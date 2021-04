Coronavirus: Mendoza “liquida” las vacunas y abre una puja con la Nación

MENDOZA.- La provincia del oeste argentino también registra un notable crecimiento de los casos de coronavirus en los últimos días. Por tal motivo, busca vacunar rápidamente a su población. Sin embargo, las dosis que envía el Gobierno nacional comienzan a agotarse, por lo que el stock disponible será “liquidado” este jueves para completar la inoculación a los mayores de 70 años, según graficaron en el Ejecutivo local. En tanto, quedarán más de 50.000 personas mayores de 60 años que se inscribieron en el registro provincial a la espera de que arriben nuevos inmunizaciones, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.

Bajo este escenario, el gobernador Rodolfo Suarez (UCR) volvió a cargar las tintas contra la Casa Rosada, luego de recibir en los últimos días algunos “reproches” por sus declaraciones sobre la sorpresiva decisión nacional de “compartir responsabilidades” con la compra de vacunas. En este sentido, el mandatario mendocino dijo que se presentan dificultades al intentar negociar hoy con los laboratorios por la “escasez global”, aseguró que “tiene que haber una conducción nacional” frente a la gravedad de la situación sanitaria al tiempo que advirtió que lo que hoy sucede en todo el país con la falta de dosis es producto del incumplimiento de las promesas presidenciales.

Alberto Fernández y el gobernador mendocino Rodolfo Suarez

“No he tenido ninguna comunicación del Gobierno nacional, salvo algún funcionario que llamó para reprochar mis declaraciones respecto de la política de vacunas. Es que no ha ocurrido lo que dijeron, que para esta fecha íbamos a tener cierto número de vacunados pero no ocurrió. En Mendoza, entre mañana y pasado, ya se nos acaban las vacunas porque ya las hemos colocado todas”, expresó Suarez durante la inauguración de obras de ampliación y refuncionalización del Hospital Teodoro Schestakow en San Rafael.

Sobre el impacto de la segunda ola de Covid en la tierra cuyana, Suarez indicó: “Es muy virulenta en donde el crecimiento ha sido muy exponencial, no tanto en el Sur de la provincia sino más que nada en el Gran Mendoza como en los grandes centros urbanos del país”. Por tal motivo, agregó: “Estamos preparados sanitariamente, hemos trabajado mucho porque sabíamos que este momento iba a llegar y la manera de prepararnos es con este tipo de infraestructuras como lo que se ha hecho en este hospital”. Además señaló que lo ideal “hubiera sido que para esta época tuviéramos todas las vacunas necesarias, pero no ha ocurrido en nuestro país”.

Suarez se refirió también al inminente anuncio del Ejecutivo nacional sobre nuevas restricciones, haciendo hincapié en la necesidad de que la situación sea delineada por el presidente y no dejar todo en manos de los gobernadores. “Si vemos los casos acumulados que teníamos el año pasado para esta fecha, no supera los casos que tenemos por día hoy. El año pasado era el Gobierno nacional el que dirigía esta política en todo el país, yo creo que tiene que haber una conducción nacional en este sentido y que no puede cada jurisdicción hacer lo que le parezca cuando la situación es de esta gravedad”, comentó el mandatario mendocino, apelando a que Alberto Fernández convoque a una reunión para todos los gobernadores, como hacía anteriormente.

De todos modos, el jefe de la administración provincial dejó en claro que en Mendoza se buscará seguir con el esquema “on-off”, de aperturas y cierres, dependiendo de los indicadores epidemiológicos. “Para que la gente pueda seguir trabajando y para que los chicos sigan yendo a la escuela con todo lo que eso significa, nos tenemos que cuidar más que nunca”, cerró.

La situación sanitaria de Mendoza no deja de inquietar, con un aumento de casos, sobre todo en los cascos más urbanos, al tiempo que ya pasó la “pausa epidemiológica” que tuvo la provincia hace 20 días, comentó la ministra de Salud, Ana María Nadal, quien confirmó que la ocupación de camas críticas llega al 90%. Asimismo, la tasa de positividad de coronavirus se ubica en el 30%.

Por último, la funcionaria se refirió a la falta de vacunas, que se terminan de aplicar este jueves y puso en marcha del plan de vacunación antigripal, con 90.000 dosis de adultos y 30.000 dosis de niños.

Desde que la Covid llegó a tierra cuyana se produjeron 77.895 casos positivos. Por su parte, 1.577 fallecieron tras contraer el patógeno.