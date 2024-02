escuchar

La sesión extraordinaria con la que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se puso en marcha tras un 2023 de casi nula actividad y de sospechas por el denominado “Caso Chocolate”, dejó sorpresivamente expuesta una rajadura en el interior del oficialismo bonaerense. Los diez legisladores que responden a Sergio Massa no se sentaron en sus bancas para enviarle, así, un mensaje de descontento al gobernador Axel Kicillof por problemáticas que reclaman unos veinte intendentes alineados con el Frente Renovador (FR).

La movida, que contó con aval de Massa, se generó como protesta ante deudas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y cuestiones educativas y de seguridad pendientes con los municipios massistas, según indicaron en el sector, y aseguraron que algunos reclamos se comenzaron a solucionar tras la señal de los legisladores. A su vez, en el gobierno de Kicillof relativizaron el cortocircuito .

Los diputados provinciales massistas que el martes se ausentaron son Rubén Eslaiman, Alexis Guerrera, Ricardo Lissalde, Nicolás Russo, María Fernanda Bevilacqua, Luciana Padulo, Carlos Puglelli, Ayelén Rasquetti, Germán Di Cesare y Juan Martín Malpeli. El bloque de Unión por la Patria tiene 37 legisladores. Según pudo saber LA NACION de fuentes del Frente Renovador, la ausencia tuvo aval de Massa. “Le preguntaron a Massa y les dijo que le parecía bien que se hagan respetar”, coincidieron en el FR.

En la sesión de ayer, la oposición intentó sin éxito avanzar con pedidos para auditar el IOMA, la obra social de la Provincia cuestionada por atrasos en los pagos que obligaron a suspender cirugías y sobre la que pesan sospechas de irregularidades, como informó LA NACION la semana pasada. Las deudas con los municipios y la mala calidad de las prestaciones son parte de los argumentos que esgrimen en el massismo como motivos de su malestar.

El recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, ayer, con la ausencia de legisladores massistas Cámara de Diputados bonaerense

“Los 20 intendentes tienen pendientes desde diciembre reclamos en IOMA, en seguridad y en educación. Le pidieron hace diez días una reunión a Axel para ordenar y como no se las dio, los diputados decidieron no ir a la sesión” , explicaron desde el massismo. Los reclamos no se solucionaron, aunque algunas cuestiones se habrían comenzado a encaminar, como ciertas deudas de IOMA con las intendencias, sostuvieron las mismas fuentes.

En el gobierno de Kicillof, sin embargo, no interpretaron la ausencia de legisladores massistas como un mensaje interno y negaron incumplimientos. “No hay reunión pendiente ni pedida. Además, era una sesión que no era pedida por el Ejecutivo, ni tenía ningún tema que nos interesara, así que retirarse de esa sesión no es un mensaje para nosotros. Las charlas con intendentes y con el propio Massa nunca de interrumpieron” , afirmaron desde el círculo de confianza de Kicillof.

El IOMA está en la lista de reclamos de los jefes comunales massistas, que exigen que se salden deudas que se acumulan en algunos casos desde septiembre de 2023, y tienen quejas por el funcionamiento de la obra social. “La prestación de servicios no es buena”, indicó un hombre del Frente Renovador al referirse a la entidad que conduce Homero Giles, dirigente de La Cámpora. Según pudo saber LA NACION, en algunos municipios gobernados por el Frente Renovador también consideran que reciben menor atención que otros distritos de parte del gobierno de Kicillof.

Axel Kicillof y Malena Galmarini

Como parte de los acuerdos dentro del oficialismo, el massismo tiene reservado un cargo para Malena Galmarini, extitular de Aysa y esposa de Massa. Se trata de la presidencia del Grupo Bapro (que agrupa a tres empresas de seguros del Banco Provincia), en la que aún no fue oficializada. Algunas fuentes del Frente Renovador dudaron de que se concrete, pero otras señalaron que se puede efectivizar el mes próximo. En la oposición provincial también corren las versiones de que la exprecandidata a intendenta de Tigre podría no asumir el cargo en medio del tironeo en el oficialismo provincial.

Massa reunirá al Frente Renovador el sábado, en la localidad bonaerense de Roque Pérez. Juntará a su tropa de intendentes de municipios de Buenos Aires, legisladores nacionales y provinciales en un asado. Los reclamos que ayer motivaron la ausencia total de los diputados massistas estarán en el debate, anticiparon a este diario las fuentes consultadas.