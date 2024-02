escuchar

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reconoció este lunes en LN+ que “no está habiendo un acuerdo sobre la reforma en la fórmula jubilatoria” con la oposición para que la propuesta del Ejecutivo de Javier Milei sea aprobada a partir de este martes en la sesión en la que se votará en particular los artículos de la ley ómnibus.

El Gobierno propone mantener la fórmula implementada durante la gestión de Alberto Fernández hasta abril y a partir de ese mes actualizar los haberes de manera automática, según el índice de inflación mensual. La oposición critica que eso implicará una pérdida significativa en las remuneraciones de los jubilados, ya que la actual fórmula actualiza de manera trimestral y, ante este contexto, generaría una “licuación” debido a la inflación.

“Hasta último minuto vamos a estar pendientes de si puede haber un acercamiento”, dijo Menem en relación a los grupos de la oposición dialoguista para persuadirlos de que voten la propuesta del Gobierno.

El presidente de la Cámara baja apuntó contra los cuestionamientos recibidos por parte del bloque de Unión por la Patria (UxP) sobre este tema: “Los jubilados están desesperados por la fórmula de Alberto Fernández. Han perdido 35% en los últimos… y ahora vienen a hablar del problema”.

“¿El presidente de la Cámara de Diputados garantiza que los jubilados no van a perder contra la inflación?”, indagó Luis Novaresio, uno de los periodistas presente en la mesa de Hora 20, el programa que conduce Pablo Rossi. “No puedo garantizar nada; 129 personas tienen que garantizar el voto de una fórmula que les deje de perder dinero como vienen perdiendo los últimos cuatro años”, se desligó el diputado por La Rioja.

Puntos no negociables

Menem reiteró que el Gobierno no negociará, en ningún caso, la coparticipación del impuesto PAIS, como solicitan los gobernadores. Sobre el paquete fiscal, que fue retirado de la ley ómnibus, el diputado aseguró: “Quedamos en discutir los temas fiscales más adelante”.

“Milei lo que no negocia es lo que prometió, que es la libertad y la no inflación. Dentro de eso no se puede negociar. No va a gastar un peso de más y no va a hacer lo que se hizo en los últimos 20 años”, subrayó el legislador oriundo de La Rioja, quien no perdió la oportunidad para fustigar al gobernador de su provincia, Ricardo Quintela, uno de los perfiles del peronismo que más duro confronta con el Ejecutivo de Milei. “En La Rioja no hay actividad privada. Es tipo Cuba”, dijo.

Nueva maratónica sesión

Menem pronosticó que la sesión de este martes será muy larga, al igual que sucedió en la votación en genera de la ley, que duró tres días hasta que concluyó con la votación afirmativa el viernes. “Puede durar 100 horas, 150 horas si empezamos a discutir artículo por artículo”, afirmó.

El titular de la Cámara baja, hijo de Eduardo Menem, quien fue presidente provisional del Senado entre 1989 y 1999, remarcó que “la voluntad de La Libertad Avanza es trabajar los fines de semana, si es necesario”. “Tenemos bastante colaboración entre los bloques más amigos que están dispuestos a trabajar, lo han manifestado el primer día. Haremos curso zen, lo que haya que hacer, pero queremos sacar la ley porque los argentinos necesitan la ley”, sostuvo.

El legislador, por último, elogió a líderes de algunos bloques opositores y recordó el legado de su padre en el Congreso: “Para los diputados y senadores mi padre es el prócer del derecho parlamentario”. “Yo creo que le estoy encontrando la vuelta”, agregó Menem, quien recién en 2021 comenzó su actividad política. Sobre sus colegas de los bloques que apoyaron, mayoritariamente, la votación en particular, les envió un mimo: “El Pro, con el diputado Cristian Ritondo, jefe de bloque, está colaborando. Igual que el diputado [Miguel Ángel] Pichetto, un caballero que tiene mucho Estado y muchos otros como Rodrigo De Loredo también [jefe del bloque de la UCR]”.

LA NACION