Condenaron al policía que gaseó a una niña de 10 años en una manifestación frente al Congreso

El oficial principal de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado este miércoles por incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves por arrojar gas pimienta contra una mujer y su hija, una niña de diez años, durante una marcha de jubilados realizada el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso.

Tras un juicio correccional que comenzó y finalizó en un día, el juez federal Daniel Rafecas le impuso un año y tres meses de prisión en suspenso, por lo que el policía no irá a la cárcel, pero lo inhabilitaron el cargo por el doble de ese tiempo.

El juicio empezó a las 11 y se resolvió con testigos de la defensa, peritajes y lectura del veredicto. Se trató de un juicio correccional. La acusación estuvo a cargo del fiscal Eduardo Taiano. El abogado Gregorio Dalbón representó a la nena y a su madre como querellante.

Taiano había pedido que el policía fuera condenado a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. En tanto que el querellante solicitó una condena de 1 año y 8 meses en suspenso. Ambos pidieron la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

CONDENADO.



El juez federal Daniel Rafecas condenó hoy al policía federal Cristian Rivaldi a 1 año y 3 meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo, por abuso de autoridad (art. 248 CP) y lesiones dolosas (art. 89 CP). El 11 de septiembre de 2024, en la… pic.twitter.com/U6d9SeooAJ — DALBÓN (@Gregoriodalbon) November 11, 2026

En el proceso se probó que Rivaldi roció con gas pimienta a Carla Mariana Pegoraro y a su hija Fabrizia, que estaban sentadas en la vía pública, en las inmediaciones de Rivadavia y Callao, aunque ninguna se enfrentaba a la policía ni resistía una orden de la autoridad. Menos aún, la niña.

Cuando ocurrió el hecho, Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad, a cargo de las fuerzas nacionales como la Policía Federal; y la actual titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, era su segunda. En un intento por desligar al policía, difundieron un video que terminó siendo fake.

Incidentes en el Congreso

Madre e hija estaban de espaldas cuando Rivaldi, principal de la Policía Federal, las roció. La nena debió ser trasladada al Hospital Santa Lucía, especializado en oftalmología, donde le diagnosticaron conjuntivitis química.

El fiscal Taiano sostuvo que las imágenes permiten reconocer a Fabrizia por su contextura y estatura en relación con los adultos que la rodeaban y que el agente llevaba el visor del casco parcialmente levantado, lo que le daba más campo visual.

El fiscal Eduardo Taiano Fiscales.gob.ar

El fiscal también invocó el protocolo de mantenimiento del orden público, que exige aplicar la mínima fuerza necesaria y tener especial cuidado con niños, embarazadas y adultos mayores. Ya en su dictamen de octubre de 2025 había descripto que el policía las roció “de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia”.

En su descargo, Rivaldi negó haber dirigido gas a una menor y dijo que no la vio por el tumulto. Afirmó que usó el artefacto disuasivo porque el contacto físico no alcanzaba y sostuvo que el gas pudo haberlo lanzado un tercero.

El episodio tuvo fuerte repercusión política. La entonces ministra Bullrich dijo que la madre era “irresponsable y violenta” y repitió que “nadie gaseó a una nena”, hasta que los videos mostraron al policía apuntando el aerosol contra ambas.

Los gases afectaron directamente a manifestantes y vecinos aquel 11 de septiembre de 2024 LUIS ROBAYO - AFP

Como el policía Rivaldi sostuvo que cumplía la orden de avanzar y dispersar, la madre había pedido en la causa la indagatoria de Bullrich, entre otros funcionarios y jefes policiales.

Antes del juicio, el juez Sebastián Ramos había procesado a Rivaldi y la Cámara Federal confirmó esa decisión sin prisión preventiva y con un embargo de 500.000 pesos, por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.