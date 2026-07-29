Pichetto aprovechó la visita de Georgieva para criticar al gobierno de Milei: “Menos mal que la llevaron en helicóptero”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aprovechó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta, en Neuquén, para cuestionar al gobierno de Javier Milei. Con ese objetivo, el legislador compartió un video de la ruta 151, uno de los principales corredores utilizados por la actividad petrolera, y contrastó su deterioro con la intención oficial de exhibir el potencial energético del país.

“Menos mal que a Kristalina Georgieva la llevaron en helicóptero a Vaca Muerta”, ironizó en su cuenta de X.

Miguel Ángel Pichetto señaló el mal estado de la ruta nacional 151, una de las principales vías de acceso a Vaca Muerta X Miguel Ángel Pichetto

La publicación estuvo acompañada por un video que muestra el estado de la ruta nacional 151, una de las principales vías de acceso a la formación neuquina. “El Gobierno exhibe ante el mundo el potencial energético argentino, pero abandona las rutas por las que circulan los trabajadores, los insumos y la producción”, cuestionó el diputado.

El mensaje se conoció luego de que Georgieva, como contó LA NACION, recorriera durante dos horas Loma Campana, el mayor bloque operado por YPF en Neuquén. La titular del FMI estuvo acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y fue recibida en el yacimiento por el presidente y CEO de la empresa petrolera, Horacio Marín.

Kristalina Georgieva, directora del FMI, junto a Horacio Marín, Ceo y presidente de YPF, y Luis Captuo, ministro de economía, en Loma Campana Presidencia

Loma Campana, desarrollado por YPF junto con Chevron, fue el primer bloque de Vaca Muerta explotado a escala masiva y hoy explica alrededor del 16% de la producción nacional de petróleo no convencional. Pero su importancia excede al yacimiento: simboliza la transformación de un sector que durante más de una década fue uno de los principales generadores de déficit externo y que hoy se convirtió en una de las mayores fuentes de divisas del país.

La visita, que comenzó este martes antes de las 11, tuvo como objetivo mostrarle el desarrollo de Vaca Muerta, la formación energética que aparece como una de las principales fuentes potenciales de los dólares que el país necesitará para afrontar los pagos de su deuda en los próximos años.

La publicación realizada por Horacio Marín tras la visita de Georgieva a Loma Campana X Horacio Marín

Durante la recorrida, Georgieva escuchó una presentación sobre la evolución de YPF y el desarrollo del yacimiento, subió a un equipo de perforación de última generación y conversó con trabajadores y representantes de empresas proveedoras. Pasadas las 13, regresó en helicóptero a la ciudad de Neuquén para continuar luego su gira sudamericana con destino a Uruguay.

“Les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, destacó Marín tras la actividad mediante una publicación en su cuenta de X.

La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizaron una conferencia de prensa Captura

Un día antes de la visita a Vaca Muerta, LA NACION informó que Georgieva había brindado una conferencia de prensa junto con Caputo, en la que respaldó el programa económico del Gobierno y aseguró que la Argentina se encuentra en una posición “mucho más sólida” que en años anteriores. También descartó que el país necesite solicitar financiamiento adicional al organismo de cara a las elecciones de 2027.

“No veo que esa condición vaya a activarse en 2027 ni en ningún otro momento”, afirmó la titular del FMI sobre la posibilidad de que el organismo vuelva a actuar como prestamista de última instancia. Georgieva fundamentó su evaluación en la estrategia financiera presentada por el Ejecutivo y el fortalecimiento de las cuentas externas.