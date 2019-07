Contrapunto entre dos ministros por el nuevo servicio cívico

Bullrich y Finocchiaro mostraron opiniones diferentes Fuente: Archivo - Crédito: Captura de TV

Maia Jastreblansky 19 de julio de 2019

Una encuesta -de la que no trascendió su autoría- generó un contrapunto público entre dos ministros, luego de que se anunciara el Servicio Cívico Voluntario en Valores, el programa que comandará la Gendarmería y que apunta a formar y a darles una disciplina a jóvenes que no estudian ni trabajan ("ni-ni") de entre 16 y 20 años.

"La Gendarmería es la institución más valorada de nuestro país. La número uno. Mucho más que cualquier otra, que la educación pública, que la iglesia y ni que hablar de la política", dijo la ministra de Seguridad (y promotora de la iniciativa), Patricia Bullrich, el miércoles en una entrevista en Radio Metro. Así, la funcionaria respondió a quienes cuestionaron que sea una fuerza de seguridad y no una institución educativa la que se encargue de la formación de los jóvenes.

La comparativa de la Gendarmería con la educación pública en términos de imagen generó la respuesta del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que apuntó sus dardos, no a la ministra, sino a las encuestadoras que realizaron los sondeos. "La verdad es que no estoy en desacuerdo con Bullrich, sino con ese tipo de estudios, porque hay cosas que no se pueden comparar", dijo en una entrevista en Radio La Red, en un intento de no rivalizar con su colega.

Según pudo saber LA NACION, apenas Bullrich finalizó su entrevista con la radio, llamó por teléfono a Finocchiaro para explicarle que había leído al aire de forma espontánea un sondeo que llegó a su cartera con la opinión pública respecto de distintas instituciones. Le dijo que no tuvo la intención de exponer al sistema educativo. Ambos funcionarios se conocen de la política desde hace muchos años. Para no hacer olas en campaña y alinear el discurso, el ministro de Educación cuestionó la metodología de la consultora que proveyó el sondeo a la ministra.

Este medio consultó al Ministerio de Seguridad sobre la encuestadora, pero no revelaron qué firma hizo el trabajo. "Hay muchas consultoras que coinciden en la buena imagen de la Gendarmería, no las citamos porque son estudios privados", señalaron.

Finocchiaro fue una de las caras visibles de la presentación del Servicio Cívico Voluntario en Valores el martes, día del anuncio oficial, porque se encargó, junto a Bullrich, de la conferencia de prensa que brindan los ministros después de las reuniones de gabinete.

El funcionario defendió ese día el proyecto y señaló que es una alternativa "para los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle y no están estudiando, o que han abandonado el secundario". "Son ofertas distintas, la escuela les da a los chicos un título", agregó, y dijo que su cartera es la única que ofrece educación formal y no formal.

Desde el Gobierno aseguraron que no estuvo pensado de antemano que Finocchiaro fuera un portavoz oficial de ese día. Se había decidido que asistiera a la conferencia mucho antes de que el proyecto de Bullrich escalara en repercusiones y controversias en medios y redes sociales.