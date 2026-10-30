Congreso: Pro complica al Gobierno con objeciones al Presupuesto 2027, la reforma electoral y la ley de biocombustibles

A contramano del clásico respaldo que brinda Pro a La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, el partido de Mauricio Macri obstaculizó esta semana la discusión de asuntos impulsados por el oficialismo, como el Presupuesto 2027 y la nueva ley de biocombustibles, mientras continúa firme en su rechazo a la reforma electoral.

Esto, en sintonía con las diferenciaciones que ensayó el espacio con el presidente Javier Milei tras los ataques del jefe de Estado al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la prensa en Madrid; y el silencio del mandatario ante el triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil. El partido reivindicó la libertad de prensa y reclamó una diplomacia que dialogue “con quienes piensan distinto”.

Ayer, además, Macri consideró estancadas las negociaciones para un acuerdo electoral con LLA para 2027, que ambos partidos discuten quincenalmente en reuniones en la Casa Rosada, en las que participan los diputados nacionales Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, por el macrismo, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el partido de gobierno.

Esta semana, el tono crítico de Pro, que hasta ahora se limitaba a mensajes compartidos en redes sociales, tomó forma en el Congreso. Los bloques de Pro, conducidos por Ritondo (Diputados) y Martín Goerling (Senado), ponen trabas al Gobierno en el debate de, al menos, tres iniciativas.

Martín Goerling y Cristian Ritondo, jefes de los bloques de Pro en el Congreso Cristian Ritondo

Diputados

El martes, Ritondo envió a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, “una serie de propuestas de modificación” al proyecto de Presupuesto 2027. La nota, a la que tuvo acceso LA NACION, enumera siete pedidos de Pro a LLA en tren de “reducir la carga tributaria, fortalecer los mecanismos de transparencia y control sobre las concesiones viales, brindar mayor previsibilidad a los sectores productivos y atender los compromisos pendientes con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En paralelo, Macri planteó anoche que “el presupuesto, en vez de ser un lugar de unión de los argentinos [...] es una guerra, una batalla”.

Fernando de Andreis, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, Cristian Ritondo y Diego Santilli Presidencia

Entre las propuestas presentadas por Ritondo, figuran la baja del impuesto a los combustibles, reclamado por los gobernadores; la garantía de transparencia en las concesiones viales; la extensión de los regímenes de promoción automotriz y autopartista, un pedido específico de Macri; la reducción del IVA de los huevos y sus derivados –a favor de Entre Ríos, que gobierna Rogelio Frigerio, de Pro–; la regularización de las transferencias de coparticipación a la Capital, comandada por Jorge Macri; también para el bastión amarillo, la autorización de las operaciones de financiamiento de la Ciudad; y la incorporación del régimen antievasión de billeteras virtuales.

“Hay cosas que se pueden ver, pero sí hay algunas cosas que son condicionantes [para acompañar el Presupuesto]. Hoy por hoy no se firmó el dictamen porque nosotros no acompañamos”, señalaron desde Pro, en diálogo con LA NACION.

ASÍ FUE NUESTRA SEMANA EN DIPUTADOS.



👉 Avanzamos con el tratamiento del Presupuesto 2027.

👉 Dictaminamos el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA con modificaciones del Senado.

👉 Empezamos a tratar el proyecto de ley… pic.twitter.com/NuCRgvc1V2 — PRO Diputados (@prodiputados) October 30, 2026

También en Diputados, donde el espacio cuenta con 12 bancas, el macrismo contribuyó, con sus reparos, a la postergación del dictamen de la nueva ley de biocombustibles –que cuenta con la media sanción del Senado–, tras el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería que se reunió el miércoles.

Como informó LA NACION, desde Pro acercaron una propuesta para aumentar un punto el corte obligatorio de biodiésel. Se trata de un pedido elevado por intendentes y concejales bonaerenses del partido, dado que –entienden– la provincia de Buenos Aires es una de las perjudicadas por la iniciativa. No es la única bancada aliada que presiona por este tema; es un asunto de interés para distintos legisladores bonaerenses.

El bloque también propone elevar al 6% la participación reservada a las pymes y extender dos años el período de transición, de 2036 a 2038. “La media sanción arruina las pymes de biodiésel de la provincia de Buenos Aires”, advirtieron desde el espacio, donde sostienen que las modificaciones permitirían preservar la industria regional sin frustrar la sanción de la ley.

Diputados y senadores de Pro Pro

Senado

Aunque cuenta con un menor peso en el Senado, el bloque Pro también presiona al oficialismo en la Cámara alta. Apenas tres legisladores integran la bancada, pero Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA, depende de cada voto –y de las alianzas– para aprobar los proyectos del oficialismo (tiene 21 senadores propios).

En este caso, despertó curiosidad la fugaz participación de Victoria Huala (Pro) en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General que discutió brevemente el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa ya fue aprobada por el Senado, pero luego de que Diputados restituyera la vigencia de la Ley de Tierras tras los vaivenes de la Corte Suprema, volvió a la Cámara alta para su sanción definitiva.

El diputado Emmanuel Bianchetti y la senadora Victoria Huala, ambos de Pro Pro

La senadora pampeana dio quorum y se retiró porque se retrasó el inicio de la reunión y “tenía un compromiso asumido con anterioridad”, aclararon en su entorno, en conversación con LA NACION. “Aún no firmó el dictamen, pero pidió a la gente de la comisión que lo acercaran a su despacho para hacerlo”, explicaron, descartando un rechazo a la iniciativa.

A su vez, en el Senado permanece congelado el tratamiento de la reforma electoral, un proyecto vital para el Gobierno. Este asunto es, tal vez, el que ha generado mayores fricciones entre Pro y LLA a nivel parlamentario durante este año. Es que Goerling, el jefe de la bancada, se opone a la eliminación y a la suspensión de las PASO. Se trata de una meta primordial del oficialismo con vistas a las elecciones 2027.

Según pudo saber LA NACION, el bloque Pro mantiene la voluntad de tratar Ficha Limpia de manera independiente del resto de la reforma, y por estos días trabaja con ese objetivo.

Desde que la iniciativa desembarcó en el Senado, Goerling insistió en el tratamiento separado de la reforma de los artículos que buscan impedir que accedan a cargos electivos y en el Poder Ejecutivo personas que tengan una condena confirmada en segunda instancia. En este aspecto, el senador articula con la radical Edith Terenzi, alineada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro).

En el macrismo deslizan que el Gobierno hoy supedita un eventual acuerdo electoral al acompañamiento de la reforma política; a eso adjudican que las negociaciones estén “lentas”. Mientras en el entorno de Goerling aseguran que el bloque no acompañará la reforma, en el partido no terminan de descartarlo.

En las últimas horas, Milei compartió un mensaje de X del economista liberal Federico Domínguez, en el que dice que “van a seguir apareciendo candidatos presidenciales todas las semanas hasta que los primos arreglen sus diferencias”, en alusión al enfrentamiento entre Mauricio y Jorge Macri (vínculo que “sigue mal”, advierten en las filas del expresidente) y a las precandidaturas presidenciales de Hernán Lacunza por Pro y los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, exaliados de Juntos por el Cambio. “La política está acostumbrada a construir candidatos presidenciales o a jefe de Gobierno sin chances, para luego bajarse a cambio de un ministerio o cargo”, señala el tuit.