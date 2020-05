Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 23:25

El presidente Alberto Fernández cree que hay que ser cauteloso con la medidas que se toman. "Los que gobiernan son cuidadosos, los otros escriben en Twitter", disparó. Además, dijo que la relación con la expresidenta "está muy bien" y adelantó que se juntarán a hablar. Así lo dijo el Presidente en el estreno de Verdad Consecuencia, el primer programa político de TN conducido por mujeres dado que lo lideran las periodistas Luciana Geuna y María Eugenia Duffard.

Sobre la cuarentena dijo: "Tenemos que ver lo que fuimos capaces de hacer como pueblo. No podemos dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo el esfuerzo". Para él, "los que gobiernan son cuidadosos, los otros escriben en Twitter, y ahí es facilísmo opinar, pero después hay que hacerse cargo de las cosas". Según dijo, lo que le preocupa de las redes es que algunas cosas que se dicen son "muy irresponsables" y después hay ciudadanos que creen en eso.

Polémica en las cárceles

En otro tramo de la entrevista, el Presidente habló de la polémica por la excarcelación de presos. "El problema del coronavirus en las cárceles afecta al mundo", comenzó. Tal como resaltó, el Poder Judicial se basó en recomendaciones de los organismos internacionales para actuar, aunque enfatizó: "Liberados por coronavirus no hay muchos, lo que hay es gente que pasó a tener prisión domiciliaria". Además, aclaró que la recomendación es no incluir a aquellos presos que hayan cometido delitos violentos, tanto como represores, violadores y asesinos.

Fernández remarcó: "No es un tema mío o del Gobierno, es un tema que resuelven los jueces". De esta manera, señaló que "si un juez hizo algo indebido, deberá explicar lo que hizo pero no quiere decir que haya sido inducido por la política. No tenemos nada que ver con eso, ni Axel [Kicillof], ni yo ni ningún gobernador". Y, en relación con esto, dijo: "No indulté a nadie y no lo haré nunca, y siempre, no ahora, he dicho que es una facultad que el Presidente no debería tener".

Además, subrayó que "en el sistema federal, este año hubo menos gente liberada que el año pasado, y nadie dijo nada". Y agregó: "Por cuatro años, el gobierno de Mauricio Macri se olvidó de las cárceles y hubo una lógica sistemática de sobrepoblarlas, porque si uno quería mano dura y que todos queden presos, había que construir cárceles. No se construyeron y se hacinó gente". Si bien dijo que "detesta" hablar de la herencia y que el problema del sistema de prisiones viene de muchos años, señaló que "no es injusto" adjudicárselo al macrismo porque "hubo una política de maltrato y olvido al sistema carcelario". Sobre esto, contó que le instruyó al Ministerio de Planificación trabajar en esta dirección.

La situación de Ricardo Jaime

"La libertad de Ricardo Jaime la pidió su defensa, no el Estado Nacional, que no acompañó nada", enfatizó. En este punto, habló del papel que jugó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en esta cuestión, y dijo que el Gobierno fue consecuente: "La Secretaria de Derechos Humanos está cada vez que la convocan y opina igual en causas de naturaleza política y en causas de presos comunes". Y cuestionó: "¿Por qué echaría a un funcionario que hace lo que la ley le obliga a hacer? El problema lo generan los medios porque hacen una mala lectura de lo que sucedió".

Su relación con Cristina

Al ser consultado por cómo está su relación con la expresidenta, contestó: "Muy bien. Quedamos en juntarnos para hablar".

Crisis económica y deuda

Al hablar del plano económico, el primer mandatario dijo: "La solución es que vuelva a funcionar, pero la pregunta es cuándo". Y agregó: "No quiero que la urgencia por trabajar termine contaminando un barrio. A todos nos preocupa la economía, pero nos preocupa la salud de la gente", señaló luego, aunque aclaró: "No tengo duda de que el objetivo es que paguemos por la pandemia, el menor dolor posible". En ese sentido, preguntó: "Si el problema se desata, ¿quién es el responsable? Como yo soy el responsable, soy cuidadoso".

En ese sentido, Fernández dijo que el lunes quiere ver en qué punto está el país para evaluar cómo seguir. "Con Martín [Guzmán] pensamos un plan macroeconómico. Queremos que la Argentina crezca, se desarrolle y tenga una deuda sustentable. El 8 de mayo es la fecha para que se acepte o no la oferta", dijo. Y agregó: "En el medio nos apareció la pandemia que dio la vuelta al mundo y no nos complicó solo a nosotros". Tal como dijo, el Gobierno "no quiere estar en default". Más adelante, destacó que -con la propuesta que hizo el oficialismo- los acreedores no pierden dinero, sino que "ganarán menos".

"Queremos resolver para siempre el tema de la deuda", sostuvo. Además, recordó que el Gobierno "recibió un país en default", y opinó que la palabra "reperfilamiento" es solo una manera de tratar el tema con el "idioma macrista". En ese momento, el Presidente dijo que "el FMI avaló las lógicas" del oficialmo por tratar el tema "con seriedad".

Según pronosticó el mandatario, "va a haber más de 40 países en default". Y señaló: "Va a ser otro mundo, y ese mundo también nos va a dar oportunidades". Tal como dijo, la pregunta es cómo será la economía después de la pandemia. "¿Habrá un capitalismo más solidario?", se preguntó. "No sé si voy a cambiar el mundo, no soy tan ingenuo de creer que voy a convencer a Trump, pero quiero que que hagamos un país más igualitario".