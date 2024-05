Una senadora de Catamarca se diferenció del gobernador luego de que pidiera apoyar la Ley Bases

Escuchar

Luego de que el gobernador de Catamarca, el peronista Raúl Jalil, se mostrara a favor de apoyar la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei en el Senado e instara a “colaborar”, una senadora de la misma provincia se distanció y adelantó que votará en contra del paquete de leyes. Se trata de Lucía Corpacci, que indicó: “Seguramente no la acompañe, es muy probable”.

Así, en diálogo con Radio 10, sumó: “La Ley Bases primero tiene que llegar porque si no, sería prevaricato. Yo siempre dije que quiero que entre al Senado; quiero sentarme y leerla, porque no la tenemos en nuestras manos. Es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”.

“ El gobernador tiene la necesidad de buscar un encuentro con el Gobierno porque las provincias necesitamos recursos de la Nación y esta gestión nos recortó absolutamente todo ”, indicó, explicando la decisión de Jalil, y agregó: “Eso no significa que los legisladores no tengamos la obligación de responder al sector de la población que nos votó. Yo fui gobernadora en la época de [Mauricio] Macri y tuve que hacer algunas reuniones y gestos con el gobierno aún cuando no estaba de acuerdo. Creo que a este gobernador le pasa absolutamente lo mismo”.

Y ratificó: “Los legisladores somos cuidadosos y respetamos la mirada del gobernador, pero algunas cosas no las compartimos”.

El gobernador Jalil llamó a apoyar al presidente con la ley que se votará en el Senado.

Por otro lado, detalló que siempre fue “muy crítica” de la Ley Bases y que se vuelve difícil “plantarse desde un lugar en donde parece que se opone a todo”. “Hay cosas que tenemos que sentarnos a discutir; la cuestión laboral, por ejemplo, hay que cuidar las partes y tener en claro siempre que el trabajador es el más indefenso”, consideró.

De esta forma, la funcionaria se diferenció del dirigente provincial, que había pedido colaborar con el Presidente luego de la aprobación del paquete de leyes en la Cámara de Diputados. “Es momento de ayudar”, sostuvo el gobernador, cuya jurisdicción tiene tres legisladores en la Cámara alta, dos que responden al jefe local y otro de la Unión Cívica Radical (UCR).

En la misma línea, durante la votación en la Cámara baja, los diputados catamarqueños de Unión por la Patria (UP) se manifestaron a favor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “ Para nosotros la inversión minera es muy importante y también para la Argentina . Si uno observa cuánto exporta Chile y cuánto nosotros, las diferencias son muy grandes y las oportunidades, también. Era un capítulo que todas las provincias mineras habíamos quedado en acompañar. El crecimiento de la Argentina va a venir por la inversión y esperemos que se pueda aprobar en el Senado”, justificó Jalil al respecto de este acompañamiento en el recinto.

Por su parte, Corpacci cuestionó la votación de los diputados y aprovechó para apuntar contra la Ley Bases y el manejo que implementó el Gobierno. “No debaten nada; todo es a causa de látigos, de humillación y de maltrato. Esta no es la Argentina en la que yo quiero vivir; una en donde la democracia exista y las cosas se discutan”, acotó y detalló: “Casi todos los puntos impactan en la vida cotidiana de la gente: las emergencias que se declararon; las potestades que dan a las empresas para cobrar lo que quieren; lo del RIGI también me parece tremendo porque se mete en temas que son potestad y derecho de las provincias”.

La senadora Corpacci votará en contra de la Ley Bases. Captura

“Está bueno fomentar las grandes inversiones, y de hecho existe un régimen de fomento para grandes inversiones que en su momento fue la ley de promoción minera y con el gobierno de Alberto Fernández se amplió para promover otras inversiones”, afirmó y dijo que la propuesta que busca aprobar el Gobierno “no beneficia a las Pymes, sino a las grandes empresas”.

“Nosotros tenemos un desarrollo minero y trabajamos muchísimo para que los trabajadores de los yacimientos mineros de Catamarca sean de la provincia. Tuvimos una pelea cuerpo a cuerpo con las empresas, pero lo logramos”, indicó y lamentó: “Con esta ley no podemos hacer nada de eso porque estamos penados y vamos a la Justicia Federal. Es todo beneficio para las grandes empresas”.

