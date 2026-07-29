Con un récord de $4670 millones, la colecta anual de Cáritas recaudó un 53,9% más que el año pasado

La colecta anual de Cáritas Argentina, realizada el primer fin de semana de junio, recaudó un total de $4.670.002.407, un 53,9% más que el año pasado, lo que refleja una línea ascendente en el espíritu solidario de la gente en tiempos de crisis, evalúan en la Iglesia.

Los fondos reunidos en la colecta, cuyo lema es “70 años alentando la esperanza”, serán destinados al sostenimiento de programas de promoción humana y asistencia que el brazo social de la Iglesia lleva adelante en todo el país a lo largo del año.

La asistencia en alimentos, uno de los ejes de la tarea de Cáritas Cáritas

“Este logro es una nueva muestra de la solidaridad de nuestro pueblo argentino, que, una vez más y en medio de un contexto difícil, pone de manifiesto su generosidad para acompañar a los que más sufren”, expresaron autoridades de Cáritas, que este año celebra siete décadas de ayuda continua a los más necesitados.

La rendición de cuentas se conoció pocos días antes de la festividad de San Cayetano, que cada 7 de agosto reúne miles de peregrinos en el santuario de Liniers, para rezarle al santo patrono del trabajo.

Los programas de desarrollo humano integral financiados con los aportes que reúne la colecta de Cáritas cubren desde actividades en educación y primera infancia hasta planes de alimentación, capacitación laboral, prevención de adicciones, vivienda e integración social. A ello se suman acciones de ayuda inmediata y la contención espiritual. Son programas que se desarrollan en más de 3500 espacios de Cáritas, distribuidos en las 67 diócesis de la Argentina.

En Cáritas agradecieron el esfuerzo de los donantes y voluntarios para sostener la campaña solidaria y explicaron que el resultado de la colecta permitirá seguir acompañando a miles de personas que sufren situaciones de vulnerabilidad.

“Esta respuesta permite llevar esperanza a muchas familias y nos reafirma en la misión de seguir tendiendo puentes y oportunidades para superar la exclusión”, indicaron.

El agradecimiento se extendió a “cada persona que acercó su donación, a las empresas que sumaron su apoyo, a los medios de comunicación que ayudaron a difundir nuestro mensaje y, muy especialmente, a los miles de voluntarios que a lo largo y ancho del país entregaron su tiempo y su corazón para hacer posible este resultado”.

El crecimiento del 53,9% que registró la colecta de Caritas en un año fue superior a la inflación acumulada en el período julio 2025/junio 2026, que fue del 33,5% según el Indec. Por ejemplo, un producto que costaba $100 a mediados del año pasado, hoy se cotiza aproximadamente en $133,50.

En junio, pasado, al lanzar la colecta, el presidente de Cáritas Argentina y arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, declaró a LA NACION que “el problema del trabajo es una preocupación central y es el eje de la cuestión social”.

Monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Caritas Argentina Fabián Marelli

Asistencia y promoción humana

Los programas de educación, centrados en el Plan Emaús, se desarrolló el año pasado en 213 espacios en 21 provincias, lo que favoreció a más de 30.000 personas, con becas, tutorías, apoyo escolar y capacitación en oficios. En diez provincias se aplicaron programas de primera infancia a casi 1000 familias, mediante el desarrollo integral de niños menores de seis años y a través del trabajo de referentes comunitarias capacitadas en salud, nutrición y crianza.

Por otra parte, el programa de Economía Social y Solidaria impulsó más de 700 emprendimientos productivos mediante formación, microcréditos y redes cooperativas. La seguridad alimentaria se centró en la distribución de más de 200.000 raciones de alimentos y se brindaron capacitaciones a los encargados de los centros comunitarios. Hubo capacitaciones en oficios, salud y alimentación a personas en situación de vulnerabilidad que participan en los centros de desarrollo comunitario de Cáritas en 517 barrios de 17 provincias.

En la prevención de adicciones, más de 350 centros barriales en 23 provincias ofrecieron contención, orientación y herramientas para la reinserción social, Los beneficiarios fueron más de 25.000 personas afectadas por el consumo de sustancias.

Además, en 16 barrios de seis provincias se financiaron obras para espacios comunitarios destinados a la integración de barrios populares, con conexiones a la red de agua y red eléctrica y veredas. A eso se suman obras de construcción o remodelación de viviendas para mejorar la calidad habitacional de familias en situaciones críticas. En este caso se priorizó a las mujeres solas con hijos, personas con discapacidad y adultos mayores.

Cáritas informó que las donaciones pueden realizarse durante todo el año, en el sitio web www.caritas.org.ar/sumate. Se reciben aportes por transferencia bancaria, Mercado Pago o WhatsApp, entre otros medios para acompañar y sostener su misión solidaria.