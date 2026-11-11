Tras los dichos del Papa, el Gobierno defendió su gestión y aseguró que pone “la economía al servicio de las personas”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, habló este miércoles de “coincidencias” entre “las ideas de la libertad” y las ideas de la Iglesia Católica e hizo referencia a las declaraciones del papa León XIV donde llamó a que la economía esté “al servicio de la persona” y no “la persona al servicio de la economía”. “Lo único que hizo este gobierno fue poner la economía al servicio de las personas”, señaló en conferencia de prensa.

Las palabras de Ravier surgieron pocas horas después de que el Sumo Pontífice se despidiera de la Argentina tras una multitudinaria misa en frente de la Basílica de Luján. En relación a todas las movilizaciones que se realizaron en torno al Papa, el Gobierno estimó un aproximado de seis millones de personas.

Al ser consultado sobre las enseñanzas que le dejó el Papa a la gestión libertaria, sostuvo que el Santo Padre “pidió que se evite dividir”.

El vocero presidencial Adrián Ravier sobre las "coincidencias" entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia Católica

“El Gobierno comparte el compromiso de construir una sociedad mejor y trabajar para resolver las falencias estructurales que la Argentina arrastra desde hace décadas. Hay coincidencias entre el Santo Padre y este Gobierno: la defensa de la vida desde la concepción, la familia como la célula básica de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político, el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos”, detalló.

Luego, mencionó el concepto de que la economía esté al servicio de las personas, algo que León XIV remarcó en su discurso en el Palacio Libertad. “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, expresó en ese entonces.

El vocero Adrián Ravier hizo referencias a una frase del papa León XIV

Fue un llamado particular del Sumo Pontífice a que se favorezca acceso al trabajo y se desplieguen mejores condiciones laborales, algo en sintonía con los pensamientos de su antecesor León XIII, que consideraba que el trabajo no es una mercancía, sino una dimensión esencial de la dignidad humana. El mensaje del Papa llamó la atención ante un Gobierno que dio pasos a favor de la flexibilización de algunos aspectos de las relaciones laborales.

“Argentina posee muchos recursos humanos. Hacer fructificar esa riqueza en beneficio de todos exige prestar particular atención a los jóvenes. De las oportunidades que encuentren hoy dependerá en buena medida que puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, también había dicho el Papa.

El vocero presidencial Adrián Ravier sobre "la economía al servicio de las personas"

Sin embargo, Ravier sostuvo que la gestión libertaria no hizo más que llevar a cabo el mensaje del Sumo Pontífice en su política económica. “Nosotros pensamos que todo lo que hizo el gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas. Cuando uno habla de equilibrio fiscal, monetario, cambiario, parecen términos técnicos, pero estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea a los más necesitados”, argumentó.

Sostuvo que, de la mano de la baja de la inflación, lograron “la baja de la pobreza y la indigencia”. “Este gobierno logra algo, que yo creo que el papa León XIV transmitió, que es un equilibrio entre las cuestiones macroeconómicas que nos encaminan a una moneda sana, una economía insertada en el mundo y donde recuperamos el crecimiento. Hay un esfuerzo de utilizar todas las herramientas de política económica que tenemos al servicio de las personas”, señaló.

Papa Leon XIV llega a la Argentina y es recibido por el presidente Javier Milei Vatican Media

Expresó que no encuentra una contradicción entre la doctrina social de la iglesia y la economía de mercado.

“Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, de que la doctrina es compatible con las ideas socialistas. Nosotros no lo vemos de esa manera. Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas. El papa habló en favor de la propiedad privada, de la iniciativa privada, del empresario que arriesga capital para generar puestos de trabajo. Puso en valor al trabajo, al igual que el papa Francisco que habló de dignidad con el trabajo, y un poco en contra de abusar de los planes sociales, porque eso le quita dignidad a los que pueden trabajar. Son mensajes que también nos dejó la visita de León XIV y que vale la pena destacar”, cerró.