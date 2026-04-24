Causa dólar blue: una de las empresas investigadas fue creada por un colocador de aire acondicionado y recibió $9.200 millones

J. H. tiene 61 años y vive en una casa humilde en el barrio Centenario, en la periferia de la ciudad de Santa Fe. No tiene celular, ni correo electrónico y mucho menos redes sociales. Ante la Justicia, se definió como una “changarín” y dijo que se gana la vida colocando aire acondicionados. Pero a la vez figura como titular de una casa de cambio que hizo ventas por $9.200 millones en el mercado del dólar blue durante el cepo cambiario. Se trata de “Centenera”, una de las 30 empresas investigadas en el marco de la causa que examina la posible connivencia entre funcionarios del Banco Central (BCRA) y un grupo de financistas entre los que estaban Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas).

La casa de cambio que figuraba a nombre de J.H. fue protagonista del denominado “rulo” financiero, una maniobra que consistía en obtener dólares baratos y venderlos caro en el mercado paralelo. “La maniobra era sencilla: se inyectaban pesos en la cuenta de Centenera, luego pasaban a otra casa de cambio, y desde ahí se adquirían los dólares en el Banco Central”, explicó una fuente que conoce los detalles de la trama.

Solamente un semestre le bastó a Centenera para mover miles de millones de pesos. En los primeros seis meses de 2023 realizó operaciones de cambio que alcanzan los $9200 millones en ventas y $11.100 millones en compras, según un informe del Banco Central. Para la segunda mitad de ese año, la casa de cambio se desactivó.

La casa de cambio Centenera, que tuvo como presidente a J.H., un hombre de 61 años que dijo a la Justicia se ganaba la vida como changarín

J. H. apareció en los registros de Centenera a partir de noviembre de 2022. En ese momento fue designado como gerente. Y un joven que tenía apenas 21 años adquirió un porcentaje menor de las cuotas sociales, según consta en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia, a los que tuvo acceso LA NACION.

“El señor J.A.H. suscribe 4750 cuotas por un total de $ 4.750.000 y el señor C.J.O. suscribe 250 cuotas por un total de $250.000. En este acto los socios integran el ciento por ciento (100%) de sus respectivas suscripciones en dinero en efectivo, lo que hace un total de $5.000.000″, dice el acta de la asamblea donde se ratificaron los nuevos cargos.

La casa de cambio comenzó a recibir millones de pesos a partir de esos de esos movimientos accionarios en sus cuentas del BST. “Todas las operaciones fueron legales y cumpliendo, en todo momento, las disposiciones y regulaciones del BCRA”, dijeron fuentes de esa entidad.

Parte del dinero era enviado a Gallo Cambios, una de las firmas investigadas por el Banco Central por vender US$474 millones. El sumario expone un pasamanos millonario: “Gallo Cambios compró dólares estadounidenses en mayor medida a los operadores Mega Latina y Stema Cambios”. Y el 92,7% de los dólares que vendió Gallo Cambios salió en billete a otros operadores del sistema. Dentro de esa nómina, el documento menciona a Centenera.

Sobre Gallo Cambios, el Central también destacó que 12 operadoras de cambio que le transfirieron pesos tuvieron su autorización revocada entre 2022 y 2024, es decir, durante la gestión de Miguel Ángel Pesce y la actual.

Sumario del BCRA contra Gallo Cambios

En otro expediente judicial, que tramita en el fuero Criminal y Correcional, se investiga desde 2024 quién estaba detrás de Centenera y del changarín santafesino.

Más de 30 empresas

Centenera ahora aparece en un listado de más de 30 empresas, la mayoría agencias y casas de cambio, que están siendo investigadas por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo en una de las causas vinculadas al dólar blue. El expediente arrancó en diciembre del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pendrive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo.

En uno de esos audios, presuntamente se escucha a Piccirillo decir que en esta maniobra del “rulo” está metida toda la política" y que Hauque podría llegar al presidente Javier Milei para denunciar a todos los supuestamente involucrados. En otra grabación adjudicada a una funcionaria del BCRA identificada como Romina García, asegura había “gente de arriba entongada” en el denominado “rulo”.

Audio entre Elías Piccirillo y Romina García

El contenido de esos audios, cuestionados por varios de los imputados ante la Cámara Federal, activó una serie de allanamientos realizados en diciembre pasado a cinco funcionarios del Banco Central. Les secuestraron teléfonos y computadoras que aportaron nuevas pruebas. En marzo hubo otra tanda de allanamientos. Los investigadores fueron a buscar documentación relacionada con más de 30 empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y la mencionada Centenera.

La firma a nombre del changarín también aparece en otra causa a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli. Ahí también se investiga el rulo financiero. “Entre los meses de enero y agosto de 2023, 17 casas de cambio habrían recibido un total de 141.596.000.000 pesos provenientes de 2765 personas físicas y de 647 personas jurídicas pudiendo resultar -al menos una parte de dichos fondos- de origen ilícito”, detalla esa investigación. Centenera es una de las 17 casas de cambio.

En la causa de Picardi y Lijo, que está bajo secreto de sumario hace más de un mes, se investiga la maniobra del dólar blue pero aparecieron pruebas, tal como adelantó LA NACION, sobre presuntas coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante el último lapso del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Se trata del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023.

Picardi hizo un pedido de informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al BCRA, y solicitó a su vez que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de varias personas físicas y jurídicas.