, dice el recorte que compartió la entidad y que acompañó con un fuerte comunicado en contra de la administración de La Libertad Avanza (LLA) en materia social.

“Con esta frase arrogante, insensible y discriminatoria, la titular del Ministerio de Capital Humano Sandra Pettovello, exhibió la actitud política del gobierno nacional ante los reclamos que organizaciones sociales, nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), realizan tras el recorte de ayuda estatal en alimentos para los comedores comunitarios y las ollas populares”, comienza el texto.

Luego de los dichos de la funcionaria, el video está editado con la canción “Disculpe el señor” del músico español Joan Manuel Serrat. Irónicamente, eligieron la primera estrofa. “Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana Tampoco elefantes de ébano, son pobres que no tienen nada de nada”, se escucha con la voz del cantautor nacido en Barcelona.

En ese sentido, el texto de la CGT continúa con los cuestionamientos hacia la funcionaria, señala que “el último eslabón de la dignidad humana se agota cuando no se puede cumplir la más básica necesidad que es la de alimentarse” y reclama que “frente a la condición urgente del hambre no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental, anterior a cualquier posicionamiento ideológico”.

“Y es precisamente eso lo que hoy sí resulta realmente ‘urgente y necesario’: la situación de indigencia y pobreza estructural de millones de personas en extrema vulnerabilidad en nuestro país no puede esperar. Esta ‘fila del hambre’ muestra el rostro más cruel de nuestros desafíos como dirigentes y también como habitantes naturales de una nación”, agrega.

En línea con el comunicado a Conferencia Episcopal Argentina, que le advirtió al Gobierno que “la comida no puede ser una variable de ajuste”, la central sindical puso el foco en que “las distintas variables económicas de estos últimos días muestran datos alarmantes que se expresan sobre todo en el descontrolado aumento de los alimentos, los medicamentos y los servicios en general” y componen “panorama inusitadamente crítico de cara a los meses venideros”.

“El riesgo de una crisis alimentaria con imprevisibles consecuencias está a la vuelta de la esquina. Si lo que va a regir es la “ley de la selva”, lo que sobrevendrá es un horizonte de mayor decadencia y desintegración. Es preciso prestar debida atención a estas alarmas y prevalecer en el esfuerzo para curar, cuidar y compartir con los más débiles o desprotegidos, que es lo que nos constituye como comunidad. Por eso es que advertimos: no es con la soberbia de cerrar las puertas a quienes reclaman, ni con la indiferencia de hacer oídos sordos a los que necesitan, como podremos encaminarnos en un marco de cordura y diálogo hacia las soluciones”, finaliza el comunicado.

