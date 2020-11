El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, aseguró que el objetivo es "vacunar a alrededor de 25 y 30 millones de argentinos" Fuente: Archivo

Luego de que el presidente Alberto Fernández admitiera que existen negociaciones con Rusia para obtener dosis de la Sputnik V contra el coronavirus, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, señaló que apuntan a "que la vacunación sea obligatoria" y que el objetivo "es vacunar a alrededor de 25 y 30 millones de argentinos". Además, aclaró: "Las vacunas que se les van a aplicar a los argentinos van a ser las que cumplan con la normativa local e internacional que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), vinculada a la efectividad y la seguridad. El gobierno argentino no va a hacer ninguna locura, todo lo contrario".

"Apuntamos a que la vacunación sea obligatoria, no solo porque cuidan a una persona en términos individuales, sino porque si no vacunan a esa persona, esa persona contrae determinada enfermedad y puede contagiar a muchos más. No solo es para un cuidado individual sino para un cuidado colectivo, por eso se establece la obligatoriedad", indicó Bonelli, quien incluso destacó que, en caso de que alguien se niegue a aplicársela, "hay mucha jurisprudencia al respecto". Sobre ello, añadió: "La jurisprudencia ha sido uniforme en los casos puntuales donde un ciudadano dijo 'yo no quiero vacunar a mi hijo porque estoy en contra de la vacuna'. La Justicia los obligó a vacunar".

Consultado en El Destape Radio sobre las personas que ya manifestaron su oposición a aceptar la colocación de las dosis, comentó: "Son miedos normales, también muchas veces motorizados por sectores políticos o de los medios. Son miedos normales que suceden al inicio de estos procesos, yo creo que con el pasar del tiempo se van a ir disipando".

El funcionario señaló que la prioridad durante la vacunación la van a tener "los mayores de 60 años, las personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, el personal de salud y personal especial". En relación a estos últimos, se refirió a "las fuerzas policiales, de seguridad, o personal que tenga mucha relación con otras personas". Además, dijo: "Esa va a ser la población prioritaria, estamos hablando de entre 12 y 13 millones de argentinos y argentinas, pero apuntamos a vacunar entre 25 y 30 millones. En líneas generales, la población menor a 18 años en nuestro país es entre 12 y 15 millones, tenemos 45 millones, por eso apuntamos a vacunar a todo el resto".

Bonelli expresó que "la demanda que va a haber va a ser importante y va a haber tensiones en muchos lugares de nuestro país porque mucha gente, al mismo tiempo, va a querer que se la vacune", entonces explicó: "Venimos trabajando en definir una estrategia planificada, que nos permita ser bien ordenados a la hora de distribuir y de aplicar la vacuna y de aplicarla lo más rápido posible. Es un trabajo coordinado que hemos iniciado hace 10 o 15 días con todas las provincias, va a haber participación de las fuerzas armadas de nuestro país, con una gran capacidad logística".

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, sin embargo, fue cauto y dijo, en relación con la vacuna rusa: "Es una muy buena noticia, pero hay que tener cautela y ser prudentes. Hasta que se termine la fase 3 y la vacuna sea aprobada y esté disponible para uso humano, uno no tiene que cantar victoria. Por supuesto somos optimistas y es una buena noticia este avance en la negociación con los rusos y poder disponer en un futuro inmediato de 25 millones de dosis, pero tenemos que esperar a que se terminen todos los ensayos, la fase tres y que la vacuna pueda estar disponible para el conjunto de la sociedad argentina".

Bonelli insistió en que la decisión del Presidente y del ministro de Salud, Ginés González García, "es abrir negociaciones con todos los estados y con todas las empresas particulares que estén en una carrera avanzada hacia la futura vacuna" y, en cuanto a ello, sostuvo: "El mundo está avasallado por esta pandemia y va a haber una demanda fenomenal el día que aparezca una vacuna, entonces corre riesgo de que nuestra gente quede sin la vacuna, por eso desde el primer día iniciamos negociaciones con muchos laboratorios y con muchos Estados".

En ese sentido aseguró que, además de Rusia, están "en conversación con el gobierno chino y la empresa estatal china" y con "empresas privadas como AstraZeneca o Pfizer".

Por último, señaló que quienes criticaron "la estrategia del gobierno argentino en conjunto con las 24 provincias" fueron "los dirigentes que no están en cargos de gestión" y "algún sector del periodismo". En esa misma línea, cerró: "En el tema de la pandemia, la sociedad argentina y la dirigencia política han mostrado unidad, más allá de algún dirigente desocupado o algún sector del periodismo. La dirigencia ha estado por encima de la grieta. La unidad política debilita el virus y creo que esta pandemia nos va a dejar buenas enseñanzas como sociedad. Una tiene que ver con esto: cuando trabajamos de manera unida con un objetivo claro logramos resultados y en esta pandemia lo estamos logrando".