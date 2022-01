Crece el debate interno en el Gobierno por la vacunación obligatoria contra el coronavirus

La discusión sobre si hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus es uno de los temas que está generando controversia dentro del oficialismo. Mientras la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti se despegó la semana pasada del proyecto que presentó el diputado nacional Juan Carlos Alderete (Frente de Todos), en el que propone la obligatoriedad de la vacunación para todas las personas mayores de 18 años y los menores con comorbilidades, su par de Salud en la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se pronunció a favor de la medida. El presidente Alberto Fernández, en tanto, se quedó a medio camino y pidió ayer en un acto a “los chicos y chicas que por favor se vacunen”.

“No es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas. En la Argentina tenemos coberturas muy altas y seguimos avanzando. No es necesario una ley desde lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento”, dijo Vizzotti luego de la presentación del proyecto de Alderete la semana pasada.

Para la funcionaria nacional, el proceso de incorporación de inoculaciones al Calendario Nacional de Vacunación es mediante resolución ministerial. De esta manera, desestimó el proyecto del diputado oficialista y se despegó de su propuesta. “La forma de actualizar el calendario es con resolución ministerial que no hemos hecho porque no está dada la situación en relación a cuál es el escenario epidemiológico, la variante que va a circular y la población objetivo para incorporar una vacuna calendario y aplicarla a largo plazo. No la hemos incorporado y la convicción de saber que la incorporación de una vacuna calendario es para consolidar un derecho adquirido y que no dependa de la voluntad política. Hay un porcentaje que no se vacunó porque no podían acceder y ahora se está avanzando y hay un porcentaje que aunque sea obligatoria no se va a vacunar”, agregó la ministra.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires se diferenciaron de esta postura y deslizaron en declaraciones públicas que podrían apoyar la compulsión en la vacunación contra el coronavirus para mejorar las condiciones sanitarias.

Sin confrontar directamente con las autoridades nacionales, tanto el exministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, como el actual titular de la cartera sanitaria de la provincia, Nicolás Kreplak, dijeron que “están dadas las condiciones” para avanzar con la medida.

Luego de aclarar que se trata de “una opinión personal”, Gollán, que se desempeña actualmente como diputado nacional (Frente de Todos), dijo en declaraciones a Radio 10: “A esta altura, esa discusión de que se restringe la libertad no tiene sentido. Yo tengo la libertad de moverme como quiera, pero en un semáforo en rojo tengo que frenar porque puedo producir un daño. Esto es exactamente igual y lo podemos llevar a 10 mil aspectos de la vida cotidiana. Los seres humanos no podemos hacer lo que queramos”.

Daniel Gollán, actual diputado nacional del Frente de Todos

Kreplak, por su parte, ya se había expresado a favor de la vacunación obligatoria cuando opinó que “están dadas las condiciones y si bien no es necesario porque vamos a seguir vacunando, ayudaría a salvar muchas vidas”.

Por su parte, el Presidente encabezó ayer un acto en la localidad bonaerense de Morón con el fin de lanzar un operativo de vacunación para docentes y alumnos con el foco puesto en el inicio de clases. Allí, el primer mandatario manifestó su deseo de avanzar con la vacunación “para que todos podamos volver a la presencialidad plena” y agregó que “vacunarse es una acto de responsabilidad individual y también un acto solidario de cuidar al otro”.

Sin mencionar la obligatoriedad, el Presidente enfatizó en la necesidad de la inoculación pidiendo “a los chicos y chicas que por favor se vacunen”.

Países que ya adoptaron la medida

El primer país europeo en imponer la vacunación obligatoria para toda su población fue Austria. La medida entrará en vigencia a partir del 1° de febrero e impondrá una multa de 600 euros para todos los residentes del país que no completen el calendario de vacunación.

Por su parte, Indonesia es pionero en el sudeste asiático, haciendo efectiva la obligatoriedad de la vacunación para toda su población desde febrero de este año.

Arabia Saudita, es otro de los países que impusieron el año pasado que todos los trabajadores del sector público y privado que deseen asistir a un lugar de trabajo se vacunen contra el Covid-19. Sin embargo, no se especificó desde cuándo se implementaría la medida.

En tanto, Australia decidió a fines de junio de 2021 hacer que las vacunas contra el Covid-19 fueran obligatorias para los trabajadores y empleados mayores o de alto riesgo que trabajan en los hoteles de cuarentena.

En la misma línea, en Grecia, Gran Bretaña, Italia y Francia, la vacunación es obligatoria para aquellos trabajadores estratégicos que tengan mayor exposición al virus y puedan provocar posibles focos de contagio, como las y los trabajadores de la salud, personas que desempeñen tareas en atención domiciliaria o trabajadores que cumplan funciones en asilos para adultos mayores.