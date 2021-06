Coronavirus: “Con los muertos de ayer, estamos en 143 guerras de Malvinas”, dijo Mario Negri

Disconforme con la “imprevisibilidad” que el Gobierno muestra en el manejo de la pandemia y seguro de que hay radicalismo para rato, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Mario Negri, señaló: “Con los muertos de ayer, estamos en 143 guerras de Malvinas equiparables en la Argentina, es un número más que considerable. ¿No sería mejor que se explique con más claridad y que busquemos dar más certezas?”.

En la última jornada fueron reportados 576 fallecimientos, que elevaron la cifra total de defunciones con Covid-19 a 93.142. La Guerra de Malvinas de 1982 terminó con 650 soldados argentinos y 255 británicos muertos.

Negri criticó la falta de una “política común” y sostuvo que hay un “zigzagueo” en el día a día, durante una entrevista para radio La Red. “Te levantás con certidumbre y te acostás a dormir con falta de certeza; no solo en la salud, sino también en la economía. Hay que tener mucho cuidado, manejarse con mucha responsabilidad, y el Gobierno no está más en condiciones de decir una cosa y al otro día, de cambiarla”, aseguró.

Refiriéndose puntualmente al enojo de los viajeros que fueron alcanzados por las nuevas medidas dispuestas por la administración nacional cuando ya habían salido del país, Negri se mostró de acuerdo con que se apliquen controles y con la cuarentena al regreso, pero señaló: “Estamos viviendo un panorama con marchas y contramarchas, en el sentido de retroceso, y algunas vinculadas a una mala praxis anterior, sino no estaríamos ante esta situación”.

“El radicalismo siempre está en marcha”

En relación al armado de Juntos por el Cambio (JxC) antes del cierre de listas, el diputado ponderó la reorganización del radicalismo en la Provincia y dijo que le parece “muy bien” que el neurocientífico Facundo Manes se haya incorporado a la política.

A su vez, envió una advertencia a las demás fuerzas que integran la coalición opositora: “No hay que sobreactuar, pero tampoco menospreciar a nadie. Al radicalismo se lo ha considerado como que era un partido que estaba terminado, y aquí nada termina, sino que siempre se está en marcha. Tiene capacidad de renovarse, de abrir sus puertas, de tener autocrítica, de corregir sus errores y, fundamentalmente, de tener un buen termómetro de la realidad”.

En cuanto a esto último, Negri consideró que cuando la política no tiene un buen termómetro de la realidad “no percibe lo que le pasa a la gente y confunde el descontento con aplauso, que es lo peor que le puede pasar a un dirigente o a un gobernante”.

En ese sentido, se mostró “preocupado y ocupado” en que JxC “no pierda la brújula de la realidad y sepa administrar sus diferencias” y pidió moderación. “Tratemos de ser una voz que tenga los pies sobre la tierra, porque el problema no es no discutir en política. La dirigencia tiene que tener un sentido de equilibrio entre su discusión natural y positiva, y lo que le pasa a la sociedad. Cuando exageramos y nos quedamos en una sola vereda, que es la discusión interna, y nos olvidamos de la realidad, corremos un grave riesgo”, manifestó.

“El modelo de sociedad del kirchnerismo no está lejos de profundizarse”

Además, consideró que la prioridad de JxC no debe estar puesta en 2023, porque en las elecciones de este año se juega “el tipo de sociedad” que se prefigura hacia adelante. “Si uno no tiene en cuenta eso, cree que están ganadas las elecciones para la oposición. Hasta que la gente no vota, no se sabe, y [el oficialismo] no está a 1000 kilómetros de distancia de conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados. Si JxC no entiende eso y la oposición no lo entiende, el modelo de sociedad del kirchnerismo no está lejos de profundizarse. Eso sería un retroceso descomunal para la Argentina”.

El mensaje de Negri marcó ciertas diferencias con el texto que publicó ayer el expresidente Mauricio Macri -con quien dijo que no habla “hace mucho”-, en el que, a pesar de sostener que el “objetivo” es que JxC gane las elecciones, señaló: “Una vez ganada la elección, quizás debamos proponerle al Gobierno un plan económico conjunto que retome el rumbo correcto y permita recuperar la confianza. Esto es imprescindible para empezar a vislumbrar un horizonte de futuro para nuestro país, que se consolidará cuando un hombre o una mujer de nuestra coalición gane la presidencia en 2023. Para lograrlo, tenemos excelentes dirigentes que pueden representar a esos millones de argentinos″.

LA NACION