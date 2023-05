Córdoba: Juntos por el Cambio intentó inscribir como candidata a concejal a una mujer que había muerto en febrero

escuchar

La inscripción de una militante radical fallecida como candidata a concejala suplente de Juntos por el Cambio generó conmoción en la ciudad de Salsipuedes, en Córdoba.

Silvia Gabriela Ramos, vecina de Salsipuedes, Córdoba, figuraba en lista que Juntos por el Cambio entregó a la Justicia Electora local el último sábado de cara a los comicios municipales del 25 junio. A

Al momento de recibir el acta, los integrantes del tribunal detectaron una irregularidad y el juez de Paz Carlos Cingolani se presentó ante el Registro Civil para confirmar lo que ya sabía: habían pasado tres meses desde el fallecimiento de la vecina de Sierra Chica.

De la misma manera fue descubierto por usuarios en redes sociales luego de que JxC compartiera dicha lista a través de un posteo en Facebook. “Con mucha euforia, los candidatos publicaron la lista presentada, y ahí saltó el nombre de esta vecina fallecido”, señaló el juez de Paz a La Voz del Interior.

Cingolani contó que la documentación presentada por la coalición opositora incluía la “aceptación al cargo” con la firma apócrifa de la mujer y la fotocopia del DNI ya inexistente , que los apoderados del radicalismo podrían tener de las elecciones anteriores en las que Ramos participó.

El juez de Paz señaló que “no hubo delito electoral”, dado que “la irregularidad fue resuelta por la Junta Electoral y la lista no fue proclamada”. No obstante, evitó referirse a los delitos por falsificación de documentos públicos y tampoco señaló posibles responsables de la maniobra.

Ante el “error”, la coalición opositora se vio obligada a modificar la lista a y buscar un reemplazante para el lugar que quedó vacante.

El testimonio de la hermana de Silvia Ramos

La familiar de la dirigente fallecida, Estela, compartió su desconcierto. Durante una entrevista con el canal Todo Córdoba, dijo que tomó conocimiento de lo ocurrido a través del partido Unión Vecinal Salsipuedes (UVS), que pertenece al oficialismo.

“Me preguntaron: ‘¿Estás segura de que tu hermana está muerta?’”, admitió. Y resaltó que ningún referente de Juntos por el Cambio le ofreció explicación alguna. Confirmó además que su hermana formaba parte del frente pero insistió en que no entiende cómo llegó a ser candidata.

“No sé qué pasó, alguien tiene que haber firmado esa lista. Todo el pueblo sabía de su muerte, ¿cómo el partido no va a saber?”, planteó.

