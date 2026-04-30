La Corte Suprema validó el juicio oral en la causa por espionaje en la que estuvo procesado Mauricio Macri

La Corte Suprema de Justicia validó hoy el avance del juicio oral contra los acusados de haber integrado hace casi 20 años una supuesta red de espionaje a través de escuchas telefónicas, en una causa donde llegó a estar procesado el expresidente Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por razones formales la presentación del expolicía Ciro James.

Mauricio Macri reapareció esta semana en la cena de la Fundación Libertad Fundación Libertad

El acusado cuestionaba la sentencia que había dejado sin efecto su sobreseimiento. La presentación de la defensa no cumplió con pautas formales.

En tanto, en otro incidente, la Corte también desestimó las presentaciones hechas por James y por el exministro de Educación porteño Mariano Narodowski, también procesado en la causa, porque no se dirigía a una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Allí se buscaba cuestionar la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó avanzar con el juicio oral.

El caso conocido como de “escuchas ilegales” -aunque habían sido autorizadas por jueces de Misiones- comenzó en 2009 con una llamada anónima a la casa de Sergio Burstein, representante de un sector de víctimas de la AMIA, cuando éste estaba de viaje con la entonces presidente Cristina Kirchner en Nueva York por una asamblea de Naciones Unidas.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti CSJN

En ese momento un desconocido le avisó a la hija de Burstein que le estaban “pinchando” el teléfono de su casa y que el responsable era el fallecido Jorge Palacios, entonces titular de la Policía Metropolitana.

A partir de ahí, por impulso del fiscal Alberto Nisman, el juez Norberto Oyarbide abrió una investigación en donde terminó procesando a Macri por “violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita”.

Los procesamientos incluyeron también a Palacios, a Narodowski y al expolicía James (contratado como asesor en esa dependencia).

Fueron también procesados el exjuez de Misiones José Rey, su exsecretaria Mónica González y los policías Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda, porque supuestamente autorizaban esas escuchas sin fundamento legal.

En la causa fue imputado Guillermo Montenegro, exministro de Justicia y Seguridad porteño y actual intendente de General Pueyrredón, pero quedó sobreseído.

En tanto, Macri fue sobreseído cuando ya era presidente de la Nación. El resto de los involucrados fue enviado a juicio.

En 2018 la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un planteo de la defensa de Palacios y sostuvo que fue irregular el inicio de la causa y la investigación del juez Oyarbide, y dispuso la nulidad de lo actuado. La fiscalía apeló, pero la Corte Suprema declaró abstracto el recurso con el fallecimiento del exjefe policial.

En tanto, las defensas de los otros involucrados pidieron su sobreseimiento ante el Tribunal Oral Federal 5 que hizo lugar, por mayoría, a los planteos de la excepción de falta de acción en mayo del 2024. Dijo que la decisión de Casación debía extenderse al resto de los acusados.

Pero la fiscalía apeló y en junio de 2025 Casación -con otra integración y por mayoría- dejó sin efecto el sobreseimiento porque dijo no se podía extender la decisión sobre Palacios para el resto.

Eso fue lo que se apeló, pero la Corte , con la firma de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron el planteo por falta de sentencia definitiva.

De este modo, los acusados que restan procesados serán sometidos a juicio oral, si es que no prospera algún planteo de prescripción en este caso que lleva 17 años.