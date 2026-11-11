Jorge Macri reúne al gabinete en medio del silencio del gobierno porteño por la invitación de famosos a la “carpa VIP”

La controversia por la “carpa VIP” montada durante la misa que el papa León XIV brindó este lunes en Palermo dejó en el centro de la escena al gobierno porteño de Jorge Macri, responsable de las invitaciones “especiales” a famosos que pudieron ubicarse en las primeras filas frente al altar y esperar la llegada del pontífice con acceso a un catering de lujo.

Como es habitual cada una o dos semanas, Jorge Macri se reunirá hoy con su mesa chica y con el gabinete porteño. El primer encuentro es un exclusivo mitin del que participan el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny; el jefe del bloque Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; y el empresario del juego y operador judicial Daniel Angelici.

El asunto del sector VIP y la convocatoria de figuras del espectáculo como Yanina Latorre, Carolina “Pampita” Ardohain, Analía Franchín y Valeria Mazza aparecen como cuestiones ineludibles en las citas de hoy, jornada en la que la polémica sigue teniendo repercusión.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, María Belén Ludueña, durante la entrega de las llaves de la ciudad al papa León XIV X - Jorge Macri

Según pudo reconstruir LA NACION, entre los funcionarios porteños reina el hermetismo. Algunos se desligan del asunto y otros guardan silencio; nadie quiere precisar si hubo reproches internos por el revuelo.

Solo Jorge Macri rompió ayer el silencio: “Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, relativizó, en la única declaración pública del gobierno porteño al respecto.

Pero, además de la reserva, en Uspallata –sede de la gestión local– se impone el intento de señalar al gobierno nacional como el responsable de la organización de la misa.

Misa del Papa en el Monumento de los Españoles Fabian Marelli

Es que fue la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli, la que contrató por 8690 millones de pesos a la empresa encargada de la producción integral de las dos actividades masivas que encabezó el Sumo Pontífice en la ciudad de Buenos Aires: la misa del lunes y la vigilia del martes con los jóvenes.

Colaboradora de Santilli hace años, Mariana Vello, secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete y titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria creada para la visita de León, firmó el 23 de octubre la adjudicación de la contratación directa y urgente de la compañía de entretenimiento.

En esta contratación pusieron el foco fuentes porteñas. “Estaba previsto desde el inicio el armado de un sector especial para 4000 invitados. Estuvo contemplado por el gobierno nacional en la contratación a la empresa”, dijo ayer una voz autorizada.

Este funcionario porteño agregó que el gobierno de la Ciudad pasó a la administración nacional la lista de los 250 invitados –previstos por el cupo habilitado por Nación–, que a su vez “unificó listados y envió los QR a través de la productora”. E insistió: “La carpa y el catering estaban previstos por el gobierno nacional en la contratación de la productora”.

El gabinete de Milei, en el VIP: Luis Caputo, Mario Lugones, Sandra Pettovello, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger

En paralelo, un sector consultado indicó que era la Secretaría General, en manos de Fulvio Pompeo, la encargada de cursar las invitaciones. En esta área, a su vez, argumentaron que les “tocó confeccionar un listado”, pero remarcaron que el Gobierno conocía la nómina: “No invitábamos nosotros. Las invitaciones salían desde Nación con un QR de una app”.

Entretanto, una fuente de Pro deslizó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estaría “muy enojada” con Uspallata “porque operaron que los invitados de la farándula fueron invitados por Presidencia, cuando en realidad los invitó la primera dama porteña”, en alusión a María Belén Ludueña, esposa de Jorge Macri.

La periodista de espectáculos Yanina Latorre, una de las convocadas VIP, contó que su invitación estaba “firmada por Jorge y Belén”. En sector premium de la misa también estuvieron el diseñador de moda Gabriel Lage, a quien Ludueña le agradeció a través de redes sociales el vestido que utilizó para el recibimiento del Papa; y su peluquero, identificado en Instagram como @sermaximiliano. “Gracias María Belén Ludueña y Jorge Macri por hacernos parte”, escribió el estilista, junto a una selfie tomada cerca del escenario de la misa.

El peluquero de María Belén Ludueña le agradeció el VIP en la misa Captura

Por su parte, el gobierno de Milei prefirió centrar el debate en los invitados, polémica vinculada a la Capital, y no en la contratación de la productora, a cargo de Nación. “La discusión es por los invitados. En el listado de Nación no hubo ni un solo famoso. Y no nos metemos en el listado de Ciudad”, dijo una fuente oficial a LA NACION.