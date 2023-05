Wado de Pedro habló sobre su candidatura a presidente y sobre el rol de los medios: “Hay que democratizar”

escuchar

Este lunes, el ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro fue entrevistado por Alejandro Fantino y dejó algunas definiciones sobre su futuro político, especialmente acerca de su posible candidatura a presidente en las próximas elecciones. Si bien el funcionario no se definió específicamente en ese aspecto, afirmó: “Sé que voy a ser parte” y añadió: “Si me toca y me acompañan, me siento preparado”.

Luego, De Pedro se refirió a una serie de acciones que tiene pensadas para desarrollar en el país en el caso de ser candidato y allí habló de mudar la capital al norte, realizar un modelo productivo federal y habló acerca de la necesidad de lograr un acuerdo con diversos sectores. “Si queremos hacer las cosas de una manera diferente hace falta dejar el marketing, las campañas y el próximo gobierno se va a tener que sentar con todos los sectores, con los dueños de los medios, porque tienen mucho poder”, expresó. “Hay que democratizar”, señaló, en relación a los medios.

De Pedro mantuvo un extenso diálogo con Fantino en el programa Multiverso Fantino, en la señal Neura Media. Allí, habló sobre su vida en Mercedes, sus excursiones de pesca, su pasado y sus inicios en la militancia política. Pero también, en los minutos finales de la charla, el ministro del Interior habló acerca de su visión del país y, sin declararse candidato, también señaló lo que debería hacer por la Argentina un “próximo gobierno”.

Wado de Pedro, en charla con Fantino, no confirmó su candidatura pero dijo: "Sé que voy a ser parte

En este sentido, cuando Fantino le preguntó a De Pedro qué haría con el país, en especial en la relación de Buenos Aires con el interior, el ministro respondió: “Hay un dato: el 39 por ciento de la población argentina vive alrededor del puerto de Buenos Aires y el 56 por ciento de los salarios registrados están en el cordón que va de La Plata a Rosario. Hay demasiada actividad concentrada, que está bien, pero hay que potenciar el federalismo. El norte tiene un potencial incalculable”.

La Capital al norte y una argentina multipolar

Cuando llegó la consulta de si llevaría la capital del país al interior, el funcionario respondió: “Me parecería lo más lógico” y añadió que el cambio de sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación “tiene que ser en el norte” y explicó: “El norte porque el Pacífico es el océano por excelencia del comercio mundial y sería interesante volver a ese norte que se relaciona con el resto de la región”.

Luego, De Pedro planteó su visión de la Argentina y sentenció que lo primero que debe hacerse es “diseñar el modelo productivo”. “Hay que ver a qué nos vamos a dedicar, cuál es el modelo productivo de la Argentina. Qué necesita el mundo”, añadió.

“Aprovecharía los recursos naturales, litio, gas, agua, madera, alimentos, petróleo, con todo eso haría un gran acuerdo productivo y nacional -continuó-. No me gustaría que argentina vuelva a ser un escenario done las potencias se pelean acá. Me gustaría unir a la dirigencia argentina y que nos sentemos y podamos negociar con las potencias lo mejor para la argentina”.

“Estamos pensando en una argentina multipolar, que cada recurso natural que tiene cada región permita industrializarse en la región y produzca mano de obra y agregado valor que permita que cada argentino pueda vivir ahí. Hay que descentralizar la producción”, sintetizó el funcionario.

Cuando Fantino le preguntó a su invitado si él creía en el valor del peso, el ministro expresó: “Creo que el peso va directamente asociado a lo que somos como país. La desconfianza en el pesó está directamente relacionada con la que nos tenemos como país y generamos al resto del mundo. Es como un síntoma, yo atacaría la enfermedad, que es cómo generamos una sociedad que genera confianza”.

“No creo que seamos una sociedad fracasada como dijo alguien”, agregó De Pedro, en referencia a una frase que dijo el expresidente Mauricio Macri, y continuó: “Hay que trabajar en serio en auerdos básicos que hagan que la argentina funcione. Sin eso, no va a alcanzar el peso, ni el sistema financiero”.

Posible candidatura y diálogo con los dueños de los medios

Cuando casi sobre el final de la charla Fantino inquirió al titular de la cartera del Interior sobre su posible candidatura a presidente por el Frente de Todos, el funcionario no confirmó esta posibilidad, pero dijo: “Pienso generalmente en términos colectivos, y la verdad que desde que el espacio empezó a pensar en candidaturas y caras nuevas, cuando se pensó en el trasvasamiento generacional y Cristina Kirchner dijo que no iba a ser candidata, que era necesario que las nuevas generaciones tomen la posta, dije: ‘quiero ser parte de una generación que piense soluciones diferentes a los problemas de los argentinos’”.

“Sé que voy a ser parte -continuó-. No soy de las personas que soñaron con ser algo, siempre soñé con que la Argentina funciones, quiero que esa felicidad que tuve puedan tenerla otros y otras”.

“Si te toca, ¿estás preparado?”, fue la siguiente pregunta de Fantino. “Si me toca, si. Soy conciente de esto que te vengo diciendo: si queremos hacer las cosas de una manera diferente hace falta en serio dejar el marketing, las campañas y el próximo gobierno se va tener que sentar en serio con trabajadores, industriales, dueños de los medios, a ver como resolvemos los problemas estructurales”.

La mención de los medios llamó la atención del anfitrión del programa, que quiso saber más. “Los dueños de los medios tienen mucho poder”, expresó De Pedro, y añadió: “El nivel de concentracíon mediática de la Argentina hace que la libertad de expresión se vea condicionada”.

“Hay cosas que tienen que cambiar. Cuando pensás en el credibilidad de la Argentina, de la moneda, del sistema financiero con un monstruo jugando en contra permanentemente es difícil. Y no hay fuerza política que pueda ir contra un monstruo tan grande”, insistió el funcionario del gobierno de Alberto Fernández, siempre en referencia a los medios.

“¿Y qué hacés ahí, Wado?”, quiso saber entonces Fantino. “Democratizar”, fue la lacónica respuesta de Wado de Pedro.

LA NACION