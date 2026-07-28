Lilia Lemoine y Victoria Villarruel se cruzaron en redes sociales por las dietas de los senadores

La diputada por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, por la diferencia entre las dietas que perciben senadores y diputados, en una discusión que terminó con agravios como “Kukacruel” y “cerebro de mcirobio”, entre otros.

Lemoine atribuyó la brecha salarial entre ambas cámaras a una decisión de la vice y afirmó que mientras los senadores cobran alrededor de $12 millones, los diputados perciben unos $6 millones. Además, la acusó de haber impulsado el aumento salarial en la Cámara alta para “quedar bien con la alta política”.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel protagonizaron un fuerte cruce por la diferencia entre las dietas que perciben senadores y diputados Captura de Pantalla

“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política“, sostuvo la también presidenta de la Comisión de Juicio Político en un posteo en la red social X.

La publicación no tardó en encontrar respuesta. En medio de un intercambio que la diputada mantenía con el usuario @ha_peregrin, la vicepresidenta intervino y replicó: “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

Villarruel le contestó a Lemoine, redobló la apuesta y pidió "elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas" Captura de Pantalla

Lemoine volvió a la carga y redobló las críticas contra la titular del Senado. “Che... kukacruel, ¿se peleó con Gagano y Brindis? [en referencia a Marcela Pagano y Franco Bindi]. Qué gracioso cómo se alió con (Axel) Kicillof, ¿no? No le dio la nafta para ‘El Duro’”, escribió.

Y fue mucho más allá. En un último tuit, insistió en que la vicepresidenta se refería “claramente” a Pagano -que dejó La Libertad Avanza en agosto del año pasado y conformó el bloque Coherencia-: “Marcela era la que decía ser amiga de Javier mientras lo traicionaba intentando tomar la comisión de Juicio Político”.

Lemoine apodó a la vicepresidenta como "Kukacruel" Captura de Pantalla

“Y como esto lo están moviendo tuiteros kukas amigos de Pagano como, están queriendo pilotearla para que parezca que habla de mí. Pero no... claramente describe a Pagano (o a ella misma porque ella fue compañera de fórmula de Javier en 2021”, chicaneó la diputada. Y cerró con otro dardo: “Es verdad, Victoria. Tenemos que armar mejores listas para que no se nos metan kukas camuflados como Pagano o vos”.

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