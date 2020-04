El 85% de los jueces y funcionarios del Poder Judicial provincial se sumaron a la iniciativa de la Corte local de donar fondos para luchar contra el coronavirus

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 19:23

MENDOZA .- Luego de que el gobernador Rodolfo Suárez ordenara una reducción en los salarios de los funcionarios para mitigar el efecto económico de la pandemia de coronavirus , los ministros de la Corte de la provincia decidieron donar el 50% de sus haberes y los ojos se posaron entonces sobre los jueces provinciales y autoridades judiciales, que finalmente se sumaron a la iniciativa. La adhesión fue del 85% y ya se reunieron más de 23 millones de pesos , con los que contará el Ejecutivo provincial para la emergencia sanitaria.

De hecho, esta cifra contrasta con lo recolectado hasta ahora por la Justicia Nacional y Federal, que reunió 2 millones de pesos , tal como dio a conocer LA NACION.

La Suprema Corte de Mendoza invitó a magistrados y funcionarios a realizar voluntariamente aportes que van del 25% hasta el 50% de los sueldos. Según explicaron a LA NACION desde la Justicia local, de las 327 personas alcanzadas por la iniciativa, 278 decidieron entregar parte de sueldo para reforzar partidas presupuestarias destinadas a la salud pública, principalmente para la compra de respiradores artificiales y tests de diagnóstico, además de otros insumos.

De hecho, Mendoza ya ha podido concretar una transacción por 10.000 kits de reactivos para testear a un universo mayor de ciudadanos que pueden haber contraído la enfermedad. La medida impulsada por el gobernador con los funcionarios políticos se busca recaudar unos 40 millones de pesos.

El 23 de marzo, el máximo tribunal local a través de la Acordada N° 29.504 dispuso afectar el 50% de su salario a la emergencia sanitaria manifestada por el gobernador e invitó a todos los integrantes del Poder Judicial a plegarse a la medida, ya que no puede obligarlos. Esta iniciativo no alcanzó a fiscales y defensores, porque la Corte no tiene injerencia en esas áreas. Pero sí logró una alta adhesión de jueces y autoridades.

El monto reunido a la fecha es superior a los $23.700.000 y, por cuestiones técnicas y administrativas con la liquidación, será puesto a disposición del Ministerio de Salud de Mendoza con el pago de los sueldos de abril. Según proyectaron en el Poder Judicial, con el monto reunido se podrían adquirir 28 respiradores de última generación o 59 camas para hospitales.

En menos de una semana, el 85% de los jueces y funcionarios con igual régimen salarial -entre ellos secretarios y prosecretarios de la Corte, relatores y funcionarios de administración de toda la provincia- destinaron hasta el 50% de su salario al sistema de salud pública. También, se sumaron a la medida 54 empleados y agentes judiciales que no poseen régimen salarial de magistrados y no habían sido incluidos en la disposición de la Suprema Corte.

De hecho, quienes deseen sumarse puedo aún hacerlo, advierten en los tribunales, ya que el formulario de inscripción en la página www.jus.mendoza.gov.ar estará disponible hasta el 15 de abril.

"La idea es que todos los integrantes del Poder Judicial puedan acompañar estas medidas para poder paliar la emergencia sanitaria que está viviendo la provincia y que requiere el esfuerzo mancomunado de la sociedad mendocina. Mediante la acordada, se deja en claro que desde la Suprema Corte se van a seguir acompañando todas las medidas que, en el marco de la emergencia por todos conocida, ayuden al sistema de salud a atender de la mejor manera a los ciudadanos mendocinos que así lo requieran", indicaron desde la Justicia local.