Coparticipación: si se cumple la orden de la Corte Suprema, la Ciudad recibirá más fondos por habitante que Buenos Aires

CÓRDOBA.- De cumplirse la cautelar resuelta por la Corte Suprema de Justicia respecto del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) al gobierno nacional por la coparticipación, el distrito que administra Horacio Rodríguez Larreta duplicaría los montos por habitante que recibió el año pasado en concepto de distribución de fondos, leyes especiales y compensaciones. Con esa hipótesis, CABA relegaría al último lugar del ranking a Buenos Aires.

Los datos se desprenden de un estudio realizado por el economista Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La decisión de la Corte Suprema de Justicia a favor de la cautelar de CABA agigantó el conflicto que mantenía Rodríguez Larreta con la Nación que, a su vez, sumó el apoyo de la mayoría de los gobernadores peronistas que rechazaron la medida.

Si la cautelar se efectiviza -situación que hasta ahora no se dio- el mayor cambio sería para CABA, que pasaría de estar última en la lista del año pasado con $61.000 por habitante a quedar penúltima con $128.000. Trocaría el puesto con Buenos Aires, que con $115.000 per cápita ($2000 más que en 2022) quedaría atrás de todas las jurisdicciones. Sin embargo, este cálculo no contempla los 3 millones de personas que diariamente la Ciudad recibe desde el territorio bonaerense, muchos de los cuales se atienden en el sistema de salud porteño, concurre a escuelas o utiliza otro tipo de servicios.

El podio seguiría ocupado -según la simulación- por Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa, que a diciembre próximo recibirían $523.000, $520.000 y $499.000, respectivamente.

El año pasado las provincias y CABA recibieron en promedio $298.000 de transferencias per cápita reales (en moneda de diciembre) en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Del total, una decena estuvo por encima de la media (Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Chaco, San Luis, San Juan y Santiago del Estero) mientras que el resto quedaron por debajo. Las cinco que menos recibieron fueron: CABA, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Neuquén.

Alberto Fernández y Gustavo, el gobernador de Tierra del Fuego, la provincia más beneficiada por fondos per cápita

El estudio del Iaraf marca que en el segmento de jurisdicciones con altos ingresos y alta densidad poblacional, Santa Fe fue la que más dinero por habitante recibió, $213.000; le siguieron Córdoba ($185.000), Mendoza ($172.000), Buenos Aires ($113.000) y CABA ($61.000).

En cambio, en el segmento de altos ingresos y baja densidad, Tierra del Fuego fue la ganadora, con aproximadamente $534.000. Le siguen, dentro del grupo, La Pampa ($430.000), Santa Cruz ($397.000), San Luis ($344.000), Río Negro ($274.000), Chubut ($222.000) y Neuquén ($203.000).

En el apartado de bajos ingresos y alta densidad, Catamarca quedó arriba con aproximadamente $521.000. Le siguen, dentro del grupo, Formosa ($498.000), La Rioja ($442.000), San Juan ($339.000), Santiago del Estero ($326.000) y Salta ($225.000).

Y entre los distritos de bajos ingresos y baja densidad, Chaco con $365.000 encabezó el grupo. Le siguieron, Jujuy ($295.000), Entre Ríos ($284.000), Corrientes ($263.000), Tucumán ($232.000) y Misiones ($219.000).

Para este año, el Iaraf estima en base al presupuesto aprobado que el reparto per cápita de Nación será de $300.000 ($2000 más en la comparación interanual). El cálculo de población se hizo con la tasa de crecimiento promedio anual de la población entre los últimos dos años censados, 2010 y 2022. En ese ejercicio, las cinco mejor posicionadas volverían a ser Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa La Rioja y La Pampa y las cinco peores, Buenos Aires, CABA, Mendoza, Córdoba y Neuquén.

Este 2023, entre las provincias con altos ingresos y alta densidad, otra vez ganaría Santa Fe y Tierra del Fuego repetiría la performance entre las jurisdicciones con altos ingresos y baja densidad. En el grupo con bajos ingresos y alta densidad, Catamarca queda a la cabeza y, entre las de bajos ingresos y baja densidad, Chaco vuelve a liderar.

En el primer grupo, las transferencias per cápita reales promedio crecerían 9,13% este año respecto al 2022 y habría una “fuerte caída en la dispersión” por el aumento que tendría CABA. En la porción de altos ingresos y baja densidad, la mejora interanual sería de uno por ciento y en el resto de los grupos no habría cambios.

Al comparar el comportamiento de las transferencias promedio y su dispersión en los diferentes grupos, el año pasado en el área de bajos ingresos y alta densidad se recibió el promedio más alto, $391.000 con una dispersión del 26,7%. Le siguen en el ranking las jurisdicciones con altos ingresos y baja densidad, con $343.000 y una dispersión del 32,3%. Los distritos de bajos ingresos y baja densidad y los de altos ingresos y alta densidad, registraron promedios de $276.000 y $148.000 con una dispersión del 17,3% y 36,8%, respectivamente.

Para este año, las provincias de bajos ingresos y alta densidad serían las que en promedio recibirían mayores transferencias, por alrededor de $391.000 con una dispersión del 26,6%. Atrás quedarían las de altos ingresos y baja densidad, con $340.000 y una dispersión del 31,8% (la más alta entre los grupos).

Las jurisdicciones de bajos ingresos y baja densidad recibirían un monto promedio de $277.000 y una dispersión del 17,4%, la más baja entre los grupos. Las de altos ingresos y alta densidad recibirían las trasferencias per cápita reales promedio más baja, $162.000, con una dispersión del 22,3%.