Con un furcio y una breve interrupción, Alberto Fernández inauguró una casa emblemática de Mar del Plata

escuchar

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde un acto en Mar Del Plata tras inagurar la restauración de la Casa sobre el Arroyo. A lo largo de su discurso, el mandatario protagonizó un curioso furcio al confundir dos programas periodísticos, en un intento por explicar los motivos detrás de su interés en la obra.

“Había un programa que me gustaba mucho, que se llamaba Desde el llano”, comenzó el Presidente al señalar cómo había tomado contacto con la emblemática Casa sobre el Arroyo. Sin embargo, rápidamente se corrigió entre risas : “No, Desde el llano, no. En el Camino. Desde el llano me gusta menos”.

Si bien los dos programas son del canal de noticias TN, el primero es de análisis político y es conducido por el columnista de LA NACION Joaquín Moarles Solá, el mandatario hacía alusión al emblemático ciclo En el camino, que dejó de emitirse este mes, luego de que el periodista Mario Markic decidiera dejar su rol de comunicador para lanzarse como candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz.

“Es un programa maravilloso que recorre la Argentina y va mostrando lugares”, aclaró sobre el programa del periodista que busca desbancar al kirchnerismo de la provincia patagónica, que gobierna hace más de 30 años.

A lo largo del acto, Fernández destacó el caracter artístico de la casa restaurada y la calificó como “una obra de arquitectura envidiada en el mundo” junto con la Casa del reconocido arquitecto Le Corbusier, en La Plata, y resaltó las “riquezas naturales” de la ciudad balnearia.

Tras ello, una vecina que se encontraba en el acto se paró e interrumpió al mandatario con un reclamo sobre los trenes que llegan a la ciudad. Fernández rápidamente le contestó: “Eso lo hablamos con Giuliano cuando vuelva a Buenos Aires. No me metas ahora el tren en este acto, porque se me complica todo. Pero me lo llevo.”

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, acompañó al Presidente durante al acto y al tomar la palabra envió un contudente mensaje, en medio la escalada del dólar y las internas políticas que afronta el oficialismo.

“No vamos a morir todos mañana ni pasado mañana se termina Argentina como nos quieren hacer creer. No está todo mal. Sirvió en estos años, con el liderazgo de Alberto, hacer obra pública en toda la Argentina”, apuntó Katopodis.

La “Casa sobre el Arroyo”

La “Casa del Puente”, también conocida como la “Casa sobre el Arroyo”, es una obra del matrimonio argentino de arquitectos Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge, destinada al padre de Amancio, el músico Alberto Williams.

El Estado nacional invirtió más de $72 millones para recuperar por completo esta obra, cuyos trabajos de restauración llevaron un año y medio, indicaron fuentes del Ministerio de Cultura.

Tras medio siglo abandonada, vandalizada y con dos incendios de por medio, en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Gobierno nacional giró al municipio los fondos necesarios que le permitieron adquirir parte del predio arbolado de la calle Quintana 3900.

El proyecto implicó la intervención tanto de la vivienda principal como de la denominada casa de los caseros, que abarcan 450 metros cuadrados emplazados sobre el arroyo Las Chacras, cuenca que dio origen a la fundación de la ciudad. Los trabajos respetaron la identidad, los materiales y las tecnologías originales para no afectar su autenticidad histórica y valor testimonial.

LA NACION