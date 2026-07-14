Cornejo le entregará una carta al embajador francés que repudió a su vicegobernadora y la llamó “racista”

MENDOZA.- Tras la queja del embajador francés por los dichos de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, que dijo que la selección francesa de fútbol es un “equipo africano”, el gobernador Alfredo Cornejo elaboró una carta de respuesta oficial.

Cornejo informó a LA NACIÓN que el escrito será entregado al embajador en las próximas horas en Buenos Aires, pero se negó a dar a conocer el contenido. Lo llevará a la embajada el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, José María Videla Sáenz.

“Voy a contestar la carta que me envió el embajador y luego la daremos a conocer -dijo, en alusión a su respuesta, Cornejo a LA NACION-. Eso se hará en el acto de hoy de Francia. José María Videla llevará el documento”.

El mandatario no quiso adelantar los argumentos del escrito, que presentará el funcionario provincial en la recepción organizada por la sede diplomática en la conmemoración del aniversario nacional de Francia.

La tensión con el gobierno europeo se acrecentó en las últimas horas luego de que la embajada francesa en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a la vicegobernadora, que dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”. En contacto con este diario, Casado dijo que no tenía razones para retractarse.

Es más, días atrás, la funcionaria se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero. “Hacen un mundo de todo”, se quejó. Este lunes, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, Casado sostuvo que no tuvo comentarios de esas características.

“No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad", respondió la funcionaria mendocina, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”.

Asimismo, la vicegobernadora elevó su reclamo a Nadal. “Es lamentable que el embajador considere peyorativo ser africano. Para mí, no es un calificativo racista”, sostuvo.

El diplomático francés dijo que esperan una respuesta de Cornejo acerca de la polémica que generó la funcionaria provincial. Hasta ahora, según indicó Nadal, solo recibió el contacto del diputado nacional mendocino Luis Petri y de la legisladora Patricia Holzman, presidenta del grupo de amistad con Francia en la Cámara de Diputados, que condenó los dichos de Casado.

LA NACION se comunicó con Petri, que busca pelear por la gobernación, pero no obtuvo respuesta.

Por otro lado, se presentó en la Justicia una denuncia penal contra Casado, impulsada por Alfredo Guevara, reconocido abogado de extracción kirchnerista, que la acusó del delito previsto en la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios.

Casado también había dicho, sobre la figura del equipo francés Kylian Mbappé: “No lo aguanto más”. Sus declaraciones fueron realizadas tras el tenso encuentro por octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay, que terminó con la eliminación de los sudamericanos y la clasificación de los europeos.

En su posteo en las redes sociales, Casado había felicitado primero al equipo paraguayo por su desempeño en la cancha, pero inmediatamente después cargó contra los franceses. “El equipo africano, flojo de modales”, se despachó la funcionaria.

Días atrás, dijo que en materia de integración, la Argentina es un ejemplo: “Si hay algo que deben aprender de la Argentina el resto de los países es que fuimos los primeros en abolir la esclavitud y eso permitió el mestizaje de razas, culturas y religiones. Debemos ser el país menos racista del mundo”.