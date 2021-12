Controversial decisión de Catamarca para aquellos que no se vacunen contra el Covid-19: deberán costear los gastos del tratamiento

El gobierno de Catamarca habilitó hoy a través del decreto 3095 a cobrar los gastos de tratamiento e internación por Covid-19 a las personas que no se hayan vacunado contra el coronavirus en la provincia. No obstante, la medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial especifica que están excluidas las personas que, por razones especiales, no hayan podido vacunarse, y aquellas con esquema de inoculación incompleto.

La provincia aclaró en ese sentido que “aquellas personas que demuestren que la falta de vacunación contra el Covid-19 obedece a razones médicas y/o de fuerza mayor debidamente acreditada no serán alcanzadas por la excepción dispuesta en el presente decreto”.

Por consiguiente, luego de esta controversial decisión, quienes contraigan la enfermedad sin estar vacunados deberán hacerse cargo de los costos del tratamiento en el sistema público de salud de Catamarca.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Twitter oficial del gobernador Raul Jalil

El gobernador Raúl Jalil dijo en una declaración periodística que se tomó esa medida debido al alto ingreso de la población no vacunada a las salas de internación. ”Las personas que no están vacunadas, tienen tres veces más de posibilidades de ingresar y ocupar el sistema de salud”, justificó.

Además, Jalil se mostró a favor del pase sanitario en Catamarca: “Tenerlo es muy importante. Los privados, la gente que trabaja en los hoteles por ejemplo, también se tienen que hacer responsables del uso del pase sanitario. Los que más se ven afectados son los trabajadores de la sanidad”.

Con información de la Agencia Télam