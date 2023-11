escuchar

Si La Cámpora se llamó a silencio para proteger a Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la AFIP y con línea directa con Máximo Kirchner dentro de la organización, el peronismo en general y gran parte del kirchnerismo en particular lo hizo para proteger la campaña electoral y a su candidato, Sergio Massa. Pero la bronca compartida contra la agrupación que data de tiempo atrás, se exacerbó casi con furia esta semana. Fue luego de que se conociera públicamente el caso por presunto espionaje ilegal que involucra a Rodríguez con el expolicía Ariel Zanchetta, investigado inicialmente por el espionaje a jueces de la Corte. “ Si nadie sale a decir nada públicamente es porque no queremos hacer un quilombo antes de las elecciones y joderlo a Sergio , pero lo que pasó es una barbaridad y no va a quedar acá”, sintetizó ante LA NACION un importante dirigente oficialista en coincidencia con otros miembros del espacio.

El caso impacta de lleno en un peronismo que cifra las expectativas en lo que puede pasar el próximo domingo 19, con un eventual triunfo de Massa, que sumado a la performance que dejó Axel Kicillof en octubre a nivel provincial, confían que puede abrir un nuevo mapa de poder interno, por encima de los movimientos del ala más dura del oficialismo. Massa fue, además, uno de los espiados en el caso, en momentos en que era opositor al kirchnerismo.

Máximo Kirchner y Sergio Massa UP

“Otra más, no paran”, fue la forma que usó un ministro para referirse al escándalo judicial que se sumó al protagonizado por Martín Insaurralde con su lujoso viaje a Marbella y al de las tarjetas en la Legislatura bonaerense, al mando de su delfín, Federico Otermin. “Todas de ellos”, sintetizó en sintonía un gobernador al enumerarlas. “Esto es crónica de otro quilombo anunciado”, completó. El único consuelo era que entienden que el caso no impactará electoralmente.

En todos esos casos a nadie sorprendió que La Cámpora haya elegido el silencio sobre el tema, ni los trascendidos cercanos a la organización que buscan vincular lo sucedido con “un vuelto por (otro escándalo de espionaje) Lago Escondido” o por “el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Un vuelto, ¿en serio? Cuando en un allanamiento encuentran unos 10 discos de 2 Teras de información que va a llevar meses procesar, la realidad choca con el relato de los vueltos”, dijo uno de los consultados, con terminal en el Norte Grande. “Acá hay dos escenarios: el político y el judicial. Todo lo que puedan decir como defensa colisiona de frente con una causa que tiene alto nivel probatorio y recién va por menos de un 20% de lo que tiene por procesar y a la que hay que sumar todos los teléfonos (12) y notebooks que le encontraron al Conu”, completó.

En el peronismo todavía ironizan con un intento de miembros de La Cámpora por despegarse de Rodríguez en privado y ante interlocutores afectados por las maniobras de espionaje. “Estaban desesperados por decir que el Conu era un líbero, cuando todos saben que es Cámpora y Máximo” , explicó una de las voces consultadas. “Generan más irritación. Te espían y después te toman de boludo”, completó otro al tanto del planteo. Desde allí tampoco dudaban en ver una estricta relación entre el cargo en el que se ubicó en 2022 a Rodríguez en AFIP y la posibilidad de acceder a datos sensibles de figuras de interés. LA NACION se comunicó con la organización, pero rechazaron de plano hablar del tema.

Lo que ya se conoce del caso, aunque en rigor todo descuenta que será mucho más, vino a confirmarle a varios oficialistas lo que ya era para ellos era casi una certeza: que eran espiados y “operados” internamente por la agrupación. Hasta ahora el caso más resonante fue el de la ministra Victoria Tolosa Paz, sobre la cual Zanchetta ofrece información a Rodríguez. “Necesitas una parte. O armo algo para el portal. De esta tengo todo”, dice Zanchetta en una de las conversaciones.

Ariel Zanchetta

“El espionaje ilegal funcionó como herramienta para conseguir los objetivos políticos de la organización”, describió un peronista del interior. “No hay que extenderse mucho para ver lo que hicieron en distritos que tenían objetivos, como Olavarría, Hurlingham o Lanús, sin importar si eran oficialistas u opositores”, completó uno de los consultados. Tras lo que apuntó a los argumentos cercanos a la organización en busca de explicar lo que sucede. “Parecen Los Pumas que siempre buscan una derrota digna”, agregó.

Desde el 9 de octubre del año pasado, cuando el nombre de Tolosa Paz empezó a sonar como posible reemplazante de Juan Zabaleta en Desarrollo Social, el portal de Zanchetta publicó 11 notas, a razón de dos por mes, atacando a la hoy funcionaria. La abrupta interrupción de las publicaciones se dio a fines de abril, cuando Tolosa Paz fue invitada por Cristina Kirchner al Teatro Argentino de La Plata junto a su marido, el exsecretario de Medios de Néstor Kirchner Enrique “Pepe” Albistur. Esta semana, tras conocerse lo sucedido Tolosa Paz se limitó a decir, ante la consulta en una visita en Tucumán, que “la justicia investigue y por supuesto avance en esa causa”. Luego de eso tanto ella como su marido se mantuvieron en silencio.

Lo sucedido con ella podría replicarse en espejo con otros funcionarios que sufrieron embates similares en otras publicaciones parecidas a la de Zanchetta , que también recibían un alto número de pauta publicitaria de la provincia de Buenos Aires, cuando Rodríguez era funcionario allí. El convencimiento extendido, frente a una investigación en la que aún restan una alta cantidad de dispositivos a analizar y más de 1100 carpetas por abrir, es que las derivaciones del caso son aún insospechadas. También creen que el nombre de Rodríguez no será el único que acumule novedades del ámbito judicial en los próximos meses.

“Sea que gane Sergio o que gane (Javier) Milei, estas cosas se les van a acabar. Sergio no va a frenar a la justicia para que ellos no tengan problemas y esto no va a terminar acá”, evaluó uno de los consultados con visible molestia. En el peronismo ven cada vez más cerca la posibilidad de que con Massa como nuevo líder del peronismo y el fortalecimiento de la figura de Kicillof, la posible renovación frente a un kirchnerismo duro que no pudo ofrecer un candidato nacional competitivo tras más de dos décadas, abre un nuevo mapa de poder .

Un estudio exitoso y la continuidad en el cargo

La presentación de Rodríguez en Comodoro Py, este viernes al mediodía para entregar su celular, cuatro días después de los allanamientos, fue con el acompañamiento de los abogados del estudio del excamarista, Gabriel Cavallo. Un detalle que tampoco pasó desapercibido en el peronismo que vio allí otra contradicción de la propia organización. Recordaban que Cavallo fue quien defendió a Ernestina Herrera de Noble, la fallecida propietaria de Clarín, cuando enfrentó la causa por supuestas irregularidades en la adopción de sus dos hijos durante la última dictadura militar. Causa que fue agitada con vehemencia por el kichnerismo en plena pelea con ese grupo mediático. “Es simple. Cuando tenés problemas serios, buscas abogados serios y exitosos”, agregó uno de los consultados.

Entre los cuestionamientos también está que Rodríguez siga ejerciendo como funcionario, con acceso a información sensible de la propia AFIP, en la que tiene a su cargo la subdirección general de servicios al contribuyente. “Que se mantenga en el cargo habla más de La Cámpora que de Massa. La propia organización le tendría que haber hecho pedir licencia. Por donde lo mires no se sostiene que un tipo que tiene acceso a información sensible y está involucrado en una causa por espionaje, siga ahí”.

Temas Elecciones 2023