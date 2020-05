En el marco de la cobertura periodística sobre lo que sucede en Villa Azul, la periodista Cristina Pérez vivió un tenso momento con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, uno de los responsables del operativo de contención del barrio Crédito: Captura

En el marco de la cobertura periodística sobre lo que sucede en Villa Azul con la reciente explosión de casos de coronavirus, la periodista Cristina Pérez vivió un tenso momento con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , uno de los responsables del operativo de contención del barrio, que se mantendrá vallado durante 14 días.

"Es tan estigmatizante...porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mientras buscan liberar a los presos, los ponen presos a estos vecinos ", dijo la periodista intentando mostrar la contradicción entre la excarcelación de presos para descomprimir la situación en las cárceles ante el peligro de un rápido brote de coronavirus y el encierro al que se ven afectados los vecinos del barrio ubicado entre Quilmes y Avellaneda, donde ya se registraron 174 casos de personas infectadas .

"Creo que no hay que ir por ahí. Es un camino equivocado" , le respondió Berni. Lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando. La verdad es que necesitamos que nos ayuden porque no es una tarea fácil", explicó.

Sin embargo, su explicación no terminó allí y siguió con un reproche hacia la conductora del noticiero de Télefe . "Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros estamos acá con frío, con barbijo, mameluco, visores y con el virus circulando por todos lados. Y tenemos familias como todos. Hay que tener respeto no solo por quien le habla, sino por todos aquellos que están trabajando: acá hay policías que no ven desde hace 60 días a sus hijos y madres que viven en el interior que tampoco ven a sus hijos hace 45 días. No hay que buscarle el pelo al huevo. Lo que hay que buscar es una solución. Buscar entre todos una manera de abrazarnos, de contenerlo, porque esto todavía no empezó", agregó.

Pérez no dejó pasar el golpe bajo del funcionario, lo interrumpió y le respondió enojada: "Ministro, usted aludió a mí personalmente. No tiene necesidad de descalificarme para darme una respuesta. Ayer había una chica que hacía 24 horas que no comía, así que, si me contesta, no me descalifique porque lo estoy tratando con mucho respeto".

Sin embargo, Berni contestó con un fallido que la periodista prefirió dejar pasar para suavizar el momento. "Yo también la trato con mucho desprecio. No la estoy descalificando", lanzó el Ministro.

Y continuó: "Yo le estoy contando la realidad que estamos pasando, no solamente los que están en el barrio, sino los que estamos acá trabajando. No es que alguien se levantó de manera caprichosa una mañana y dijo: «De acá no sale nadie». Es el producto de un análisis epidemiológico y la responsabilidad de un montón de gente de la provincia de Buenos Aires que está trabajando para que esta pandemia haga el menor daño posible a la menor cantidad de gente posible".