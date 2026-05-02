Tolosa Paz, tras lanzar el espacio alternativo a Cristina y Kicillof: “No jubilamos a nadie”

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz se refirió este sábado al encuentro de una parte de la dirigencia peronista, que busca construir una alternativa a la expresidente Cristina Kirchner, presa en su domicilio por la causa Vialidad, y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, con aspiraciones presidenciales, quienes se disputan el liderazgo del Partido Justicialista.

Consultada sobre la omisión del nombre de Cristina Kirchner durante la reunión y sobre su vigencia en el peronismo, la legisladora por la provincia de Buenos Aires marcó: “No jubilamos a ningún compañero o compañera que integra la fuerza, pero había un peronismo que necesitaba encontrar una comunión de ideas”.

Tras eso, continuó: “Estamos discutiendo las ideas, por eso no mencionamos a personas en particular. No era el ámbito. El peronismo hace tiempo que no abre un debate serio y profundo”. Y ejemplificó: “Creemos en el equilibrio fiscal, no es idea de este Gobierno, pero no hay equilibrio fiscal sin equilibrio social. No fue un plenario de método catarsis ni críticas a personas. Fueron mensajes propositivos de cómo sale la Argentina adelante”.

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, junto a los diputados Emir Félix (Mendoza), Guillermo Michel (Entre Ríos), Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires); Juan Pablo Luque (Chubut) y Moira Lanesan (Santa Cruz)

Por otro lado, ante el ascenso a la política del pastor evangélico Dante Gebel, que coquetea con una candidatura, Tolosa Paz rechazó pensar “en figuras” porque eso “le ha hecho daño a la suma de dirigentes”.

“Todos los que adhieran a los principios que se discutieron van a ser bienvenidos siempre y cuando tengan el valor supremo de la democracia. Hay un limite que es lo que expresa el pueblo argentino. Abrimos la puerta a algunas incorporaciones a este peronismo”, sumó.

Formuló una respuesta similar tras ser consultada sobre la incorporación del diputado Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula del expresidente Mauricio Macri cuando buscaba la reelección en 2019. “Te contesto con una frase del [exgobernador cordobés] José Manuel de la Sota, cuando lo criticaban porque sumaba a empresarios. Él decía, no les pregunto de dónde vienen, sólo les pido que se comprometan hacia donde vamos a ir, y vamos a ir a una Argentina que tenga futuro, previsibilidad, con inversiones que generen trabajo”, indicó Tolosa Paz.

En otro tramo de la entrevista, la legisladora nacional insistió en la necesidad de sostener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para canalizar la diversidad y confluir en una gran interna partidaria. “Es un compromiso que tiene este peronismo que piensa en la capacidad de construir un liderazgo, para dirimir candidaturas. Hoy no estamos discutiendo candidatos”, consideró.

Encuentro

El grupo de dirigentes de distintos puntos del país mantuvieron el viernes un encuentro en Parque Norte para redefinir las bases del PJ y construir una alternativa a Kicillof y a Cristina Kirchner.

La convocatoria es impulsada por el apoderado nacional del PJ y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, junto a los diputados Tolosa Paz, Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), además de intendentes de distintos puntos del país como Federico Achával, de Pilar.

En el evento, los organizadores hablaron de un “encuentro transversal para pensar al peronismo”. No hubo gobernadores, tampoco figuras centrales del espacio: no fueron Kicillof, Sergio Massa (Frente Renovador), Juan Grabois (Frente Patria Grande) ni Máximo Kirchner (La Cámpora). “Todos ellos tienen sus propias agrupaciones dentro del PJ. Eso ya es una definición y para nosotros es un limitante. Muchos compañeros no quieren encasillarse”, explicaron en el entorno de un organizador.

Axel Kicillof, Sergio Massa, Jorge Taiana, Maximo Kirchner, Vanesa Silei y Juan Grabois (AFP) STRINGER - AFP

Sí participaron, en cambio, referentes sindicales −entre ellos integrantes del triunvirato de la CGT como Jorge Sola y Cristian Jerónimo−, en un intento por sumar volumen político y anclaje territorial. Pese a los nombres ausentes, quienes impulsan el espacio aclararon que el esquema en construcción “no es contra nadie”.

El diagnóstico que comparten es que el peronismo hoy no logra ofrecer certezas. “Como conjunto necesitamos dar respuestas que hoy no estamos dando”, planteó uno de los referentes. La premisa que repiten es que el debate debe construirse “de abajo hacia arriba y de la periferia al centro”, con la idea de que primero emerjan las ideas y luego los liderazgos. Con ese enfoque, el objetivo es montar mayorías que permitan volver al poder.

En términos económicos, plantean como eje la necesidad de un “orden macroeconómico” que −subrayan− no debe leerse como una definición ideológica, sino como una herramienta de gestión. En esa línea, la generación de riqueza a partir de la producción y la industria aparece como uno de los pilares de esta porción de la dirigencia peronista.