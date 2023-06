Crece en el oficialismo la posibilidad de que finalmente haya PASO

escuchar

En una jornada en la que se comenzaron a dilucidar algunas cuestiones electorales en el oficialismo, el ministro del Interior y potencial precandidato presidencial, Eduardo “Wado” de Pedro, consideró que “lo más probable es que haya” PASO, mientras que su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que competirá en las primarias por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. “Yo voy a competir, no está claro contra quién, la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner, porque aún no saben quién es el candidato”, dijo Tolosa Paz en referencia al poder decisión de la vicepresidenta.

Los movimientos de ambos ministros dan casi por descontado que habrá competencia interna ante la ausencia de un candidato único detrás del que pueda alinearse el Frente de Todos. El ministro de Economía, Sergio Massa, era una de las voces que condicionó una eventual candidatura suya a una postulación única y de consenso.

“Siempre dijimos que si había un candidato indiscutido se descartaba cualquier PASO, pero si eso no está o no aparece las PASO van a estar. La realidad indica que no está habiendo un candidato uniforme, si posiciones mayoritarias”, dijo a LA NACION un hombre del Poder Ejecutivo, con buen diálogo con las tres terminales del oficialismo.

Con Daniel Scioli y Agustín Rossi lanzados oficialmente con sus precandidaturas y un De Pedro que aunque no formaliza su lanzamiento ya se mueve como si lo hubiera hecho, crece la impresión de que finalmente se dará la interna, aunque todavía queda mucho por definir . En la lista también se anota el dirigente social, Juan Grabois. El cierre de las alianzas será el 14 del mes en curso y el de las candidaturas diez días después.

De haber PASO, el kirchnerismo no quiere que sea de muchos candidatos, en tanto que Massa ya dejó en claro que su espacio, el Frente Renovador, quiere un candidato único. Con un encuentro de ese sector a realizarse el próximo 10 de junio bajo la advertencia de que podría haber fuertes consecuencias si se va a internas, en el resto del oficialismo creen que eso no terminará pasando.

“Sergio pensaba que iba a tener su operativo clamor, como cuando fue pedido para ministro de Economía, pero no está pasando ni va a pasar. Eso era factible con una inflación de un 4%, pero no con lo que hay”, describió otra de las voces consultadas, que lamentó la inflación de 8,4% del mes pasado.

Massa está de viaje en China con Máximo Kirchner y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, en lo que se erige como telón de fondo del delineado del armado de la estrategia electoral que tomarán y que se terminará de conocer en menos de un mes. Hasta entonces habrá una sucesión de días marcados por las idas y vueltas con dinamismo y ruido interno en el que cada parte buscará quedar lo mejor parada posible de cara a lo que viene.

El juego de los gobernadores

Para la semana próxima se espera la reunión de los gobernadores, en el CFI, que se adelantó varios días. Si bien la voz de los mandatarios “no es vinculante, sí importante”, como definen en el Justicialismo. “Están metiéndose en la discusión. Claramente ellos no tienen una síntesis. No llegan a esta etapa con un hombre posicionado”, dijo una fuente oficial.

La liga de los gobernadores tuvieron esperanzas en hombres de sus filas, como Juan Manzur, que incluso llegó a la jefatura de Gabinete, pero pasó con una gestión completamente diluida y que lo dejó fuera de sus sueños de ser Juan XXIII, como predicaba. Por lo pronto, y mientras varios ya lograron resguardar sus provincias desmarcándose del lastre electoral que podía significar ir atado al resultado nacional, entre los gobernadores hay satisfacción por el rol que logró Gildo Insfrán. El formoseño se quedó con la lapicera en el Congreso del PJ, que el próximo 14 rubricará la constitución de alianzas.

Alberto Fernández y Gildo Insfrán, en la Casa Rosada Presidencia

Cuando faltan 23 días para el cierre de listas y 13 de que se defina cómo se dará esa constitución del frente, que para entonces ya tampoco seguiría siendo el Frente de Todos la eventual PASO marca también la posibilidad de que Alberto Fernández haya cumplido su objetivo. El mandatario insistió desde el primer momento que el candidato se resuelva por medio de las PASO. “Más allá de su pelea con Cristina y Máximo (Kirchner), Alberto de verdad está convencido que la instancia de las PASO es la mejor herramienta para fortalecer el espacio y el candidato” , aseguró a LA NACION uno de los principales hombres del Gabinete.