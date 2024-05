Diego Guelar pidió una aclaración sobre las declaraciones de Javier Milei acerca de las Malvinas

Escuchar

El exembajador de la Argentina en China se refirió a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre Malvinas. En una entrevista con la BBC, el jefe de Estado reconoció que el archipiélago se encuentra “en manos” de Reino Unido y tiene “derecho” a estarlo. Elogió ex primer ministra Margaret Thatcher. Al respecto, Guelar opinó que Cancillería -a cargo de Diana Mondino- debería aclarar de “manera urgente” si el gobierno británico tiene derecho o no a la ocupación de las islas. Fuera de aquel pedido, el exdiplomático consideró sin embargo: “Estoy convencido de que está fuera de contexto. No surge del reportaje”.

Durante su paso por LN+, amplió: “En el reportaje Milei dice que Reino Unido ocupa las islas. Es un hecho fáctico. Ninguno de nosotros lo ignora. Ahora, más adelante, asegura que Reino Unido tiene derecho sobre el archipiélago. Pero ojo, esa es la versión del medio inglés. El Presidente habla en castellano. Alguien hizo la traducción. Por su puesto que ni Reino Unido no tiene derecho a la ocupación ni los habitantes de Malvinas tiene derecho a la autodeterminación”.

“Hay un problema de traducción. No creo que el Presidente haya dicho que Inglaterra tiene derecho a la ocupación de Malvinas. No lo puedo creer. Está fuera de contexto. Si uno lee todo el reportaje, no surge este reconocimiento. Pero está puesto en palabras del propio Presidente. Sería un gravísimo antecedente”, cerró.

El exembajador argentino en China, Diego Guelar

Qué dijo el Presidente sobre las Islas Malvinas durante el reportaje con la BBC

En diálogo con el medio inglés, el líder de La Libertad Avanza (LLA) dijo sobre el archipiélago: “Si ese territorio está ahora en manos del Reino Unido, tiene derecho a hacerlo. No lo veo como una provocación”. Aclaró sin embargo que buscará la recuperación de las islas a través de un “proceso de negociación de largo plazo en el marco de la paz”. “No vamos a renunciar a nuestra soberanía, ni vamos a buscar un conflicto con el Reino Unido”, afirmó.

“No es una solución instantánea, sino una que va a demandar tiempo. Buscamos entablar un diálogo para que en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina”, reflexionó. Y consideró: “Puede ser que Reino Unido hoy no lo quiera negociar y después, más tarde en el tiempo, sí lo quieran hacer. Voy a tratar de convencerlos de que ese territorio es argentino y que la Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas”.

En la misma línea, el Presidente fue consultado por su mirada sobre Thatcher, y dijo: “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?”. Y sumó: “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacían bien su trabajo”.

Javier Milei

También aprovechó para referirse a la visita a las islas del canciller británico David Cameron que tuvo lugar en febrero de este año y que generó una gran controversia y una lluvia de críticas hacia el funcionario y hacia el mismo Milei, con quien había mantenido una reunión semanas antes. El mandatario argentino desestimó las acusaciones y descartó que el viaje de Cameron se tratara de una “provocación”. “Ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo tomo como una provocación. De hecho, tengo un diálogo de muy alta calidad con David Cameron”, ratificó.

Finalmente, reiteró su compromiso con la soberanía y destacó que, pese a que no es la prioridad principal de su gobierno, sí hay que entenderlo como una “cuestión de Estado de largo plazo”. “Hay un conjunto enorme de elementos en común en el que nosotros podemos trabajar con el Reino Unido sin que tengamos que estar discutiendo y peleando por un tema que entendemos que su solución va a demandar tiempo”, acotó, antes de cerrar: “No es el momento para discutirlo hoy, me parece una posición mucho más seria y tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo”.

LA NACION