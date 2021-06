El accidente en la ruta 2, en primera persona: “Salimos como pudimos, muchos rompían los vidrios con las manos”

Dos personas murieron y más de 40 resultaron heridas este martes al volcar un ómnibus en la ruta 2 en la autovía 2, a la altura de la ciudad bonaerense de Chascomús. El accidente ocurrió a las 4.10 en el kilómetro 134 y fue protagonizado por una unidad de la empresa de micros de larga distancia Plusmar que regresaba de Miramar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Fausto es una de los pasajeros que resultó herido. Tiene una lesión en el hombre y dos costillas fisuradas. Fue atendido en el hospital y dado de alta, pero afirma que no tiene cómo continuar su viaje porque sus pertenencias y su teléfono quedaron en el micro. También asegura que durante todo el viaje notó que los choferes conducían con imprudencia.

“El colectivo se sacudía para todos lados, mordía el cordón, de golpe se cruzó de carril y pasó lo que pasó, fue horrible”, contó en diálogo con TN. Asimismo agregó: “Salimos como pudimos, muchos rompían los vidrios con las manos, las salidas de emergencia no las podíamos abrir, fue una desesperación”.

Tras ello el pasajero contó que ni de la empresa ni del municipio se pusieron en contacto con los heridos para consultarles si precisaban algo, que solo se acercaron desde la Policía Bonaerense: “No tenemos respaldo de nadie, estamos acá abandonados. Nos dijeron que si nos daban el alta, nos podíamos ir, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Mi teléfono está en el colectivo, necesito comunicarme con mi familia, quiero buscar mis cosas y no se acerca nadie”.

Al volver a describir cómo se sintió en el momento del impacto y qué es lo que a su entender sucedió, Fausto dijo: “Se sacudió y chocó un alambrado y voló, se fue de costado”. Por el momento aún no hay información oficial sobre las causas del accidente.

“Yo salí porque uno de los que iba detrás mío impacto contra una ventanilla y la rompió con la cabeza, estaba sangrando él, yo salí por ahí. Otros salieron rompiendo todo”.

Por último al referirse a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus y a las restricciones en la cantidad del aforo, que debía de ser del 60 por ciento de la capacidad del vehículo, el pasajero afirmó: “Yo estaba sentado arriba, en el medio, y el colectivo iba lleno. No nos tomaron la temperatura al subir; del protocolo Covid-19, cero”.

Luces de velocidad

Otra de las pasajeras que sobrevivió al vuelco, Julieta Ramírez Bermejo, contó que algunos pasajeros aseguraron que estaban prendidas las luces que indican cuando el vehículo marcha con exceso de velocidad. Además, dijo que al parecer quien conducía se quedó dormido, por lo que se sigue abonando la teoría del mal manejo de los choferes.

“Sospechamos que el chofer se quedó dormido, algunos pasajeros decían que iba con exceso de velocidad porque había luces que se prendían, yo estaba a la mitad del micro y no las llegué a ver”, dijo Julieta en diálogo con radio Metro 95.1.

“Yo había bajado a hacer pis, había bajado hacia un ratito. Después me dijeron que cuando yo bajé el micro había parado, pero yo no sé porque estaba en el baño”, relató. “El micro volcó a los cinco minutos que subí, no había llegado a abrocharme el cinturón porque me estaba acomodando, salí disparada y todos pegamos un grito”, explicó.

“El micro se desestabilizó y pasó de carril y volcamos en el pasto, en la banquina”, contó. “Entendimos lo que ocurrió cuando pasó todo y cuando nos buscaron las combis que nos llevaron a la estación vimos que nos pasamos de banquina”, dijo Julieta mientras se encontraba en uno de los hospitales zonales a la espera de que le realicen una placa en la cabeza ya que dijo que si bien se siente bien, tiene un fuerte golpe.

“Sé que un chico quedó aplastado debajo del micro (...) Un chico salió disparado antes que yo y salió por el vidrio y yo salí por ese vidrio, fui la tercera que salió”, explicó y contó que las personas que habían podido salir ilesos ayudaron a sacar a quienes habían quedado atrapados en el micro y para eso “tuvieron que romper los vidrios”.

“Todo fue muy traumático, por suerte vinieron rápido los bomberos y las ambulancias y se pudieron llevar a la gente que estaba grave, pero hay mucha gente lastimada (...) Había muchos chiquitos, creo que cuatro menores. Sé que hay uno que está internado porque estaba muy raspado y el papá también está lastimado”, dijo Julieta, quien aseguró que aún se siente shockeda por lo ocurrido.

Luego, volvió a decir qué es lo que se comentó entre los pasajeros luego del vuelco: “Nosotros sopechamos que se quedó dormido [el chofer] porque no se cruzó ningún auto, los choferes están bien parece, a uno lo vi bien”.

