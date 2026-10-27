Ante el silencio de Milei por el triunfo de Lula, Pro reclama una diplomacia que dialogue “con quienes piensan distinto”

Ante el silencio del presidente Javier Milei sobre las elecciones en Brasil, en las que se impuso Luiz Inacio Lula da Silva sobre su aliado Flavio Bolsonaro, el partido Pro volvió a tomar distancia del Gobierno. “Hace falta una diplomacia inteligente, capaz de construir relaciones estratégicas incluso con quienes piensan distinto”, afirmó la fuerza liderada por Mauricio Macri.

La nueva diferenciación de Pro respecto de la administración de Milei contrasta con su alianza en el Congreso, en los temas económicos más sensibles para La Libertad Avanza.

A contramano de sus pares sudamericanos –incluso los de signo ideológico similar– y de la casi toda la dirigencia argentina, Milei todavía no reconoció el triunfo de Lula da Silva, hoy su principal adversario regional. Incluso el vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que el Gobierno no emitirá un comunicado oficial sobre el resultado de los comicios del domingo.

Javier Milei y Flavio Bolsonaro en la campaña de Brasil, antes de la derrota del domingo Ettore Chiereguini - AP

En cambio, Macri y la cuenta oficial de Pro en X felicitaron ayer al líder del PT por su victoria. “Expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”, había escrito el partido, en una incipiente crítica al Presidente.

El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente.



Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática.



Felicitamos a @LulaOficial y… — PRO (@proargentina) October 26, 2026

Sin embargo, este martes subieron el tono del desmarque con un nuevo comunicado. “La Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos”, señaló la publicación de Pro, que aludió a las elecciones celebradas en Brasil e Israel –en curso–, y a los inminentes comicios en Estados Unidos y España, que se realizarán en noviembre.

En una serie de placas, la publicación elaborada por la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido a cargo de Fulvio Pompeo destacó a Brasil como “socio central” de la Argentina; explicó que las elecciones legislativas en Estados Unidos definirán el “margen de acción” de Donald Trump; y marcó que España es “uno de los principales inversores” en el país. En Washington, Milei apuesta por el Partido Republicano; en Madrid, por Vox y el Partido Popular.

“Las diferencias pueden convivir con el diálogo”, argumentó el partido amarillo, y concluyó: “Los resultados electorales importan: cambian prioridades, alianzas y rumbos. Por eso hace falta una diplomacia inteligente, capaz de construir relaciones estratégicas incluso con quienes piensan distinto”.

Brasil ya eligió, Israel vota hoy y en las próximas semanas votan Estados Unidos y España. Cada elección redefine prioridades y alianzas. La Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos. pic.twitter.com/Ece73d52cB — PRO (@proargentina) October 27, 2026

Sin embargo, el mensaje no mencionó a Milei ni refirió explícitamente a la ausencia de reconocimiento de la victoria de Lula. Y una fuente partidaria le bajó el tono al mensaje al subrayar que “siempre” sostuvieron esta postura, la necesidad de una “diplomacia inteligente” y del diálogo “con quien piense igual o distinto”.

Críticas y silencios

El antecedente del comunicado de este martes fue el desmarque por los ataques de Milei hacia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a periodistas durante su paso por Madrid. El jueves pasado, Pro reivindicó “la libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas”.

No obstante, reinó el silencio en el partido –y en la mayoría de sus dirigentes– respecto de los dichos de Milei durante la cena de la Fundación Faro del viernes pasado. Allí sostuvo que “se tienen que quemar en la hoguera” los “hijos de puta” y, entre ellos, nombró a distintos periodistas.

No hubo comunicado de Pro ni tuit de Macri; solo comentarios de María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Martín Goerling y del precandidato presidencial Hernán Lacunza, dirigentes que preferirían no converger en una alianza con La Libertad Avanza en las elecciones 2027.

La libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia.



Tener convicciones firmes también implica aceptar que otros piensen distinto. De eso se trata vivir en libertad. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 25, 2026

Vidal, exgobernadora bonaerense y titular de la Fundación Pensar, advirtió que “la libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia” y la legisladora porteña Lospennato opinó que “normalizar la violencia verbal es jugar con fuego”.

A su vez Goerling, jefe del bloque Pro en el Senado, dijo a LA NACION que le parecieron “un despropósito y una locura” las declaraciones del Presidente. Por último, también consultado por este diario, Lacunza, exministro de Hacienda y precandidato presidencial, consideró que “el insulto es la falta de argumentos”.

En contraste, Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados y titular de Pro bonaerense, relativizó las declaraciones de Milei.

Fernando de Andreis, Lule y Martín Menem, Cristian Ritondo y Diego Santilli, en la última reunión de Pro con el Gobierno Presidencia

Los desmarques y las omisiones aparecen cuando Pro y LLA exploran un acuerdo electoral de cara a las elecciones del año próximo. Las conversaciones están en manos de Ritondo y del secretario general del partido, Fernando de Andreis, quienes se reúnen quincenalmente en la Casa Rosada con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem y con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, surgido en las filas amarillas.